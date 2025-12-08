Ο Εσπερινός του Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Ελλάδα – Από την Καμεράτα στο Μέγαρο

Ένα από τα συγκλονιστικότερα έργα της παγκόσμιας λατρευτικής μουσικής, ο Εσπερινός της Υπεραγίας Θεοτόκου του Claudio Monteverdi, παρουσιάζεται την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στις 20:30 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από την Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής, υπό τη μουσική διεύθυνση του διεθνώς αναγνωρισμένου ερμηνευτή και μαέστρου Emiliano Gonzalez Toro [Εμιλιανό Γκονζαλές Τορό] και τη Χορωδία Δωματίου Αθηνών, με διευθυντή χορωδίας τον Αγαθάγγελο Γεωργακάτο.

Σολίστ της παράστασης είναι η υψίφωνος Μυρσίνη Μαργαρίτη, η μεσόφωνος Θεοδώρα Μπάκα και οι τενόροι Emiliano Gonzalez Toro και Juan Sancho [Χουάν Σάντσο].

Ο Emiliano Gonzalez Toro, ο Ελβετός σπεσιαλίστας της παλαιάς μουσικής που έχει κατακτήσει κοινό και κριτικούς με την τολμηρή, ζωντανή και εξαιρετικά προσωπική ανάγνωσή του στα έργα του Μοντεβέρντι, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με αυτό το κορυφαίο μνημείο της Αναγέννησης και του πρώιμου μπαρόκ.

Ο Εσπερινός, το έργο του Μοντεβέρντι, εκδόθηκε στη Βενετία το 1610 και αφιερώθηκε από τον συνθέτη στον Πάπα Παύλο Ε΄.

Στο έργο αυτό, που σηματοδοτεί μία από τις πιο λαμπρές στιγμές της ιταλικής μουσικής, ο συνθέτης συνδυάζει στοιχεία της παραδοσιακής καθολικής λειτουργίας με πολυφωνικές τεχνικές της Αναγέννησης και μελωδικές τολμηρές γραμμές που προαναγγέλλουν το μπαρόκ.

Το αποτέλεσμα είναι μια σύνθεση που ξεπερνά τα όρια του λειτουργικού μέλους και μετατρέπεται σε ύψιστη καλλιτεχνική και πνευματική εμπειρία.

Το έργο, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αποτελεί σημείο καμπής στην ιστορία της μουσικής· μια δημιουργία που γοητεύει με τη δύναμη, τη λεπτότητα και το πνεύμα της, και αξίζει να βιωθεί ζωντανά.

