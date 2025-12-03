Πλημμύρες στην Ασία: Πάνω από 1300 οι νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι – Οργή και απόγνωση στις πληγείσες περιοχές

Η δυσαρέσκεια κλιμακώνεται σε πληγείσες περιοχές της Ινδονησίας λόγω της αργοπορίας της βοήθειας, σε ενίοτε ακόμη αποκομμένες από τον υπόλοιπο κόσμο περιοχές, όπου πλημμύρες και κατολισθήσεις στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 750 ανθρώπους, ενώ δοκιμάστηκαν πολλές ακόμη χώρες της περιοχής, ιδίως η Σρι Λάνκα, με τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων να ξεπερνά πλέον τους 1.300 νεκρούς.

Καταρρακτώδεις βροχές του μουσώνα, που οφείλονταν επίσης σε δυο διακριτούς τροπικούς κυκλώνες την περασμένη εβδομάδα, κατέκλυσαν τομείς του μεγάλου ινδονησιακού νησιού Σουμάτρα, όλη τη Σρι Λάνκα, τη νότια Ταϊλάνδη και τη βόρεια Μαλαισία.

Στην Ινδονησία, ο απολογισμός των θυμάτων ως τώρα είναι 753 νεκροί, ενώ ο αριθμός των αγνοούμενων δεν σταματά να αυξάνεται — έχει φθάσει τους 650.

Σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις οι αρχές έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με πρόκληση σχεδόν άνευ προηγουμένου στο πελώριο κράτος 280 εκατομμυρίων κατοίκων, που πλήττεται συχνά από φυσικές καταστροφές, όπως ο σεισμός και το τσουνάμι του 2004.

«Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης αποτελεί μεγάλη πρόκληση από πλευράς εφοδιασμού», τόνισε ο Άντε Σεκάντις, εκτελεστικός διευθυντής της ΜΚΟ Mercy Corps Indonesia. «Το εύρος των ζημιών και η επιφάνεια των περιοχών που επλήγησαν έχουν αληθινά πελώριες διαστάσεις», εξήγησε.

Κι η κατάσταση «θα γίνεται πιο προβληματική όσο περνά ο χρόνος», προειδοποίησε.

«Σαν σεισμός»

Ο Ρεϊνάρο, 52 ετών, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο σε κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων στην Παντάν (βόρεια Σουμάτρα), δήλωσε «απογοητευμένος» για την αργοπορία της βοήθειας, φονική για πολλούς.

«Κάποιοι περίμεναν μια μέρα και μια νύχτα προτού φθάσει βοήθεια, και δεν ήταν δυνατό να σωθούν», είπε.

«Νιώθω απογοήτευση, είναι ανώφελο να το επαναλαμβάνω. Η αντίδραση (σ.σ. των αρχών) ήταν αργή», επέμεινε.

Όπως και άλλοι πληγέντες, περιέγραψε καταστροφή άνευ προηγουμένου, ανάμεσα σε λυγμούς. Ήταν «λες κι έγινε σεισμός (…) μονολογούσα: ‘ε λοιπόν, αν πρέπει να πεθάνεις, ας γίνει ό,τι είναι να γίνει’», καθώς γείτονές του θάφτηκαν ζωντανοί.

Η Χαμίντα, 37 ετών, είπε πως «δεν είχε ξαναδεί» ποτέ τόσο μεγάλους όγκους νερού και «δεν μπορούσε να φανταστεί» τέτοια καταστροφή. Το σπίτι της καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στην Ταϊλάνδη έχασαν τη ζωή τους 176 άνθρωποι. Στη Μαλαισία οι αρχές κάνουν λόγο για δυο νεκρούς.

Οι Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, η Μιανμάρ και περιοχές της Καμπότζης και του Λάος κατέγραψαν επίπεδο βροχοπτώσεων που είχε να παρατηρηθεί από το 2012, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία παρακολούθησης των ωκεανών και της ατμόσφαιρας (NOAA).

Σχεδόν σε όλη τη Σρι Λάνκα καταγράφτηκαν επίσης βροχοπτώσεις ρεκόρ, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε αμερικανικά μετεωρολογικά δεδομένα.

Σύμφωνα με ειδικούς, η κλιματική αλλαγή κάνει τις βροχοπτώσεις πιο σφοδρές, λόγω του υψηλότερου επιπέδου υγρασίας στην πιο θερμή ατμόσφαιρα, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην επιφάνεια των ωκεανών κάνουν πιο έντονες τις καταιγίδες.

Στη Σρι Λάνκα, ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται σε τουλάχιστον 465 νεκρούς, ενώ ακόμη 366 άνθρωποι αγνοούνται κι οι πληγέντες ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο. Με άλλα λόγια, πρόκειται για τη χειρότερη καταστροφή στο νησί της νότιας Ασίας μετά το τσουνάμι του 2004.

Η κυβέρνηση υπολόγισε σήμερα πως το κόστος της ανοικοδόμησης θα ανέλθει σε 6 ως 7 δισεκατομμύρια δολάρια στη χώρα που μόλις είχε εισέλθει σε φάση εύθραυστης ανάκαμψης μετά την ιστορική οικονομική κρίση που τη γονάτισε το 2022.

Αντίθετα με ό,τι συνέβη στην Ινδονησία, οι αρχές στη Σρι Λάνκα κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ζήτησαν βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα.

Παρά την καταστροφή, η χώρα, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, υποδέχθηκε χθες πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στο Κολόμπο. Ο οργανισμός τουρισμού της νήσου τόνισε πως το μήνυμα προς «όλο τον κόσμο» πρέπει να είναι ότι «η Σρι Λάνκα είναι ασφαλής, ανοικτή και έτοιμη να υποδεχτεί εκ νέου επισκέπτες».

