«The Loner»: Το πρώτο ελληνικό γουέστερν φτάνει στην οθόνη – Studio New Star Art Cinema

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Τέξας, 1923.

Ένας φιλήσυχος φωτογράφος μεταμορφώνεται σε έναν αδίστακτο εκδικητή, όταν η έγκυος σύζυγός του δολοφονείται με φρικτό τρόπο. Ένα ταξίδι στη βία, την απώλεια και τη μοναξιά ξεκινά, σε έναν κόσμο όπου ο νόμος γράφεται με αίμα.



Πληροφορίες:

Είδος: Γουέστερν

Έτος παραγωγής: 2025

Διάρκεια: 82’

Σενάριο – Σκηνοθεσία – Παραγωγή: Τάκης Βογόπουλος

Πρωταγωνιστούν:

Τάκης Βογόπουλος, Νίκος Δροσάκης, Μαρία Επιτροπάκη, Ηώς ΑντωνοπούλουΣυντελεστές:

Διεύθυνση φωτογραφίας: Αντώνης Συμεωνάκης

Μοντάζ: Δημήτρης Καδής

Ειδικά εφέ – Μουσική: Παύλος Διαμαντόπουλος

Σκηνικά – Κοστούμια: Τάκης Βογόπουλος



Σημείωμα σκηνοθέτη

Η ταινία “The Loner” είναι το πρώτο ελληνικό γουέστερν με θέμα την “Άγρια Δύση” της Αμερικής. Ταυτόχρονα επιχειρεί την αναβίωση ενός πολυαγαπημένου μου είδους κινηματογράφου. Πρόκειται για τα ευρωπαϊκά western της περιόδου των δεκαετιών 1960 και 1970,τα λεγόμενα spaghetti. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων πληροφορήθηκα ότι ανάλογο εγχείρημα υπήρξε στη χώρα μας το 1928 με τίτλο “Τρεις Έλληνες στην Αμερική” που ατυχώς δεν προβλήθηκε ποτέ διότι η μοναδική κόπια καταστράφηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά που κατάφερα να πραγματοποιήσω ένα μεγάλο καλλιτεχνικό μου όραμα και ταυτόχρονα “αποκαθιστώ” την ιδέα που δεν ευοδώθηκε πριν από 100 περίπου χρόνια.

Τάκης Βογόπουλος

(Σκηνοθέτης – Παραγωγός)