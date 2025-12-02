search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 06:31
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.12.2025 18:29

O Δημήτρης Λιάκος «προανήγγειλε» το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με μία φράση: «Κάποια στιγμή θα αναμετρηθούμε» (video)

02.12.2025 18:29
liakos

Ξεκάθαρο υπονοούμενο για ίδρυση κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο άμεσο μέλλον, άφησε ο συνεργάτης του και μέλος του συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, ο Δημήτρης Λιάκος.

Καλεσμένος στο Meganews, ανέφερε αρχικά πως «οι πολιτικοί πρέπει να ακούν και να υπολογίζουν τι τους λέει ο κόσμος, τις ανάγκες και τις προκλήσεις της κοινωνίας, και όπως εξήγησε οι πωλήσεις του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και οι δημοσκοπήσεις δίνουν αυτό το μήνυμα».

Ο Δημήτρης Λιάκος, ξεκαθάρισε ότι πρέπει «όλοι να συζητούν με όλους στον προοδευτικό χώρο», χωρίς αποκλεισμούς και στη συνέχεια… πέταξε την είδηση.

«Υπάρχουν πολλές πικρίες από το παρελθόν, αλλά όσοι καθίσουν στο ίδιο τραπέζι θα πρέπει αυτή τη φορά να υπάρξει ένα συμβόλαιο ειλικρίνειας. Πρέπει να καταθέσουμε μια εναλλακτική πρόταση που κάποια στιγμή θα γίνει και νικηφόρα» είπε, συμπληρώνοντας, «κάποια στιγμή θα αναμετρηθούμε»…

Δείτε την δήλωσή του:

Διαβάστε επίσης:

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

Το χαρτί της σταθερότητας «παίζει» και… εκτός ο Μητσοτάκης – Επιμένει για εκλογές το 2027

Αιχμές Δούκα: «Κάποιοι δεν θέλουν να τελειώσει η ανάπλαση στη Βασιλίσσης Όλγας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
doukas tsipras kasselakis karystianoy
ΚΑΛΧΑΣ

Δύο τάσεις στην κυβέρνηση για τα μπλόκα, το προσκλητήριο του Δούκα, τα… κρητικά υδρόμετρα, τι συμβαίνει με Κασσελάκη και Καρυστιανού, «συλλαλητήριο» για την… Ιθάκη

keraunos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιάνος για τη νέα κακοκαιρία: «Δεν χρειάζεται πανικός» – Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και ριπές ανέμων 9 μποφόρ

trump netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Νετανιάχου ζήτησε τη βοήθεια του Τραμπ για να του απονεμηθεί χάρη για τις κατηγορίες διαφθοράς

loverdos andreas 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

putin kremlino – new
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικός μαραθώνιος στο Κρεμλίνο: Πεντάωρη συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ – Κούσνερ για το Ουκρανικό -«Δεν βρισκόμαστε πιο κοντά στην ειρήνη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Θέλω να παντρευτώ αλλά έχω υψηλά στάνταρ» (Video)

loverdos andreas 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 06:01
doukas tsipras kasselakis karystianoy
ΚΑΛΧΑΣ

Δύο τάσεις στην κυβέρνηση για τα μπλόκα, το προσκλητήριο του Δούκα, τα… κρητικά υδρόμετρα, τι συμβαίνει με Κασσελάκη και Καρυστιανού, «συλλαλητήριο» για την… Ιθάκη

keraunos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιάνος για τη νέα κακοκαιρία: «Δεν χρειάζεται πανικός» – Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και ριπές ανέμων 9 μποφόρ

trump netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Νετανιάχου ζήτησε τη βοήθεια του Τραμπ για να του απονεμηθεί χάρη για τις κατηγορίες διαφθοράς

1 / 3