search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 11:24
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.12.2025 10:39

Στην Πολωνία το νέο ευρωπαϊκό εργοστάσιο της Kumho

09.12.2025 10:39
kumho (1)

Την πόλη Opole της Πολωνίας επέλεξε η Kumho για να κατασκευάσει το νέο ευρωπαϊκό της εργοστάσιο, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της παγκόσμιας παραγωγής των ελαστικών της, αλλά και της επιτάχυνσής της για την ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το νέο ευρωπαϊκό εργοστάσιο αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή τον Αύγουστο του 2028, μετά την ολοκλήρωση των επενδυτικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων. Σε πρώτη φάση, η μονάδα θα έχει ετήσια παραγωγική δυνατότητα έξι εκατομμυρίων ελαστικών, ενώ προβλέπονται σταδιακές επεκτάσεις ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 587 εκατομμύρια δολάρια.

Η επιλογή της τοποθεσίας πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιολόγηση πολλών ευρωπαϊκών χωρών, με κριτήρια όπως η καταλληλότητα του χώρου, οι προοπτικές ανάπτυξης πωλήσεων, η επενδυτική σταθερότητα, η κερδοφορία και τα διαθέσιμα κίνητρα.

Μετά από διεξοδική αξιολόγηση των δύο τελικών υποψήφιων περιοχών, η εταιρεία επέλεξε την πόλη Opole χάρη στα σημαντικά πλεονεκτήματα logistics, το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, τις ανταγωνιστικές υποδομές, τη σταθερή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και τα ελκυστικά κίνητρα της πολωνικής κυβέρνησης.

Διαβάστε επίσης:

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Έκτακτες διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ για την πληρωμή

Η Citroën Racing πανηγυρίζει ένα βάθρο στο ντεμπούτο της στην Formula E, με τον Nick Cassidy να τερματίζει στην 3η θέση!

Sao Paulo E-Prix: Πρώτοι βαθμοί για την DS Automobiles στον εναρκτήριο αγώνα του πρωταθλήματος Formula E

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
festival-new
ΣΙΝΕΜΑ

Athens Short Film Festival 2025: Έρχεται με 45 ταινίες μικρού μήκους από 22 χώρες

koukoulopoulos_simopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Μετωπική κυβέρνησης – αντιπολίτευσης για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση… εκβιάζεται από τα μπλόκα»

hyundai-i30-n (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιστρέφει το Hyundai i30 N με κινητήρα βενζίνης (photos/video)

paidiki pornografia 765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 25χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, διακινούσε φρικιαστικά αρχεία με παιδιά κάτω των 12 ετών

maximou_2602_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Ποια θέματα είναι στο τραπέζι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 11:24
festival-new
ΣΙΝΕΜΑ

Athens Short Film Festival 2025: Έρχεται με 45 ταινίες μικρού μήκους από 22 χώρες

koukoulopoulos_simopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Μετωπική κυβέρνησης – αντιπολίτευσης για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση… εκβιάζεται από τα μπλόκα»

hyundai-i30-n (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιστρέφει το Hyundai i30 N με κινητήρα βενζίνης (photos/video)

1 / 3