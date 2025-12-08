search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 11:56
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.12.2025 10:34

Σε άνοδο οι τιμές βενζίνης και diesel – Αναλυτικό κόστος γιορτινών διαδρομών μετ’ επιστροφής

08.12.2025 10:34
venzini_aftokinito_0812_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Οι τιμές καυσίμων ξανά σε άνοδο. Δες τα τρέχοντα επίπεδα και το ενδεικτικό κόστος διαδρομών από Αθήνα και Θεσσαλονίκη για γιορτινά ταξίδια.

Τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται νέα ανοδική τάση στις αντλίες, μετά την αποκλιμάκωση του φθινοπώρου. Τα πιο φρέσκα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η αμόλυβδη 95 RON κινείται κοντά στα 1,76 €/λ. και το πετρέλαιο κίνησης γύρω στα 1,56–1,59 €/λ. σε εθνικό μέσο όρο. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από ευρωπαϊκές συγκεντρωτικές βάσεις που παρακολουθούν καθημερινά τις μέσες τιμές ανά χώρα.

Πόσο πληρώνουμε σήμερα (ενδεικτικά)

  • Αμόλυβδη 95: ~1,76 €/λ. (μέσος όρος Ελλάδας, αρχές Δεκεμβρίου).
  • Diesel κίνησης: ~1,57–1,59 €/λ.

Σημείωση: οι τιμές είναι μέσοι όροι και διαφέρουν ανά πρατήριο/περιοχή. Ελέγχετε πάντα την τιμή πριν τον ανεφοδιασμό.

Τι σημαίνει για τις γιορτές

Με την άνοδο στις αντλίες και τη συνηθισμένη αύξηση μετακινήσεων τον Δεκέμβριο, το κόστος του χριστουγεννιάτικου οδικού ταξιδιού θα είναι υψηλότερο σε σχέση με τις χαμηλές εβδομάδες του φθινοπώρου. Για να έχετε σαφή εικόνα, ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα κόστους καυσίμου μετ’ επιστροφής προς κλασικούς χειμερινούς προορισμούς.

Παραδοχές υπολογισμών

  • Κατανάλωση βενζίνης: 7,0 λ./100 km (τυπικό compact βενζίνης)
  • Κατανάλωση diesel: 5,5 λ./100 km (τυπικό compact diesel)
  • Τιμές καυσίμων: αμόλυβδη 1,76 €/λ., diesel 1,59 €/λ. (μέσοι όροι αρχών Δεκεμβρίου).

Παραδείγματα κόστους ταξιδιού (μετ’ επιστροφής)

Αναχωρήσεις από Αθήνα

  • Αθήνα → Αράχωβα: 170 km (340 km σύνολο)
    Κόστος βενζίνης: 41,8 € · Κόστος diesel: 29,8 €.
  • Αθήνα → Καλάβρυτα: 188 km (376 km σύνολο)
    Κόστος βενζίνης: 46,3 € · Κόστος diesel: 33,0 €.
  • Αθήνα → Καρπενήσι: 284 km (568 km σύνολο)
    Κόστος βενζίνης: 69,9 € · Κόστος diesel: 49,6 €.

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη

  • Θεσσαλονίκη → Μέτσοβο 219 km (438 km σύνολο)
    Κόστος βενζίνης: 54,0 € · Κόστος diesel: 38,3 €.
  • Θεσσαλονίκη → Πορταριά (Πήλιο) 216 km (432 km σύνολο)
    Κόστος βενζίνης: 53,1 € · Κόστος diesel: 37,8 €.

Τα ποσά αφορούν μόνο καύσιμοΔιόδιααλυσίδες/χειμερινά ελαστικάφορτίο και κίνηση/καιρός μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το τελικό κόστος.

Πώς να περιορίσετε τη δαπάνη

  • Γεμίζετε εκτός αυτοκινητοδρόμων σε αξιόπιστα πρατήρια με χαμηλότερη τιμή/λ.
  • Σταθερή ταχύτητα (π.χ. 110–120 km/h) και ήπιες επιταχύνσεις μειώνουν έως και 10–15% την κατανάλωση.
  • Σωστή πίεση ελαστικών και αποφυγή περιττού φορτίου.
  • Προγραμματισμός στάσεων για αποφυγή άσκοπων παρακάμψεων.

Τι κρατάμε;

  • Οι μέσες τιμές σε Ελλάδα κινούνται κοντά στα 1,76 €/λ. (95 RON) και 1,57–1,59 €/λ. (diesel), ψηλότερα από τις πιο «ήσυχες» εβδομάδες του φθινοπώρου.
  • Το χριστουγεννιάτικο οδικό ταξίδι θα κοστίσει περισσότερο, ειδικά για μεγάλες αποστάσεις/φορτωμένα αυτοκίνητα.
  • Παραδείγματα κόστους: από 41–70 € (βενζίνη) και 30–50 € (diesel) για κλασικούς χειμερινούς προορισμούς μετ’ επιστροφής από Αθήνα/Θεσσαλονίκη.
  • Η ορθολογική οδήγηση και η σωστή προετοιμασία παραμένουν ο πιο άμεσος τρόπος εξοικονόμησης.

Πηγή: autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Τέλη κυκλοφορίας 2026: 4,8 εκατομμύρια ιδιοκτήτες IX δεν τα έχουν πληρώσει 23 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας

Formula 1: Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις

Έρχεται νέο B-SUV από την Kia – Πότε θα παρουσιαστεί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelensky2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το ρίχνει στη… μελέτη ο Ζελένσκι μετά τα παράπονα του Τραμπ

NIGERIA_POLICE_FILE
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Ανατριχιαστικά ευρήματα σε νεκροτομείο, βρέθηκαν ακρωτηριασμένα πτώματα – Έρευνα για απαγωγές και κύκλωμα εμπορίας οργάνων

oura_trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Την επόμενη εβδομάδα στα ΑΤΜ όλοι οι δικαιούχοι – Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία (video)

Kate-Winslet-new
LIFESTYLE

Κέιτ Γουίνσλετ: «Δεν έχω κάνει μπότοξ – Γίνονται εμμονικοί κυνηγώντας την τελειότητα για να πάρουν likes»

morg
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Οι φόνοι της οδού Μοργκ» του Έντγκαρ Άλαν Πόε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

diavitis-new
ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. - Τι πρέπει να αλλάξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 11:56
zelensky2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το ρίχνει στη… μελέτη ο Ζελένσκι μετά τα παράπονα του Τραμπ

NIGERIA_POLICE_FILE
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Ανατριχιαστικά ευρήματα σε νεκροτομείο, βρέθηκαν ακρωτηριασμένα πτώματα – Έρευνα για απαγωγές και κύκλωμα εμπορίας οργάνων

oura_trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Την επόμενη εβδομάδα στα ΑΤΜ όλοι οι δικαιούχοι – Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία (video)

1 / 3