Bloomberg: Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη δείχνει το άλμα της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια

Την παραμονή της εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή του νέου προέδρου του Eurogroup το πρακτορείο Bloomberg εκτιμά ότι μπορεί, θεωρητικά, το φαβορί να είναι ο Βέλγος Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, ωστόσο η υποψηφιότητα Πιερρακάκη σηματοδοτεί το μεγάλο άλμα που πέτυχε η Ελλάδα και η οικονομία της τα τελευταία χρόνια.

Και οι δύο υποψήφιοι πραγματοποιούν ενεργή προεκλογική εκστρατεία τις τελευταίες δύο εβδομάδες, από τότε που αναδείχθηκαν ως οι μοναδικοί διεκδικητές της θέσης που έμεινε κενή μετά την αιφνίδια παραίτηση του Πασκάλ Ντόνοχιου.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος θα αναλάβει την προεδρία των μηνιαίων συνεδριάσεων και θα εκπροσωπεί το νομισματικό μπλοκ διεθνώς, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η αφήγηση «επιστροφής και λύτρωσης» που προβάλλει η Αθήνα, έπειτα από χρόνια δημοσιονομικής προσαρμογής και περιορισμού του χρέους, είναι ένα πλεονέκτημα που ο Βαν Πέτεγκεμ δεν μπορεί να αντιστοιχήσει.

Επανεμφάνιση Ντάισελμπλουμ

«Θα ήταν μια πραγματική αναγνώριση της επιτυχίας της Ελλάδας να γυρίσει σελίδα και να ηγηθεί στην ευρωζώνη.

Όλη η σκληρή δουλειά και οι μεταρρυθμίσεις έχουν αποδώσει. Ένα παράδειγμα για πολλά άλλα κράτη μέλη», δήλωσε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, πρώην υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας και πρόεδρος του Eurogroup κατά τα πιο δύσκολα χρόνια της ελληνικής κρίσης.

