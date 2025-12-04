Μάνος Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Οι προϋποθέσεις για ανθεκτικές υποδομές

Οι υποδομές για να είναι ανθεκτικές και ασφαλείς, απαιτείται να παραμένουν λειτουργικές σε περίπτωση εκδήλωσης γεγονότων ανωτέρας βίας· ειδάλλως, οι επιπτώσεις μιας κρίσης για την κοινωνία και την οικονομία πολλαπλασιάζονται εκθετικά, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Μάνος Μουστάκας, μιλώντας, χθες, στο 36ο Ετήσιο Greek Economic Summit του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

«Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός αρχικά, η ορθή κατασκευή αμέσως μετά και η συστηματική συντήρηση σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου αποτελούν καταλύτες για την ανθεκτικότητά του σε φυσικές καταστροφές. Σήμερα, λόγω των μεγάλων επενδύσεων των τελευταίων ετών, η χώρα διαθέτει ένα από τα ασφαλέστερα δίκτυα εθνικών οδικών αξόνων στην Ευρώπη. Το αποτέλεσμα αυτό επιτεύχθηκε μέσα από αγαστή συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα», πρόσθεσε.

Κρίσιμος παράγοντας για την ταχεία και αποτελεσματική απόκριση σε έκτακτες συνθήκες είναι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η κακοκαιρία «Ντάνιελ» φανέρωσε ότι οι μικρότερου μεγέθους υποδομές υπέστησαν δυσανάλογα μεγαλύτερες βλάβες σε σχέση με εκείνες που κατασκευάζουν, συντηρούν και λειτουργούν ιδιώτες. «Ωστόσο, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, η συμβολή των ιδιωτών σε συνεργασία με το Δημόσιο υπήρξε κρίσιμη: θυμάμαι ότι μόνο ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διέθεσε τότε, περισσότερα από 200 μηχανήματα για την άμεση αντιμετώπιση της καταστροφής και την προσωρινή αποκατάσταση των ζημιών τις πρώτες μέρες μετά τη θεομηνία», τόνισε.

Το κυκλοφοριακό

Αναφερθείς στο ζήτημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης, σημείωσε ότι υπάρχουν δύο σχολές σκέψης.

«Η ευρωπαϊκή, που δίνει προτεραιότητα στη δημιουργία και ενίσχυση των συστημάτων μαζικής μεταφοράς, και η αμερικανική, που εστιάζει στην ανάπτυξη αυτοκινητοδρόμων, λεωφόρων και μεγάλων οδικών αξόνων. Οι επικριτές της δεύτερης σχολής υποστηρίζουν ότι όσο διευκολύνεις τη χρήση Ι.Χ. τόσο περισσότερο αυξάνεται η ζήτηση, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη συμφόρηση και ρύπανση», τόνισε. Για την Αθήνα απαιτείται υβριδική προσέγγιση, δεδομένου ότι στο 3% της έκτασης βρίσκεται ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας, ενώ οι υποδομές παραμένουν χωρίς ολοκληρωμένη αναβάθμιση εδώ και δεκαετίες. Απαιτείται ενθάρρυνση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, παράλληλα με τη δημιουργία των απαραίτητων οδικών υποδομών.

Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι στην Ελλάδα απαιτείται να παρέλθει κατά μέσο όρο μια δεκαπενταετία από τη σύλληψη ενός έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του και την πλήρη λειτουργία του. Πριν από λίγα χρόνια, η αλλαγή της νομοθεσίας επέτρεψε στους ιδιώτες να “υποκαθιστούν” το Δημόσιο στην πρωτογενή ωρίμανση και προετοιμασία έργων υποδομής. Έτσι, μέσω των λεγόμενων Προτύπων Προτάσεων, έχουν κατατεθεί σημαντικές παρεμβάσεις που συνδέονται άμεσα με το κυκλοφοριακό: η παράκαμψη του λεκανοπεδίου μέσω οδικής σύνδεσης Ελευσίνας – Οινόη και η υπογειοποίηση της περιφερειακής Υμηττού από τον Καρέα έως τη Λ. Βουλιαγμένης. Οι προτάσεις αυτές υπεβλήθησαν πριν από τρία χρόνια, αλλά έκτοτε δεν έχει υπάρξει πρόοδος, μεταξύ άλλων λόγω της πολυπλοκότητας των έργων.

«Σε κάθε περίπτωση, η συνεργασία του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα μπορεί να συνεχιστεί για να καλυφθούν καινούργιες ανάγκες. Λύσεις υπάρχουν. Αρκεί να εστιάσουμε στην επιτάχυνσή τους. Το στοίχημα δεν είναι ο σχεδιασμός, αλλά να προγραμματίσουμε καλύτερα πως θα τις υλοποιήσουμε ώστε να γίνουν ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες», κατέληξε ο κ. Μουστάκας.

Διαβάστε επίσης:

ΑΒΑΞ: Δόθηκαν τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του «Πάτρα-Πύργος» – Γεγονός από σήμερα ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος

CrediaBank: Το πρώτο κατάστημα Νέας Εμπειρίας στην Κρήτη ανοίγει τις πόρτες του στο Ηράκλειο

Tη συγχώνευση Eurobank – EurobankHoldings ενέκρινε η Γενική Συνέλευση και ανοίγει τον δρόμο υλοποίησης