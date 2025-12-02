Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εισαγγελέα και αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος τα «Τζόκερ» – Για «κοροϊδία» μιλά η αντιπολίτευση

Η κατακραυγή, αλλά και τα ειρωνικά σχόλια, που προκάλεσαν οι καταθέσεις του Ανδρέα Στρατάκη (γνωστού και ως «Χασάπης») και της Πόπης Σεμερτζίδου (της «αγρότισσας με τη Ferrari») για τις… επιτυχίες τους στα τυχερά παίγνια, φαίνεται ότι προκαλούν πολλαπλές αναταράξεις στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έτσι, μετά από διαρκώς αυξανόμενες πιέσεις η ΝΔ ζήτησε να αποσταλούν οι καταθέσεις της Πόπης Σεμερτζίδου και του συντρόφου της Χρήστου Μαγειρία αλλά και του Ανδρέα Στρατάκη στη Δικαιοσύνη και την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και τον επικεφαλής της Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Όπως δήλωσε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης, σκοπός είναι να ελεγχθεί πώς κερδήθηκαν αυτά τα λαχεία/τυχερά παιχνίδια για να λάβουν τέλος τα επιχειρήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Υπενθυμίζεται ότι η Π. Σεμερτζίδου στην κατάθεση της είχε δηλώσει πως ο σύντροφος της Χρήστος Μαγειρίας, ο οποίος καταθέτει μεθαύριο Πέμπτη, είχε κερδίσει διάφορα ποσά σε τυχερά παιχνίδια, λέγοντας μάλιστα, ότι δεν γνωρίζει τα ποσά. Από την πλευρά του, ο Α. Στρατάκης είχε καταθέσει ότι η κόρη του επίσης είχε κερδίσει διάφορα ποσά σε τυχερά παιχνίδια, με το ΠΑΣΟΚ να σχολιάζει δηκτικά ότι «είναι συχνό το φαινόμενο για παραγωγούς που είναι και στελέχη της ΝΔ, όπως ο κ. Στρατάκης και η κ. Σεμερτζίδου, ή μέλη της οικογένειάς τους να κερδίζουν σε τυχερά παιχνίδια, και μάλιστα να μην θυμούνται, το πότε και τα ακριβή ποσά. Είναι μάλλον υπερβολικά “τυχερά” τα στελέχη της ΝΔ».

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, πάντως, επιλέχθηκε η αποχή από την ψηφοφορία, καθώς υποστηρίχθηκε ότι η παραπομπή των συγκεκριμένων προσώπων στην Δικαιοσύνη και στην Αρχή για το ξέπλυμα αποτελεί επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη είπε ότι το κόμμα της δεν συμμετέχει σε μια διαδικασία που ευτελίζει τις εργασίες της επιτροπής, ο Βασίλης Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι «απέχουμε από την κοροϊδία», ενώ για έγκλημα μίλησε η Διαμάντω Μανωλάκου του ΚΚΕ.

ΠΑΣΟΚ: Επικοινωνιακή παράσταση

Για «επικοινωνιακή παράσταση» της ΝΔ κάνουν λόγο πηγές του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «αν η ΝΔ επιθυμεί να ερευνήσει την τέλεση ενδεχόμενων αδικημάτων από μάρτυρες που κατέθεσαν στην επιτροπή, να της θυμίσουμε ότι οι πρώτες καταθέσεις που θα πρέπει να διαβιβασθούν στη δικαιοσύνη, είναι αυτές του κ. Βορίδη και του κ. Παππά και οι δυο για τη διερεύνηση τυχόν τέλεσης του αδικήματος της ψευδορκίας».

ΣΥΡΙΖΑ: Προπέτασμα καπνού

Σχολιάζοντας την κίνηση της πλειοψηφίας, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσαν ότι «η ΝΔ ρίχνει ακόμα ένα προπέτασμα καπνού. […] Προσπαθεί ξανά να δημιουργήσει εντυπώσεις άνευ ουσίας για να παραπλανήσει την κοινή γνώμη. Προσπαθεί να πείσει ότι δήθεν η κυβερνητική πλειοψηφία “στέλνει υποθέσεις στη δικαιοσύνη”. Το κάνει όμως χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία και ερωτήματα, χωρίς να τεκμηριώνει συγκεκριμένα αδικήματα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν».

Στο πλαίσιο αυτό, οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «απαιτεί, μέχρι την Πέμπτη 4/12/25, ημέρα κατάθεσης του Χρήστου Μαγειρία (συντρόφου της κ. Σεμερτζίδου), να προσκομιστούν στους βουλευτές – μέλη της Επιτροπής στοιχεία από τυχόν ελέγχους των φορολογικών ελεγκτικών αρχών (ΣΔΟΕ) στα συγκεκριμένα πρόσωπα. Καθώς και η αναφορά για τέλεση αξιόποινων πράξεων που έστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020 στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Τρικάλων και η οποία περιλαμβάνει εκτενή περιγραφή των ελέγχων που έγιναν το 2018 στον κ. Μαγειρία και σε μέλη της οικογένειάς του».

ΝΔ: Τι φοβάται η αντιπολίτευση;

Από την πλευρά τους, πηγές της ΝΔ κατηγόρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αρνείται να συναινέσει στην πρότασή της για παραπομπή της Π. Σεμερτζίδου, του Χ. Μαγειρία και του Α. Στρατάκη στον Εισαγγελέα και στην Αρχή για την καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, λέγοντας ότι «μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλεί η στάση του ΠΑΣΟΚ και της εισηγήτριας του Μιλένας Αποστολάκη, η οποία χαρακτήρισε την πρόταση της πλειοψηφίας “ευτελισμό της διαδικασίας”, “επικοινωνιακό πυροτέχνημα” και “συγκάλυψη”».

Οι πηγές της ΝΔ υποστηρίζουν ότι «η πλειοψηφία κινείται από την πρώτη ημέρα των ερευνών στην βάση μιας βασικής αρχής: όλα και όλοι θα ερευνηθούν μέχρι τέλους. Το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τι φοβούνται; Γιατί δεν θέλουν να παραπεμφθούν ο “χασάπης” και η “αγρότισσα με την Ferrari” στην Δικαιοσύνη; Γιατί δεν θέλουν να ελεγχθεί αν τα λαχεία που φέρονται να κέρδισαν οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα ήταν θέμα καθαρής τύχης ή προϊόν άλλης δραστηριότητας; Φοβούνται κάτι; Υπάρχει δικό τους στέλεχος που έχει κερδίσει το λαχείο; Απλά ερωτήματα θέτουμε που απαιτούν άμεσες απαντήσεις για να μην μένει καμία “σκιά”».

