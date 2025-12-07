Ο Ομαλός «ντύθηκε» στα λευκά – Εντυπωσιακές εικόνες από το Ξυλόσκαλο

Ένα ειδυλλιακό τοπίο προσέφεφαν τα πρώτα χιόνια του φετινού χειμώνα στα Λευκά Όρη στην Κρήτη.

Πολίτες που βρέθηκαν το πρωί στην περιοχή του Ξυλόσκαλου απαθανάτισαν το λευκό τοπίο, εκεί που η φύση μπλέκει τα χρώματά της, προσφέροντας μοναδικές εικόνες.

Πηγή: zapranews.gr

