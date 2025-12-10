Ρεσιτάλ εκκλησιαστικού οργάνου από την Ουρανία Γκάσιου και την Ελένη Κεβεντσίδου στο Μέγαρο Μουσικής (Video)

Διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ σήμερα, η Ουρανία Γκάσιου και η Ελένη Κεβεντσίδου σπούδασαν με τον Νίκολας Κύναστον [Nicholas Kynaston] στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος εκκλησιαστικού οργάνου του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής».

Στη συναυλία-αφιέρωμα στη μνήμη του σπουδαίου δασκάλου τους, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 20:30, επιστρέφουν στο Μέγαρο Μουσικής σε μια μοναδική μουσική σύμπραξη: Μοιράζονται τα κλαβιέ και τα πεντάλ του εντυπωσιακού εκκλησιαστικού οργάνου, ερμηνεύοντας τόσο σολιστικά έργα όσο και απαιτητικό ρεπερτόριο για τέσσερα χέρια.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κλασικά αριστουργήματα και αγαπημένες σελίδες του οργάνου: το πρώτο μέρος από το Δεύτερο βρανδεμβούργιο κοντσέρτο του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ σε μεταγραφή για τέσσερα χέρια του Μαξ Ρέγκερ, το ενεργητικό Πρελούδιο και Φούγκα σε λα ελάσσονα, BWV 543, επίσης του Μπαχ, και την τρυφερή Παρηγοριά [Consolation] σε μι μείζονα, έργο 65 αρ. 4 του Ρέγκερ.

Ένταση και δραματικότητα προσφέρει η Ηρωική Σονάτα του Ζοζέφ Ζονγκέν, ενώ η σουίτα από τον Καρυοθραύστη του Τσαϊκόφσκι, σε μεταγραφή για τέσσερα χέρια, χαρίζει αιθέριες, ονειρικές στιγμές.

Η συναυλία ολοκληρώνεται με έναν θερμό, γιορτινό επίλογο από χριστουγεννιάτικες μελωδίες, που ζεσταίνουν την ατμόσφαιρα και συνοδεύουν ιδανικά τις ημέρες των εορτών.

Συντελεστές

Εκκλησιαστικό όργανο: Ουρανία Γκάσιου, Ελένη Κεβεντσίδου

