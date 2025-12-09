Στην Πολωνία το νέο ευρωπαϊκό εργοστάσιο της Kumho

Την πόλη Opole της Πολωνίας επέλεξε η Kumho για να κατασκευάσει το νέο ευρωπαϊκό της εργοστάσιο, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της παγκόσμιας παραγωγής των ελαστικών της, αλλά και της επιτάχυνσής της για την ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το νέο ευρωπαϊκό εργοστάσιο αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή τον Αύγουστο του 2028, μετά την ολοκλήρωση των επενδυτικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων. Σε πρώτη φάση, η μονάδα θα έχει ετήσια παραγωγική δυνατότητα έξι εκατομμυρίων ελαστικών, ενώ προβλέπονται σταδιακές επεκτάσεις ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 587 εκατομμύρια δολάρια.

Η επιλογή της τοποθεσίας πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιολόγηση πολλών ευρωπαϊκών χωρών, με κριτήρια όπως η καταλληλότητα του χώρου, οι προοπτικές ανάπτυξης πωλήσεων, η επενδυτική σταθερότητα, η κερδοφορία και τα διαθέσιμα κίνητρα.

Μετά από διεξοδική αξιολόγηση των δύο τελικών υποψήφιων περιοχών, η εταιρεία επέλεξε την πόλη Opole χάρη στα σημαντικά πλεονεκτήματα logistics, το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, τις ανταγωνιστικές υποδομές, τη σταθερή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και τα ελκυστικά κίνητρα της πολωνικής κυβέρνησης.

