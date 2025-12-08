Σε άνοδο οι τιμές βενζίνης και diesel – Αναλυτικό κόστος γιορτινών διαδρομών μετ’ επιστροφής

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οι τιμές καυσίμων ξανά σε άνοδο. Δες τα τρέχοντα επίπεδα και το ενδεικτικό κόστος διαδρομών από Αθήνα και Θεσσαλονίκη για γιορτινά ταξίδια.
Τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται νέα ανοδική τάση στις αντλίες, μετά την αποκλιμάκωση του φθινοπώρου. Τα πιο φρέσκα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η αμόλυβδη 95 RON κινείται κοντά στα 1,76 €/λ. και το πετρέλαιο κίνησης γύρω στα 1,56–1,59 €/λ. σε εθνικό μέσο όρο. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από ευρωπαϊκές συγκεντρωτικές βάσεις που παρακολουθούν καθημερινά τις μέσες τιμές ανά χώρα.
Σημείωση: οι τιμές είναι μέσοι όροι και διαφέρουν ανά πρατήριο/περιοχή. Ελέγχετε πάντα την τιμή πριν τον ανεφοδιασμό.
Με την άνοδο στις αντλίες και τη συνηθισμένη αύξηση μετακινήσεων τον Δεκέμβριο, το κόστος του χριστουγεννιάτικου οδικού ταξιδιού θα είναι υψηλότερο σε σχέση με τις χαμηλές εβδομάδες του φθινοπώρου. Για να έχετε σαφή εικόνα, ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα κόστους καυσίμου μετ’ επιστροφής προς κλασικούς χειμερινούς προορισμούς.
Τα ποσά αφορούν μόνο καύσιμο. Διόδια, αλυσίδες/χειμερινά ελαστικά, φορτίο και κίνηση/καιρός μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το τελικό κόστος.
Πώς να περιορίσετε τη δαπάνη
