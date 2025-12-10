search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 09:27
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.12.2025 08:20

Ρεσιτάλ εκκλησιαστικού οργάνου από την Ουρανία Γκάσιου και την Ελένη Κεβεντσίδου στο Μέγαρο Μουσικής (Video)

10.12.2025 08:20
recital-new

Διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ σήμερα, η Ουρανία Γκάσιου και η Ελένη Κεβεντσίδου σπούδασαν με τον Νίκολας Κύναστον [Nicholas Kynaston] στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος εκκλησιαστικού οργάνου του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής».

Στη συναυλία-αφιέρωμα στη μνήμη του σπουδαίου δασκάλου τους, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 20:30, επιστρέφουν στο Μέγαρο Μουσικής σε μια μοναδική μουσική σύμπραξη: Μοιράζονται τα κλαβιέ και τα πεντάλ του εντυπωσιακού εκκλησιαστικού οργάνου, ερμηνεύοντας τόσο σολιστικά έργα όσο και απαιτητικό ρεπερτόριο για τέσσερα χέρια.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κλασικά αριστουργήματα και αγαπημένες σελίδες του οργάνου: το πρώτο μέρος από το Δεύτερο βρανδεμβούργιο κοντσέρτο του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ σε μεταγραφή για τέσσερα χέρια του Μαξ Ρέγκερ, το ενεργητικό Πρελούδιο και Φούγκα σε λα ελάσσονα, BWV 543, επίσης του Μπαχ, και την τρυφερή Παρηγοριά [Consolation] σε μι μείζονα, έργο 65 αρ. 4 του Ρέγκερ.

Ένταση και δραματικότητα προσφέρει η Ηρωική Σονάτα του Ζοζέφ Ζονγκέν, ενώ η σουίτα από τον Καρυοθραύστη του Τσαϊκόφσκι, σε μεταγραφή για τέσσερα χέρια, χαρίζει αιθέριες, ονειρικές στιγμές.

Η συναυλία ολοκληρώνεται με έναν θερμό, γιορτινό επίλογο από χριστουγεννιάτικες μελωδίες, που ζεσταίνουν την ατμόσφαιρα και συνοδεύουν ιδανικά τις ημέρες των εορτών.

Συντελεστές

Εκκλησιαστικό όργανο: Ουρανία Γκάσιου, Ελένη Κεβεντσίδου

Διαβάστε επίσης:

Ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφουν στον Σταυρό του Νότου

Νατάσσα Μποφίλιου: «Λέω να γυρίσω στις ωραίες μέρες», λέει, μετά το μπάχαλο με τον γιο του Μάνου Χατζιδάκι και τις συναυλίες

Ο Εσπερινός του Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Ελλάδα – Από την Καμεράτα στο Μέγαρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsipras alexis milaei
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βιβλίο Τσίπρα: Την Τρίτη η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα

olympiacos new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ταλαιπωρία για την αποστολή του Ολυμπιακού: Έπιασε πάγος στα φτερά του αεροπλάνου 

liagkas-papanotas-new
MEDIA

Έξαλλος ο Παπανώτας με τον Λιάγκα: «Λίγο να μαζευτούμε» (Video)

mati new
ΕΛΛΑΔΑ

Μάτια: Πέντε μύθοι και αλήθειες για την όραση

limeniko_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάργα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 63χρονος ψαράς που αγνοούνταν από την 1η Δεκεμβρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

aftopsia_soisou
MEDIA

«Το σόι σου»: Έκτακτο -ιδιαίτερο- «επεισόδιο» νύχτα Πέμπτης (11/12)

gold-sovereign_xrises-lires_0912_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες έχουν λίρες στα σεντούκια - 5 δισ. ευρώ ο χρυσός σε στρώματα, λένε τραπεζικά στελέχη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 09:26
tsipras alexis milaei
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βιβλίο Τσίπρα: Την Τρίτη η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα

olympiacos new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ταλαιπωρία για την αποστολή του Ολυμπιακού: Έπιασε πάγος στα φτερά του αεροπλάνου 

liagkas-papanotas-new
MEDIA

Έξαλλος ο Παπανώτας με τον Λιάγκα: «Λίγο να μαζευτούμε» (Video)

1 / 3