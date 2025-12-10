search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 12:28
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.12.2025 09:51

Bloomberg: Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη δείχνει το άλμα της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια

10.12.2025 09:51
pierrakakis 44321- new

Την παραμονή της εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή του νέου προέδρου του Eurogroup το πρακτορείο Bloomberg εκτιμά ότι μπορεί, θεωρητικά, το φαβορί να είναι ο Βέλγος Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, ωστόσο η υποψηφιότητα Πιερρακάκη σηματοδοτεί το μεγάλο άλμα που πέτυχε η Ελλάδα και η οικονομία της τα τελευταία χρόνια.

Και οι δύο υποψήφιοι πραγματοποιούν ενεργή προεκλογική εκστρατεία τις τελευταίες δύο εβδομάδες, από τότε που αναδείχθηκαν ως οι μοναδικοί διεκδικητές της θέσης που έμεινε κενή μετά την αιφνίδια παραίτηση του Πασκάλ Ντόνοχιου.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος θα αναλάβει την προεδρία των μηνιαίων συνεδριάσεων και θα εκπροσωπεί το νομισματικό μπλοκ διεθνώς, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η αφήγηση «επιστροφής και λύτρωσης» που προβάλλει η Αθήνα, έπειτα από χρόνια δημοσιονομικής προσαρμογής και περιορισμού του χρέους, είναι ένα πλεονέκτημα που ο Βαν Πέτεγκεμ δεν μπορεί να αντιστοιχήσει.

Επανεμφάνιση Ντάισελμπλουμ

«Θα ήταν μια πραγματική αναγνώριση της επιτυχίας της Ελλάδας να γυρίσει σελίδα και να ηγηθεί στην ευρωζώνη.

Όλη η σκληρή δουλειά και οι μεταρρυθμίσεις έχουν αποδώσει. Ένα παράδειγμα για πολλά άλλα κράτη μέλη», δήλωσε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, πρώην υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας και πρόεδρος του Eurogroup κατά τα πιο δύσκολα χρόνια της ελληνικής κρίσης.

Όπως υπενθυμίζει, οι μεταρρυθμίσεις και η σκληρή προσπάθεια απέδωσαν, προσφέροντας ένα παράδειγμα για πολλά άλλα κράτη – μέλη.

Διαβάστε επίσης

Στουρνάρας: «Θαύμα» όσα έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα στην ανάπτυξη – Η κλιματική κρίση τείνει να γίνει συστημική απειλή

Στο 2,4% ανέβηκε ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο – Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, σοκολάτες και ενοίκια (video)

Οι Έλληνες έχουν λίρες στα σεντούκια – 5 δισ. ευρώ ο χρυσός σε στρώματα, λένε τραπεζικά στελέχη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
limani_elefsina_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαδικασίες-εξπρές για το λιμάνι της Ελευσίνας: Ο διαγωνισμός ανοίγει νέο μέτωπο στον ανταγωνισμό ΗΠΑ – Κίνας

bullying_shutterstockfile
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στην Αμαλιάδα: 14χρονος εκβίαζε 12χρονο για να μην τον χτυπήσει, του πήρε… 8.200 ευρώ!

doro xristougennon
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Πότε ξεκινά η πληρωμή του, ποια είναι η τελευταία ημέρα καταβολής

Gwyneth-Paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αυτός ήταν ο λόγος που απείχε 7 χρόνια από την υποκριτική

mpezos-dalaras-epilogos
ADVERTORIAL

Παρουσίαση ετήσιας πολιτιστικής έκδοσης “Επίλογος 2025” & απονομές τιμών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 12:27
limani_elefsina_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαδικασίες-εξπρές για το λιμάνι της Ελευσίνας: Ο διαγωνισμός ανοίγει νέο μέτωπο στον ανταγωνισμό ΗΠΑ – Κίνας

bullying_shutterstockfile
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στην Αμαλιάδα: 14χρονος εκβίαζε 12χρονο για να μην τον χτυπήσει, του πήρε… 8.200 ευρώ!

doro xristougennon
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Πότε ξεκινά η πληρωμή του, ποια είναι η τελευταία ημέρα καταβολής

1 / 3