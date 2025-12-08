Χριστουγεννιάτικο Ραντεβού με τα Άστρα από το Athens Science Festival | 18-21 Δεκεμβρίου 2025 – Ωδείο Αθηνών

Το Athens Science Festival μάς προσκαλεί φέτος τα Χριστούγεννα σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στα άστρα, με ένα διήμερο αφιερωμένο στην Αστρονομία και την Αστροφυσική, στο πλαίσιο του The Christmas Lab. Ομιλίες, αστροπαρατήρηση και βραβευμένο ντοκιμαντέρ συνθέτουν μια γιορτή επιστήμης, γνώσης και έμπνευσης για μικρούς και μεγάλους.

Το Αόρατο Σύμπαν & Η Επιστήμη των Πολιτών

Κυριακή 21/12 | 19:00

Ομιλία από την Δρ. Ελένη Βαρδουλάκη

Πώς δημιουργήθηκε το Σύμπαν και με ποιους τρόπους το παρατηρούμε σήμερα; Γιατί χρειαζόμαστε τόσα διαφορετικά τηλεσκόπια στη Γη και στο διάστημα; Από τα ραδιοκύματα έως τις ακτίνες Χ, υπάρχουν αστρονομικά αντικείμενα και φαινόμενα που παραμένουν αόρατα στα μάτια μας, αλλά αποκαλύπτονται χάρη στην τεχνολογία.

Στην ομιλία αυτή, το κοινό θα εξερευνήσει το «αόρατο» Σύμπαν, θα ανακαλύψει πώς οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν ενεργά στη σύγχρονη επιστημονική έρευνα και θα γνωρίσει τον δυναμικό ρόλο της Επιστήμης των Πολιτών στη διαμόρφωση νέων, σπουδαίων ανακαλύψεων.

Το Χειμερινό Ηλιοστάσιο και η Σχέση του με τα Χριστούγεννα

Σάββατο 20/12 | 18:00

Ομιλία από τον Αθανάσιο Ευαγγελόπουλο,

Αστρονομικός Σύλλογος Σπάρτης «Διόσκουροι

Το χειμερινό ηλιοστάσιο είναι μια καθοριστική θέση της τροχιάς της Γης γύρω από τον Ήλιο, γνωστή ήδη από την αρχαιότητα, και συνδεδεμένη με παραδόσεις πολλών πολιτισμών και με τον εορτασμό των Χριστουγέννων.

Μια συναρπαστική, διαδραστική ομιλία που παντρεύει την επιστήμη με την ιστορία και τις παραδόσεις, και υπόσχεται να εντυπωσιάσει μικρούς και μεγάλους!

Αστροπαρατήρηση στον Χριστουγεννιάτικο Ουρανό της Αθήνας

Σάββατο 20/12 | 19:30

Μετά το τέλος της ομιλίας του κ. Ευαγγελόπουλου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει τον έναστρο ουρανό της Αθήνας μέσα από τηλεσκόπια, με τη συνεργασία των ομάδων: Αστρονομικός Σύλλογος Σπάρτης «Διόσκουροι» και Αστρονομική & Αστροφυσική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος.

Προβολή Ντοκιμαντέρ: SALLY

Σάββατο 20/12 | 21:30

Παραγωγή National Geographic

Το ντοκιμαντέρ SALLY (παραγωγή 2025) απέσπασε το Prix UPSIDE στο Pariscience – Paris Science Festival και το Alfred P. Sloan Feature Film Prize στο Sundance 2025.

Η ταινία αφηγείται τη σπουδαία ζωή της Sally Ride (1951–2012), της πρώτης Αμερικανίδας γυναίκας που ταξίδεψε στο διάστημα το 1983, ως μέλος της αποστολής STS-7 με το διαστημικό λεωφορείο Challenger. Μετά τις διαστημικές της αποστολές, αφιέρωσε τη ζωή της στην προώθηση της εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες (STEM), ειδικά σε κορίτσια και νέους. Ένα βαθιά εμπνευσμένο ντοκιμαντέρ για το διάστημα, την επιστήμη και τη δύναμη του ανθρώπινου οράματος.

Η πρόσβαση σε όλες τις παραπάνω ομιλίες, την αστροπαρατήρηση και την προβολή του ντοκιμαντέρ πραγματοποιείται με το εισιτήριο Γενικής Εισόδου, το οποίο αντιστοιχεί στην ημέρα διεξαγωγής κάθε εκδήλωσης.

Τρίγωνα, κάλαντα, μελομακάρονα, εντυπωσιακά πειράματα, ομιλίες, αστροπαρατήρηση και απολαυστικές προβολές συναντιούνται στο The Christmas Lab, από 18 έως 21 Δεκεμβρίου 2025, στο Ωδείο Αθηνών.

Το Athens Science Festival 2025 διοργανώνεται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό «Επιστήμη Επικοινωνία – SciCo» και το British Council σε συνεργασία με πλήθος ακαδημαϊκών, ερευνητικών φορέων και εκπαιδευτικών οργανισμών.

Διάθεση εισιτηρίων στην ticketmaster και το δίκτυο των μεταπωλητών της.

Γενική Είσοδος: 5€

Παιδιά έως 3 ετών: ΔΩΡΕΑΝ

Γενική Είσοδος & Παραστάσεις: από 5€ έως 15€

Γενική Είσοδος & Παραστάσεις – Μειωμένο (ΑΝΕΡΓΩΝ, ΑΜΕΑ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ): 5€ έως 12€

*Με την αγορά ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ εισιτηρίου, είναι απαραίτητη η επίδειξη του ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓHΤΙΚΟΥ στην είσοδο.

*Για σχολικές επισκέψεις δηλώστε συμμετοχή στο https://www.athens-science-festival.gr/schools-visits/, κόστος εισιτηρίου 8€.

Για πληροφορίες: https://www.athens-science-festival.gr/