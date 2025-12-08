search
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web

Προ των πυλών το πιο «μουράτο» cabrio SUV από τη Mercedes-Benz

mbgclts-2

Περισσότερα από 10 χρόνια και μια συγκυρία χρειάστηκε η Mercedes-Benz για να επανεντάξει στην γκάμα της αυτο το εξειδικευμένο μοντέλο που αγαπάνε οι έχοντες και κατέχοντες.

Για περισσότερα από δέκα χρόνια η ιδέα μιας ανοιχτής G-Class έμοιαζε με κάτι που ανήκει στο παρελθόν. Μετά τη διακοπή της «κανονικής» Cabriolet και με μοναδική εξαίρεση την υπερπολυτελή –και εξωφρενικά σπάνια– Maybach Landaulet του 2017, η Mercedes δεν είχε δώσει καμία ένδειξη ότι θα ξανα-πειραματιστεί με την ανοιχτή εκδοχή του θρυλικού της off-roader. Ακόμη και η νέα γενιά του 2018 έμεινε αποκλειστικά σκληροτράχηλη και κλειστή, με τους βελτιωτικούς οίκους να καλύπτουν περιστασιακά το κενό με ιδιαίτερες μετατροπές.

Αυτή η πραγματικότητα αλλάζει. Η Mercedes επιβεβαίωσε πως ετοιμάζει μια εντελώς νέα G-Class Cabriolet, η οποία θα συνεχίσει να παράγεται στο ιστορικό εργοστάσιο της Magna Steyr στο Γκρατς, δηλαδή εκεί όπου γεννιέται κάθε G-Wagen από το 1979. Η εταιρεία δεν αποκαλύπτει ακόμη λεπτομέρειες, ωστόσο το πρώτο teaser δείχνει μια συνολικά διαφορετική φιλοσοφία από ό,τι είχαμε γνωρίσει έως τώρα.

