ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 19:30
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web

08.12.2025 18:00

Η Citroën Racing πανηγυρίζει ένα βάθρο στο ντεμπούτο της στην Formula E, με τον Nick Cassidy να τερματίζει στην 3η θέση!

08.12.2025 18:00
Citroën Formula E Team – Sao Paulo_1 (1)

Ο εναρκτήριος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας αποτέλεσε ένα ορόσημο για τη μάρκα Citroën, καθώς η ομάδα Citroën Racing Formula E, που συστάθηκε πρόσφατα, έκανε το αγωνιστικό της ντεμπούτο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό με μονοθέσια.

Ο αγώνας ανέδειξε τόσο την ανθεκτικότητα όσο και τις δυνατότητες απόδοσης της ομάδας, μέσα από την κατάκτηση του βάθρου από τον Νεοζηλανδό Nick Cassidy, ο οποίος ξεκίνησε δυναμικά από την 15η θέση στην εκκίνηση και ανέβηκε σταδιακά σε εντυπωσιακό βαθμό για να τερματίσει στην 3η θέση.

Πιστός στην προσήλωσή του, ο Nick επέδειξε εξαιρετικό ρυθμό, αγωνιστική δεινότητα και άριστη διαχείριση ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα των 31 γύρων. Εκτελώντας αποφασιστικές προσπεράσεις και διατηρώντας στρατηγική πειθαρχία, ανέβηκε σταθερά στην κατάταξη.

Η προσπάθεια αυτή στο τέλος του αγώνα του εξασφάλισε ένα άξιο βάθρο, σηματοδοτώντας την πρώτη θέση της Citroën Racing στην πρώτη τριάδα στην εναρκτήρια συμμετοχή της στη Formula E.

Δυστυχώς, ο teammate του, Jean-Eric Vergne, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τον αγώνα, μετά από ένα τεχνικό πρόβλημα που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει. Η ομάδα διεξάγει αυτήν τη στιγμή πλήρη έρευνα για να προσδιορίσει την αιτία.

Παρά την αποτυχία, η απόδοση του δύο φορές πρωταθλητή της Formula E στις δοκιμές όσο και στις κατατακτήριες έδειξε πολλά υποσχόμενη ταχύτητα, η οποία αποτελεί καλό οιωνό για τη σεζόν που έρχεται.

Αυτό το αποτέλεσμα σηματοδοτεί ένα ιστορικό ορόσημο για τη Citroën, καθώς εισέρχεται στον κόσμο των αγώνων με μονοθέσια, ενισχύοντας τη δέσμευση της μάρκας στην ηλεκτροκίνηση, την καινοτομία και τη μηχανική υψηλών επιδόσεων.

Η ομάδα τώρα στρέφεται στον 2ο γύρο στην Πόλη του Μεξικού στις 10 Ιανουαρίου 2026, με στόχο να χτίσει πάνω σε αυτά τα δυνατά θεμέλια καθώς η σεζόν συνεχίζεται.

Δηλώσεις

Cyril Blais, Επικεφαλής της ομάδας Citroën Racing Formula E:

«Το να ξεκινάμε ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο για την Citroën Racing με μια θέση στο βάθρο είναι ένα εκπληκτικό επίτευγμα για την ομάδα. Ήταν ένα θετικό αποτέλεσμα, ο Nick έκανε μια εκπληκτική οδήγηση, και είναι υπέροχο που ξεκινήσαμε τη σεζόν με αυτόν τον τρόπο και με τόσο θετική διάθεση. Παρόλο που είμαστε απογοητευμένοι για τον JEV που αντιμετώπισε ένα τεχνικό πρόβλημα, οφείλουμε να πούμε ότι έκανε εξαιρετική δουλειά όλο το Σαββατοκύριακο, και είμαστε σίγουροι ότι θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί. Αυτό το βάθρο αποδεικνύει ότι η Citroën ανήκει στην παγκόσμια σκηνή των αμιγώς ηλεκτρικών αγώνων.»

Nick Cassidy, Οδηγός της Citroën Racing Formula E:

«Είμαι ενθουσιασμένος για όλους στην Citroën Racing, και το να έχουμε ένα βάθρο στον πρώτο μας αγώνα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Ήμασταν τόσο επικεντρωμένοι σε αυτό το αυτοκίνητο και έχουμε δουλέψει τόσο σκληρά κατά τη διάρκεια της offseason για να φτάσουμε εδώ έτοιμοι και σκέφτηκα μετά τις ελεύθερες δοκιμές ότι θα είχαμε μια πραγματικά δυνατή μέρα. Ήμουν κάπως απογοητευμένος με τις κατατακτήριες λόγω του γεγονότος ότι έχουμε ένα πραγματικά εξαιρετικό αυτοκίνητο και δεν κατάφερα να δείξω αυτή τη δυναμική κατά τη διάρκεια των δοκιμών, αλλά λειτούργησε στον αγώνα και όλη αυτή η σκληρή δουλειά απέδωσε!»

Jean-Eric Vergne (JEV), Οδηγός της ομάδας Citroën Racing Formula E:

«Δύσκολος αγώνας για μένα με το τεχνικό πρόβλημα στο τέλος – νομίζω ότι θα μπορούσε να ήμασταν στην 7η θέση και είναι κρίμα που δεν πήραμε αυτούς τους βαθμούς. Απλώς πρέπει να διερευνήσουμε τις δυσκολίες μας κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σε θετική νότα, ο Nick έφερε το πρώτο βάθρο για την ομάδα, οπότε αυτό είναι υπέροχο – ειδικά στον πρώτο αγώνα της σεζόν. Οπότε, ήταν ένας καλός αγώνας για την ομάδα και ελπίζω πραγματικά να συνεχίσουμε έτσι, – κατά προτίμηση με εμένα να έχω έναν καλύτερο αγώνα την επόμενη φορά στο Μεξικό!».

