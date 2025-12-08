«Σοφία Βέμπο – Η φωνή που νίκησε τον φασισμό»: Κυκλοφόρησε η ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας (Videos)

Κυκλοφόρησε σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες σε ζωντανή ηχογράφηση η συναυλία που στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 14 Οκτωβρίου 2025, στο θέατρο Παλλάς, «Σοφία Βέμπο – Η φωνή που νίκησε τον φασισμό», με τη Σοφία Μάνου. Μία παραγωγή του Ινστιτούτου «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός.

Ακούστε ΕΔΩ όλα τα τραγούδια της συναυλίας

Τα τραγούδια ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο η Σοφία Μάνου, που με τη βαθιά ευαισθησία και την ξεχωριστή φωνή της, φέρνει στο σήμερα τις αγωνίες, τις ελπίδες και την υπερηφάνεια μιας γενιάς που έγραψε ιστορία με το θάρρος της.

Συνοδοιπόρος της η Ορχήστρα «ΚΑΝΩΝ» υπό τη διεύθυνση του σπουδαίου συνθέτη και κιθαριστή Μανόλη Ανδρουλιδάκη και την καλλιτεχνική διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτομαΐστορος της Μ.τ.Χ.Ε. Γεώργιου Δεμελή.

Το μεγαλείο της παράστασης συμπλήρωσαν η 50μελής Μικτή Νεανική Χορωδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Παύλου Κόρδη και η 80μελής Χορωδία Choeur du Cœur της Ελληνογαλλικής Σχολής Saint Joseph υπό τη διεύθυνση της Ιφιγένειας Κουρούση και του Αναστάσιου Σιδηρόπουλου. Με τις φωνές τους, οι νέοι αυτοί ερμηνευτές ύφαναν ένα συγκινητικό χαλί μνήμης και ελπίδας, που αγκάλιασε ολόκληρη την αίθουσα.

Τα έσοδα της παράστασης προσφέρθηκαν για τη στήριξη της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία» και τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής τους.

Η συναυλία

Παραγωγή: Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γραικός

