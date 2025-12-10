search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 15:27
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.12.2025 14:17

«The Loner»: Το πρώτο ελληνικό γουέστερν φτάνει στην οθόνη – Studio New Star Art Cinema

10.12.2025 14:17
loner-3
Λίγα λόγια για την υπόθεση
Τέξας, 1923.
Ένας φιλήσυχος φωτογράφος μεταμορφώνεται σε έναν αδίστακτο εκδικητή, όταν η έγκυος σύζυγός του δολοφονείται με φρικτό τρόπο. Ένα ταξίδι στη βία, την απώλεια και τη μοναξιά ξεκινά, σε έναν κόσμο όπου ο νόμος γράφεται με αίμα.

Πληροφορίες:
Είδος: Γουέστερν
Έτος παραγωγής: 2025
Διάρκεια: 82’
Σενάριο – Σκηνοθεσία – Παραγωγή: Τάκης Βογόπουλος
Πρωταγωνιστούν:
Τάκης Βογόπουλος, Νίκος Δροσάκης, Μαρία Επιτροπάκη, Ηώς ΑντωνοπούλουΣυντελεστές:
Διεύθυνση φωτογραφίας: Αντώνης Συμεωνάκης
Μοντάζ: Δημήτρης Καδής
Ειδικά εφέ – Μουσική: Παύλος Διαμαντόπουλος
Σκηνικά – Κοστούμια: Τάκης Βογόπουλος

Σημείωμα σκηνοθέτη
Η ταινία “The Loner” είναι το πρώτο ελληνικό γουέστερν με θέμα την “Άγρια Δύση” της Αμερικής. Ταυτόχρονα επιχειρεί την αναβίωση ενός πολυαγαπημένου μου είδους κινηματογράφου. Πρόκειται για τα ευρωπαϊκά western της περιόδου των δεκαετιών 1960 και 1970,τα λεγόμενα spaghetti. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων πληροφορήθηκα ότι ανάλογο εγχείρημα υπήρξε στη χώρα μας το 1928 με τίτλο “Τρεις Έλληνες στην Αμερική” που ατυχώς δεν προβλήθηκε ποτέ διότι η μοναδική κόπια καταστράφηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά που κατάφερα να πραγματοποιήσω ένα μεγάλο καλλιτεχνικό μου όραμα και ταυτόχρονα “αποκαθιστώ” την ιδέα που δεν ευοδώθηκε πριν από 100 περίπου χρόνια.
Τάκης Βογόπουλος
(Σκηνοθέτης – Παραγωγός)

Από 25 Δεκεμβρίου στο Studio New Star Art Cinema
Σταυροπούλου 33, Αθήνα | Τηλ.: 210 8640054

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
6733721
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγρότες: Ο Τσιάρας ενημερώνει τους βουλευτές της ΝΔ εν μέσω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων – Μετά την «ανταρσία» των έξι για τις πληρωμές

foinikounta-5345
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Συνελήφθησαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ένα ακόμη άτομο

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Αγρότης υπέστη έμφραγμα μετά από διαπληκτισμό με αστυνομικούς στα Πράσινα Φανάρια

lalas_apopeira_1012_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απόπειρα δολοφονίας Λάλα: Μέλη της Greek Mafia οι έξι συλληφθέντες – Η παρακολούθηση με κρυφές κάμερες και ο 48χρονος που δεν συνελήφθη

sarkozi new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σαρκοζί περιγράφει τις… 20 μέρες της φυλάκισής του: Ο «γκρίζος κόσμος», η λαστιχένια μπαγκέτα και η… συμπάθεια στη Λε Πεν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 15:27
6733721
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγρότες: Ο Τσιάρας ενημερώνει τους βουλευτές της ΝΔ εν μέσω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων – Μετά την «ανταρσία» των έξι για τις πληρωμές

foinikounta-5345
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Συνελήφθησαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ένα ακόμη άτομο

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Αγρότης υπέστη έμφραγμα μετά από διαπληκτισμό με αστυνομικούς στα Πράσινα Φανάρια

1 / 3