Τσίπρας: Το απόγευμα η παρουσίαση του βιβλίου του – Από το «χθες» της «Ιθάκης», στην προετοιμασία για το «αύριο»

Στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα απόψε στην παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» στρέφονται απόψε τα βλέμματα, και συγκεκριμένα στην εκδήλωση που θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 19:00 στο θέατρο Παλλάς, στο κέντρο της Αθήνας.

Προφανώς, δεν πρόκειται για μια κοινή βιβλιοπαρουσίαση αλλά για πολιτική κατ’ ουσίαν εκδήλωση, καθώς το ενδιαφέρον εστιάζεται στα πολιτικά μηνύματα που θα στείλει ο πρώην πρωθυπουργός και ιδίως στο αν και πώς θα δώσει ένα νέο νεύμα για την πολιτική επιστροφή του. Εν πολλοίς, η παρουσίαση θεωρείται μια γέφυρα ανάμεσα στην κυκλοφορία του βιβλίου -το οποίο ως επί το πλείστον ξεκαθαρίζει λογαριασμούς με το «χθες»- με τα επόμενα βήματα στο πλαίσιο της διαφαινόμενης επανόδου στο πολιτικό προσκήνιο με πρωταγωνιστικό ρόλο. Έχει ήδη προαναγγελθεί ότι της κεντρικής εκδήλωσης στην Αθήνα, θα ακολουθήσουν μερικές ακόμη σε Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, όπου ο πρώην πρωθυπουργός θα επιχειρήσει μια άμεση επικοινωνία με τους πολίτες.

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στο ποια θα είναι η προσέλευση του κοινού, αλλά και στις παρουσίες πολιτικών προσώπων και προσωπικοτήτων. Μάλλον βεβαιότητα υπάρχει ότι το «παρών» θα δώσουν οι περισσότεροι από τον ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές, στελέχη, μέλη, ενώ στην παρουσίαση θα βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελλος, όπως είπε χθες. Ενδιαφέρον θα έχει και ποιοι και πόσοι από τη Νέα Αριστερά θα βρεθούν στο Παλλάς.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η καθηγήτρια Ιστορίας Ιωάννα Λαλιώτου και ο ιστορικός Αντώνης Λιάκος, η συντονίστρια του Επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Α. Τσίπρας, Ευγενία Φωτονιάτα και ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών (2015-2019) Γιώργος Χουλιαράκης.

Με την ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανανεώσει καταρχάς το μήνυμα ότι ο ίδιος είναι πολιτικά «παρών», ενώ οι πληροφορίες για επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κ. Μητσοτάκη, ουσιαστικά παραπέμπουν στην τροφοδότηση της εικόνας πολιτικού «δίπολου» με τον πρωθυπουργό, πιάνοντας το νήμα από την ομιλία στον Economist (5.9.2025).

Σε ό,τι αφορά το βιβλίο ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει σαφές ότι αφορά το «χθες», θα το συνδέσει όμως με το «τώρα» στο οποίο αναμένεται να αναφερθεί εκτενώς μέσα από διαπιστώσεις και κριτική για την παρούσα κατάσταση. Και πιθανόν να επιχειρήσει και μια προβολή στο άμεσα μέλλον, καλώντας καταρχάς στην δημιουργία ενός προοδευτικού κινήματος από τα κάτω, που θα συμβάλλει στην αλλαγή πολιτικής.

Σε ποιους άξονες θα κινηθεί η ομιλία του

Ειδικότερα, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να εξαπολύσει επίθεση στην κυβέρνηση, περιγράφοντας με μελανά χρώματα τις επιλογές της και της επιπτώσεις τους στο πολιτικό πεδίο, την οικονομία και την κοινωνία, υποστηρίζοντας ότι αυτές οι επιλογές έχουν οδηγήσει τη χώρα σε αδιέξοδο.

Περαιτέρω, αναμένεται να κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι στην οικονομία «πορεύεται με τις παλιές συνταγές», αυτές που μας έριξαν στα βράχια με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται «προκλητικός πλούτος σε λίγα χέρια». Και να τονίσει ότι αυτή η υπερσυσσώρευση πλούτου γίνεται με όρους ανισότητας και κερδοσκοπίας και με ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο, ίδιο με αυτό που μας οδήγησε στην κρίση.

Δε θα μείνει όμως στα βέλη εναντίον της κυβέρνησης Μτησοτάκη, αλλά θα ανοίξει την εμβέλεια των επιθέσεών του και θα στραφεί ευρύτερα κατά εκείνων που οδήγησαν την χώρα στα μνημόνια – αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα στραφεί κατά των προηγούμενων κυβερνήσεων, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.

Θα αναφερθεί, ειδικότερα, «σε εκείνους που χρεοκόπησαν τη χώρα και την παρέδωσαν στο έλεος των δανειστών», και που «εκτίναξαν την ανεργία στο 27%, κατέστρεψαν το ένα τέταρτο της οικονομίας, κατάργησαν το δέκατο τρίτο και το δέκατο τέταρτο μισθό στο Δημόσιο, κατάργησαν τη δέκατη τρίτη και τη δέκατη τέταρτη σύνταξη, βούλιαξαν στη ντροπή του “Γερούν Γερά” και του Βάστα Σόιμπλε όταν η κοινωνία αιμορραγούσε, και τώρα μας ζητούν το λόγο».

Στον αντίποδα θα υπερασπιστεί τη δική του διακυβέρνηση δηλώνοντας «περήφανος για όλα όσα η δική του κυβέρνηση προσπάθησε και πέτυχε» αλλά και περήφανος «για την αποφασιστικότητα, την εντιμότητα, την ανιδιοτέλεια της διαδρομής», «γιατί φτάσαμε τελικά στην Ιθάκη» και γιατί «εμείς πετύχαμε εκεί όπου αυτοί αποτύχανε δις».

Θα υπογραμμίσει, επίσης, ότι παρέδωσε το 2019 μια χώρα στην οποία «οι θυσίες του λαού δεν έγιναν απευθείας αναθέσεις, δεν έγιναν καταθέσεις σε φορολογικούς παράδεισους, και εκατομμύρια παρκαρισμένα σε θολές εταιρείες οφσόρ».

Από την αναδρομή αυτή στο παρελθόν στη συνέχεια θα περάσει στο «τώρα» με το μήνυμα ότι είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε ως χώρα και ως κοινωνία με μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη συλλογική κουλτούρα.

Σε αυτό το σημείο αναμένεται να κάνει λόγο «για την ανάγκη ριζικής αναδιάταξης ώστε να επιστρέψουν οι πολίτες στην πολιτική» και να τονίσει την ανάγκη «μιας συλλογικής αντίστασης στην απολυταρχία της ολιγαρχίας και της κλεπτοκρατίας που σήμερα μας κυβερνά».

Γιατί έγραψε την «Ιθάκη»

Ως προς το γιατί προχώρησε στη συγγραφή της «Ιθάκης» ο Αλέξης Τσίπρας, κατά πληροφορίες, αναμένεται να τονίσει ότι αποτελεί «ένα ακόμη μήνυμα πώς δεν θα εγκαταλείψουμε αμαχητί τη διεκδίκηση της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης». Και θα επαναλάβει ότι «η ιστορία δεν αποτελεί μονοπώλιο όσων θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές».

Πιθανόν να απαντήσει σε κάποιες από τις επικρίσεις που δέχτηκε όλες τις προηγούμενες μέρες, αλλά κατ’ ουσίαν θα πει ότι το βιβλίο δίνει όλες τις απαντήσεις, ότι «το ίδιο το βιβλίο, με όσα παραθέτει και αποκαλύπτει, μπορεί να υπερασπιστεί και τον εαυτό του και την αλήθεια».

