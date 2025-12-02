O Δημήτρης Λιάκος «προανήγγειλε» το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με μία φράση: «Κάποια στιγμή θα αναμετρηθούμε» (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ξεκάθαρο υπονοούμενο για ίδρυση κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο άμεσο μέλλον, άφησε ο συνεργάτης του και μέλος του συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, ο Δημήτρης Λιάκος.
Καλεσμένος στο Meganews, ανέφερε αρχικά πως «οι πολιτικοί πρέπει να ακούν και να υπολογίζουν τι τους λέει ο κόσμος, τις ανάγκες και τις προκλήσεις της κοινωνίας, και όπως εξήγησε οι πωλήσεις του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και οι δημοσκοπήσεις δίνουν αυτό το μήνυμα».
Ο Δημήτρης Λιάκος, ξεκαθάρισε ότι πρέπει «όλοι να συζητούν με όλους στον προοδευτικό χώρο», χωρίς αποκλεισμούς και στη συνέχεια… πέταξε την είδηση.
«Υπάρχουν πολλές πικρίες από το παρελθόν, αλλά όσοι καθίσουν στο ίδιο τραπέζι θα πρέπει αυτή τη φορά να υπάρξει ένα συμβόλαιο ειλικρίνειας. Πρέπει να καταθέσουμε μια εναλλακτική πρόταση που κάποια στιγμή θα γίνει και νικηφόρα» είπε, συμπληρώνοντας, «κάποια στιγμή θα αναμετρηθούμε»…
Δείτε την δήλωσή του:
Διαβάστε επίσης:
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη
Το χαρτί της σταθερότητας «παίζει» και… εκτός ο Μητσοτάκης – Επιμένει για εκλογές το 2027
Αιχμές Δούκα: «Κάποιοι δεν θέλουν να τελειώσει η ανάπλαση στη Βασιλίσσης Όλγας»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.