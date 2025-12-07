search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 18:56
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.12.2025 16:27

Ο Ομαλός «ντύθηκε» στα λευκά – Εντυπωσιακές εικόνες από το Ξυλόσκαλο

07.12.2025 16:27
lefka_ori_xioni

Ένα ειδυλλιακό τοπίο προσέφεφαν τα πρώτα χιόνια του φετινού χειμώνα στα Λευκά Όρη στην Κρήτη.

Πολίτες που βρέθηκαν το πρωί στην περιοχή του Ξυλόσκαλου απαθανάτισαν το λευκό τοπίο, εκεί που η φύση μπλέκει τα χρώματά της, προσφέροντας μοναδικές εικόνες.

Πηγή: zapranews.gr

Διαβάστε επίσης:

Ρουβίκωνας: Παρέμβαση στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λάρισα – «Νίκη στα μπλόκα των αγροτών» (Video)

Πάνος Ρούτσι: Θα έδινα τα πάντα για να ακούσω έστω μία φορά τη λέξη «μπαμπά» – Δεν θα είμαι στην εκταφή του παιδιού μου

Θάνατος 2χρονου στη Ζάκυνθο: Με 20 σκυλιά ζούσε η οικογένεια του – Θα εξεταστεί η θανάτωση του πιτμπουλ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Hristrijan Mickoski
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Μακεδονία: Επανεξελέγη αρχηγός του VMRO-DPMNE ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι

rogavopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος 110-66: Έγραψε ιστορία ο Ρογκαβόπουλος, ο πρώτος με 12 τρίποντα σε ματς πρωταθλήματος

vertical111
ΚΟΣΜΟΣ

TikTok: «Γιατροί-μαϊμού» κατακλύζουν την πλατφόρμα διαδίδοντας fake news

netanyahu-akoustiko
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου πάει στον Τραμπ για τη Γάζα, με το μυαλό στη… προεδρική χάρη – Ο Λευκός Οίκος θα τον πιέσει για παραχωρήσεις στην Αίγυπτο

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Ψαράς έπιασε στα δίχτυα του νεαρό καρχαρία Μάκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται παραγωγός που επρόκειτο να του σκοτώσουν τα ζώα

kouretas agrotes (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουρέτας από το μπλόκο στα Τρίκαλα: «Πού πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;»

aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

Nuova-C3-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το B-SUV που έχει πλημμυρίσει τους ελληνικούς δρόμους και έχει τιμή 17.300 ευρώ

diavitis-new
ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. - Τι πρέπει να αλλάξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 18:54
Hristrijan Mickoski
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Μακεδονία: Επανεξελέγη αρχηγός του VMRO-DPMNE ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι

rogavopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος 110-66: Έγραψε ιστορία ο Ρογκαβόπουλος, ο πρώτος με 12 τρίποντα σε ματς πρωταθλήματος

vertical111
ΚΟΣΜΟΣ

TikTok: «Γιατροί-μαϊμού» κατακλύζουν την πλατφόρμα διαδίδοντας fake news

1 / 3