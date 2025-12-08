search
ΜΟΥΣΙΚΗ

08.12.2025 19:48

Νατάσσα Μποφίλιου: «Λέω να γυρίσω στις ωραίες μέρες», λέει, μετά το μπάχαλο με τον γιο του Μάνου Χατζιδάκι και τις συναυλίες

08.12.2025 19:48
bofilioy 77- new

Με μια χαμογελαστή φωτογραφία της από τις ωραίες μέρες του Οκτωβρίου απάντησε η Νατάσσα Μποφίλιου στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν σχετικά με την περιοδεία-αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζιδάκι που θα κάνει μαζί με τον Γιάννη Χαρούλη και το μπλόκο του Γιώργου Χατζηδάκι στην χρήση των έργων του πατέρα του.

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου η Νατάσσα Μποφίλιου μοιράστηκε στο Instagram μια φωτογραφία που τραβήχτηκε στο τέλος του Οκτωβρίου, τότε που, όπως έγραψε, ήταν ήρεμη και χαρούμενη. Χωρίς να αναφέρεται ξεκάθαρα στις αντιδράσεις αναφορικά με την περιοδεία του Hellenic Music Ensemble, η ερμηνεύτρια εξομολογήθηκε ότι σκοπεύει να αφήσει τις άσχημες μέρες πίσω της.

«Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε μια μέρα κοντά στο τέλος του Οκτώβρη που ήμουν πραγματικά ήρεμη και χαρούμενη. Οι ωραίες μέρες έρχονται για να μπορούμε να επιστρέφουμε σε αυτές ξανά. Καλή βδομάδα αδέρφια. Λέω να γυρίσω σιγά σιγά», έγραψε στην ανάρτησή της.



Η δημοσίευση της Νατάσσας Μποφίλιου

Υπενθυμίζεται ότι ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι αντέδρασε στην περιοδεία ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχε παραχωρήσει άδεια για τη χρήση του έργου του πατέρα του και προαναγγέλλοντας νομικές ενέργειες. Παρά τις αντιρρήσεις όμως, και τον διχασμό του καλλιτεχνικού κόσμου, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο ρεπερτόριο των συναυλιών, ενώ η μόνη αλλαγή ήταν στο όνομα της περιοδείας, από όπου αποσύρθηκαν τα ονόματα των σπουδαίων μουσικοσυνθετών.

