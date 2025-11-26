search
ΕΛΛΑΔΑ

26.11.2025 17:59

Αιγάλεω: Σύλληψη 16χρονου μετά από καταδίωξη – Είχε στην κατοχή του πάνω από 90 γραμμάρια κάνναβης

26.11.2025 17:59
peripolikoo12

Συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης, 25 Νοεμβρίου, στην περιοχή του Αιγάλεω, ένας 16χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και απείθεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν παρέα νεαρών που περπατούσαν στην περιοχή του Αιγάλεω και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών ο 16χρονος αποκόπηκε από την παρέα, τράπηκε σε φυγή, αλλά οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν και τον ακινητοποίησαν.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 91,79 γραμμ. κάνναβης,
  • 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και
  • τρίφτης

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

