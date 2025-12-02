O Δημήτρης Λιάκος «προανήγγειλε» το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με μία φράση: «Κάποια στιγμή θα αναμετρηθούμε» (video)

Ξεκάθαρο υπονοούμενο για ίδρυση κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο άμεσο μέλλον, άφησε ο συνεργάτης του και μέλος του συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, ο Δημήτρης Λιάκος.

Καλεσμένος στο Meganews, ανέφερε αρχικά πως «οι πολιτικοί πρέπει να ακούν και να υπολογίζουν τι τους λέει ο κόσμος, τις ανάγκες και τις προκλήσεις της κοινωνίας, και όπως εξήγησε οι πωλήσεις του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και οι δημοσκοπήσεις δίνουν αυτό το μήνυμα».

Ο Δημήτρης Λιάκος, ξεκαθάρισε ότι πρέπει «όλοι να συζητούν με όλους στον προοδευτικό χώρο», χωρίς αποκλεισμούς και στη συνέχεια… πέταξε την είδηση.

«Υπάρχουν πολλές πικρίες από το παρελθόν, αλλά όσοι καθίσουν στο ίδιο τραπέζι θα πρέπει αυτή τη φορά να υπάρξει ένα συμβόλαιο ειλικρίνειας. Πρέπει να καταθέσουμε μια εναλλακτική πρόταση που κάποια στιγμή θα γίνει και νικηφόρα» είπε, συμπληρώνοντας, «κάποια στιγμή θα αναμετρηθούμε»…

Δείτε την δήλωσή του:

Δημήτρης Λιάκος του Ινστιτούτου Τσίπρα στο MEGANEWS: “Ναι θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας” https://t.co/970mah1vYD pic.twitter.com/s2OyzX5ASp December 1, 2025

