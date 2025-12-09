UEFA Champions League: Τα ματς Καϊράτ Αλμάτι-Ολυμπιακός, Ίντερ-Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι παίζουν στην COSMOTE TV

Το UEFA Champions League επιστρέφει το διήμερο 9-10/12 με όλα τα ματς της 6ης αγωνιστικής να μεταδίδονται στην COSMOTE TV.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο μακρινό Καζακστάν για να αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι (σήμερα Τρίτη 9/12, 17:30, COSMOTE SPORT 1HD), με στόχο να πάρει την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση. Ξεχωρίζουν, επίσης, οι αγώνες Ίντερ-Λίβερπουλ (9/12, 22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K) και Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι (10/12, 22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K). Η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT θα βρίσκεται στην «καρδιά» των εξελίξεων για να μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ με ειδικές εκπομπές.

Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν

Από το αποψινό πρόγραμμα έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναμετρήσεις Μπάγερν Μονάχου-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (19:45, COSMOTE SPORT 2HD), Μπαρτσελόνα-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START) και Αταλάντα-Τσέλσι (22:00, COSMOTE SPORT 5HD). Την Τετάρτη 10/12 η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη θα υποδεχθεί τη Νάπολι (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START), η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη θα παίξει με την Άρσεναλ (22:00, COSMOTE SPORT 5HD), ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν θα δοκιμαστεί στην έδρα της Μπιλμπάο (22:00, COSMOTE SPORT 4HD).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Το διήμερο της αγωνιστικής δράσης η εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο, θα είναι στη διάθεση των τηλεθεατών πριν και μετά τη λήξη των ματς, με πλούσιο ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από όλα τα ματς της αγωνιστικής.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Champions League (League Phase, 6η Αγωνιστική)

Τρίτη 9/12

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (16:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Καϊράτ Αλμάτι-Ολυμπιακός (17:30, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (19:35, COSMOTE SPORT 1HD)

Μπάγερν Μονάχου-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (19:45, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Ίντερ-Λίβερπουλ (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Μπαρτσελόνα-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Αταλάντα-Τσέλσι (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)

PSV Αϊντχόφεν-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00, COSMOTE SPORT 6HD)

Τότεναμ-Σλάβια Πράγας (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)

Μονακό-Γαλατάσαραϊ (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Μαρσέιγ (22:00, COSMOTE SPORT 9HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Τετάρτη 10/12, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)

Τετάρτη 10/12

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (18:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, COSMOTE SPORT 1HD)

Βιγιαρεάλ-Κοπεγχάγη (19:45, COSMOTE SPORT 2HD)

Καραμπάγκ-Άγιαξ (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Μπενφίκα-Νάπολι (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Μπιλμπάο-Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, COSMOTE SPORT 4HD)

Κλαμπ Μπριζ-Άρσεναλ (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)

Γιουβέντους-Πάφος (22:00, COSMOTE SPORT 6HD)

Λεβερκούζεν-Νιούκαστλ (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)

Ντόρτμουντ-Μπόντο Γκλιμτ (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 11/12, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)