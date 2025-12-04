search
Ο πόλεμος της τεχνητής νοημοσύνης: Πώς η Google «βάζει πάγο» στην OpenAI και τι… προβλέπει το ίδιο το ChatGpt για το μέλλον του

04.12.2025 12:33
gemini-chatgpt

Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται όλο και πιο γρήγορα στο μεγαλύτερο πεδίο πολέμου των εταιριών και στη μεγαλύτερη «εξάρτηση» των χρηστών της.

Η μάχη για την πρωτοκαθεδρία μεταξύ OpenAI και Google είναι αναλέητη, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι πλέον το ChatGPT «βλέπει τη σκόνη» του Gemini.

Η στιγμή που η OpenAI πάτησε «κόκκινο συναγερμό»

Τις τελευταίες εβδομάδες, όπως αναφέρουν διεθνείς πηγές, η OpenAI αναγκάστηκε να κηρύξει «κόκκινο συναγερμό», μετά τα στοιχεία που έδειχναν ότι το Gemini της Google όχι μόνο κάλυψε τη διαφορά, αλλά άρχισε να κερδίζει χρήστες και επιχειρηματικό ενδιαφέρον σε κρίσιμες κατηγορίες τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτό σημαίνει ότι η OpenAI ανέστειλε την προώθηση νέων προϊόντων για να δώσει απόλυτη προτεραιότητα στη βελτίωση του ChatGPT, με εργαζόμενους να μετακινούνται για να ασχοληθούν αποκλειστικά αποκλειστικά με την τελειοποίηση των μοντέλων που τροφοδοτούν το ChatGPT.

Γιατί το Gemini κερδίζει έδαφος

Σύμφωνα με συγκριτικά τεστ που πραγματοποίησαν εξειδικευμένες ομάδες, το Gemini 3 εμφανίζει καλύτερη απόδοση σε λογική, ανάλυση δεδομένων, κατανόηση εικόνων και πολυτροπική χρήση. Παράλληλα, η Google αξιοποιεί το ισχυρότερο στρατηγικό της χαρτί: την ενσωμάτωση του Gemini σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται καθημερινά από δισεκατομμύρια χρήστες, όπως το Search, το Gmail, το Docs και το Android.

Η πίεση στον Σαμ Άλτμαν

Το πολεμικό πεδίο μεταξύ των δύο κολοσσών δεν αφορά μόνο την τεχνολογία αλλά και τα κέρδη τους.

Ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη εξίσωση, καθώς η εταιρία έχει δεσμευτεί σε συμφωνίες υπολογιστικής ισχύος εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να ανταγωνιστεί τη Google, την Anthropic και την xAI του Έλον Μασκ.

Η Google, από την άλλη, διαθέτει έτοιμες υποδομές, τεράστια δίκτυα server και ένα πλήρες οικοσύστημα προϊόντων. Δεν χρειάζεται να πείσει κανέναν να χρησιμοποιήσει το Gemini, γιατί το μοντέλο βρίσκεται ήδη ενσωματωμένο στις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ο κόσμος κάθε μέρα.

Ο αμφίρροπος πόλεμος

Το ChatGPT παραμένει σημείο αναφοράς για τους χρήστες και θεωρείται από πολλούς ιδιαίτερα ικανό στους τομείς της δημιουργικής γραφής, της «ανθρώπινης συνομιλίας» και της σύνθετης παραγωγής κειμένου.

Οι ισορροπίες όμως είναι ιδιαίτερα εύθραυστές και φαίνεται ότι η Google δεν είναι ένας απλός ανταγωνιστής, αλλά ένας τεχνολογικός γίγαντας αποφασισμένος να φθάσει στην κορυφή.

Η… πρόβλεψη του νικητή από το ChatGpt

Και επειδή οι προβλέψεις για το ποιος κολοσσός θα κατακτήσει την κορυφή είναι αντικρουόμενες, ρωτήσαμε τον… πλέον ειδικό: το ίδιο το ChatGpt.

Η απάντησή του ήταν ενδεικτική:

«Αν πρέπει να διαλέξω έναν παίκτη που θα κρατήσει το μεγαλύτερο μερίδιο ισχύος μακροπρόθεσμα, αυτός είναι η Google, όχι γιατί έχει το καλύτερο μοντέλο, αλλά γιατί έχει το μεγαλύτερο οικοσύστημα και τα περισσότερα σημεία επαφής με τον χρήστη.

Αν πρέπει να διαλέξω ποιος θα μείνει στην κορυφή της ποιότητας συνομιλίας και της δημιουργικότητας, η απάντηση είναι OpenAI.»

(Με πληροφορίες από Business Insider, The Verge, Tom’s Guide, Αxios και… ChatGpt)

