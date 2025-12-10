Καμπανάκι Κομισιόν για ακρίβεια: Επιστροφή σε ανοδικές τάσεις, κόκκινο για τρόφιμα, στέγαση, ενέργεια, υγεία 

Η ακρίβεια συνεχίζει να καλπάζει και πλέον λαμβάνει και… «πιστοποιητικό», καθώς τα στοιχεία του Νοεμβρίου δείχνουν ότι ο πληθωρισμός επέστρεψε σε ανοδική πορεία μετά από ένα δίμηνο προσωρινής ανάσας. Η προηγούμενη επιβράδυνση είχε στηριχθεί κυρίως στη μείωση των τιμών ενέργειας και στη θεαματική πτώση του ελαιολάδου, που τον Νοέμβριο υποχώρησε ξανά κατά 37,6%. Ωστόσο, το προϊόν παραμένει συνολικά 126,5% ακριβότερο από το 2020, δείχνοντας ότι οι τιμές δεν έχουν επιστρέψει σε κανονικά επίπεδα.

Στο μέτωπο των τροφίμων, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 2,7%, με αρκετά βασικά προϊόντα να καταγράφουν σημαντικές ανατιμήσεις. Μοσχάρι, αρνί, κατσίκι, γαλακτοκομικά και φρούτα βρίσκονται μέσα στη 20άδα των μεγαλύτερων αυξήσεων του μήνα, σύμφωνα με την αναλυτική βάση της ΕΛΣΤΑΤ. Αν και οι αυξήσεις σε καφέ και σοκολάτα σχετίζονται με τις διεθνείς αγορές, η πίεση για τα νοικοκυριά προέρχεται κυρίως από τα καθημερινά είδη που ανεβαίνουν σταθερά. Έτσι, η εικόνα στο ράφι προδιαγράφει ένα δύσκολο γιορτινό καλάθι, τη στιγμή που οι αγορές παραμένουν ήδη επιβαρυμένες.

Στο υπόλοιπο «καλάθι» του πληθωρισμού οι πιέσεις δεν είναι μικρότερες. Η στέγαση παραμένει ένας από τους πιο «βαρείς» παράγοντες, με αυξήσεις τόσο στα ενοίκια όσο και στις εργασίες ανακαίνισης και επισκευής ακινήτων. Ανοδικά κινούνται και τα κόστη στην υγεία, ενώ έντονες ανατιμήσεις καταγράφονται σε ταξίδια, αεροπορικά εισιτήρια και ξενώνες. Παράλληλα, οι τιμές σε εστίαση, κυλικεία και έτοιμο φαγητό συνεχίζουν ανοδικά, δείχνοντας ότι η πίεση μεταφέρεται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών, με άμεσες επιπτώσεις και στον τουρισμό.

Στο δεύτερο επίπεδο, αυτό που αφορά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, η Κομισιόν επισημαίνει στα τελευταία της πορίσματα ότι ο δομικός πληθωρισμός —ο πιο «σταθερός» δείκτης, που δεν περιλαμβάνει ενέργεια και τρόφιμα— κινείται συστηματικά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Από το 2022 έως σήμερα, η απόκλιση παραμένει σταθερά θετική: 0,6% το 2022, 0,4% το 2023, 0,7% το 2024, ενώ για φέτος εκτιμάται άνοδος στο 1,1%. Για το 2026, η απόκλιση προβλέπεται στο 0,5%.

Τα αναλυτικά στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι μετά την πρόσφατη ανάπαυλα, το χάσμα δομικού πληθωρισμού ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη άνοιξε ξανά, φτάνοντας το 0,7% τον Νοέμβριο. Η άνοδος του δομικού δείκτη στο 2,8% προέρχεται πλέον κυρίως από τις υπηρεσίες, οι οποίες διατηρούν υψηλό ρυθμό ανατιμήσεων, σε αντίθεση με τα βιομηχανικά προϊόντα όπου οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να περιορίζονται.

Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει ότι πολλές πιέσεις στην αγορά παραμένουν ενεργές. Η στέγαση, η υγεία και ο τουρισμός συνεχίζουν να επηρεάζουν καθοριστικά τους δείκτες, ενώ οι διεθνείς εξελίξεις —από την ενέργεια έως τις αναταράξεις στον πρωτογενή τομέα— δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Έτσι, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές εκθέσεις, η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και η προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος περνούν μέσα από την αντιμετώπιση χρόνιων εκκρεμοτήτων στην αγορά και στη λειτουργία του κράτους, ώστε η οικονομία να μπορεί να απορροφά πιο αποτελεσματικά τέτοιους κραδασμούς.

