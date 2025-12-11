Δήμος Αθηναίων: Χριστούγεννα στο Μουσείο Μαρία Κάλλας

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τις γιορτές με μια σειρά λαμπερών δράσεων! Το τρίτο πολυαναμενόμενο street party επιστρέφει για να γιορτάσουμε μαζί την ημέρα γέννησης της μεγάλης σοπράνο, ενώ παράλληλα το Μουσείο συμμετέχει στο πρόγραμμα «Χριστούγεννα στην Αθήνα» του Δήμου Αθηναίων με δωρεάν εορταστικές δράσεις για όλες τις ηλικίες. Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι ειδικές ξεναγήσεις και τα οικογενειακά προγράμματα, προσφέροντας στο κοινό έναν μήνα γεμάτο μουσική, πολιτισμό και γιορτινή ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης.

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου | CALLAS LIVES ON: THE PARTY! Vol.3

Με αφορμή την ημέρα γέννησης της θρυλικής σοπράνο, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, από τις 20:00, η οδός Πετράκη, πίσω από το Μουσείο, φοράει τα γιορτινά της και γεμίζει μουσική και ρυθμό, για το τρίτο κατά σειρά street party που έχει ήδη γίνει θεσμός. Το φετινό CALLAS LIVES ON: THE PARTY! υπόσχεται μια ακόμη βραδιά εκπλήξεων και καλής μουσικής, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη διαχρονική λάμψη της Μαρίας Κάλλας! Ελεύθερη είσοδος – Μάθετε περισσότερα εδώ

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου | «Το Όνειρο ενός Καρυοθραύστη» στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» από το Μουσείο Μαρία Κάλλας

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με την μουσικοσυνθέτρια Μαρκέλλα Σκούρτη, προσφέρει στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» με μια νέα χριστουγεννιάτικη μουσικοθεατρική δράση για τα παιδιά που νοσηλεύονται ή φιλοξενούνται στο νοσοκομείο.

Μετά τον επιτυχημένο κύκλο μουσικοπαιδαγωγικών εργαστηρίων της άνοιξης του 2025, το Μουσείο παρουσιάζει τη βιωματική αφήγηση «Το Όνειρο ενός Καρυοθραύστη», μια γιορτινή βιωματική εμπειρία εμπνευσμένη από το βιβλίο «Η ορχήστρα διηγείται – Ο Καρυοθραύστης» (Katy Flint, εκδ. Πατάκη). Με τη συνοδεία πιάνου, θεατρική αφήγηση και ενεργή συμμετοχή των παιδιών, ο κόσμος του Καρυοθραύστη ζωντανεύει, προσφέροντας στιγμές φαντασίας, χαράς και χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας στον χώρο του νοσοκομείου. Μάθετε περισσότερα εδώ

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου | Λέσχη Ακρόασης: Τραγούδια για τον Χειμώνα / Χριστούγεννα στην Αθήνα

Μετά τη θερμή υποδοχή της περσινής Χριστουγεννιάτικης Λέσχης Ακρόασης, ο ραδιοφωνικός παραγωγός του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΤ και του Kosmos 93.6, Γιώργος Φλωράκης, επιστρέφει στο Μουσείο Μαρία Κάλλας για δεύτερη χρονιά. Αυτή τη φορά, μας προσκαλεί σε ένα χειμερινό μουσικό ταξίδι με τίτλο «Τραγούδια για τον Χειμώνα». Ελεύθερη συμμετοχή με δωρεαν δελτίο εισόδου – Μάθετε περισσότερα εδώ

28 – 30 Δεκεμβρίου 2025 & 2 Ιανουαρίου 2026 | Stencil Art στην Πόλη: Δημιούργησε τις πιο εμπνευσμένες χριστουγεννιάτικες carte postales! / Χριστούγεννα στην Αθήνα

Το Μουσείο Μαρίας Κάλλας και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου προσκαλούν μικρούς και μεγάλους σε μια μοναδική, δημιουργική εμπειρία στην Πλατεία Κοτζιά την περίοδο των Χριστουγέννων! Τα δύο Μουσεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν την πιο γιορτινή, καλλιτεχνική εμπειρία γεμάτη χρώμα, φως και δημιουργία. Παιδιά από 3 ετών αλλά και μεγάλοι, χρησιμοποιώντας την τεχνική stencil, φτιάχνουν τις δικές τους χριστουγεννιάτικες carte postale με έμπνευση από τη λάμψη της Μαρίας Κάλλας και τη μαγεία της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής. Ελεύθερη συμμετοχή – Μάθετε περισσότερα εδώ

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου | Παιδική παράσταση: Τα Χριστούγεννα του Λύκου Ζαχαρία / Χριστούγεννα στην Αθήνα

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται την παράσταση «Τα Χριστούγεννα του Λύκου Ζαχαρία» για παιδιά 4-8 ετών από την ομάδα θεάτρου «Ανεμόμυλοι»!

Στον Λύκο Ζαχαρία δεν αρέσουν καθόλου τα Χριστούγεννα! Τριγυρίζει μουτρωμένος ψάχνοντας παρέα για να παίξει χιονοπόλεμο. Όλοι όμως είναι απασχολημένοι με τις προετοιμασίες των γιορτών. Άλλοι στολίζουν χριστουγεννιάτικα δέντρα, άλλοι μαγειρεύουν χριστουγεννιάτικες λιχουδιές, άλλοι γράφουν γράμματα στον Άι Βασίλη… Ευτυχώς όμως οι φίλοι του θα τον βοηθήσουν να μπει κι αυτός στο γιορτινό κλίμα των ημερών. Φυσικά στο τέλος τον περιμένει μια υπέροχη έκπληξη! Ελεύθερη συμμετοχή με δωρεάν δελτίο εισόδου – Μάθετε περισσότερα εδώ

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, 12:00 | Ξενάγηση για άτομα άνω των 65 ετών – Κλείστε την θέση σας καλώντας στο 2104404204

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, 18:00 | Θεματική Ξενάγηση “Είδωλο και Μύθος” – Κλείστε την θέση σας εδώ

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, 12:00 & 13:30 | Ξενάγηση Ενηλίκων & Οικογενειακή

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου | MCM KIDS | Η Όπερα Γίνεται Παιχνίδι

Ένα βιωματικό μουσικοπαιδαγωγικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο της όπερας και των ήχων περιμένει τα παιδιά με τους συνοδούς τους, στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, παρέα με ένα πιάνο! Με έμπνευση τη φωνή και την προσωπικότητα της μεγάλης ντίβας, τα παιδιά θα βουτήξουν μέσα σε σκηνικά δωμάτια από τις 3 εμβληματικές όπερες : Νόρμα, Τόσκα, Τραβιάτα, θα παίξουν με τον ρυθμό, θα κινηθούν με τη φαντασία και στο τέλος θα εξερευνήσουν μουσικά όργανα Orff και θα δημιουργήσουν τη δική τους ομαδική μουσική σύνθεση με τη συνοδεία πιάνου.

Η όπερα γίνεται παιχνίδι και το παιχνίδι γίνεται έκφραση, συνεργασία και δημιουργία!

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025, 11.30 – 12.30 μ.μ.

Ηλικίες: 5-10 ετών

Μάθετε περισσότερα εδώ

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου | MCM BABIES| Μουσειοκαλικάντζαροι, γιρλάντες και μουσικές

Μπορούν άραγε οι καλικάντζαροι να μπουν στο μουσείο; Και αν ναι, φέρνουν μόνο σκανταλιές ή και νότες; Σε αυτό το γιορτινό πρόγραμμα, βρέφη και συνοδοί θα συναντήσουν μικρά πλάσματα με μυτερά καπέλα και παιχνιδιάρικες διαθέσεις, που ανακατεύουν τις μελωδίες, και μπλέκουν τις γιρλάντες. Θα καταφέρουμε άραγε να τις ξεμπλέξουμε; Κι αν ναι, ποια μουσική θα μας οδηγήσει σε αυτό; Βρέφη και συνοδοί θα γνωρίσουν τη μαγεία της μουσικής και των Χριστουγέννων με αφορμή τις σκανταλιές των καλικαντζάρων…

Θα τραγουδήσουμε, θα πιάσουμε υλικά, θα κινηθούμε και θα ακούσουμε ήχους και μουσικές που ζεσταίνουν την καρδιά.

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025, 9.30 – 10.15 π.μ.

Ηλικίες: 8 μηνών – 2,5 ετών

Μάθετε περισσότερα εδώ

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου | MCM KIDS | Αβάντι Μαέστρο! Christmas Edition / Χριστούγεννα στην Αθήνα

Τι δουλειά μπορεί να έχουν μέσα στο Μουσείο ένα πινέλο, ένα πιάνο και μερικές χριστουγεννιάτικες μουτζούρες; Τα παιδιά μαζί με τους συνοδούς τους θα το ανακαλύψουν μέσα από ένα μαγικό γιορτινό μουσικό παιχνίδι! Με οδηγό τις μελωδίες του ζωντανού πιάνου και καβαλιέρους τα πινέλα και τα χρώματα, θα εξερευνήσουμε τον ρυθμό και θα δημιουργήσουμε τις πιο απίθανες «μουσικές μουτζούρες». Μέσα από αυτές θα ξετυλιχτούν γιορτινές ιστορίες γεμάτες σχήματα και χρώματα, που θα μας ταξιδέψουν σε λαμπερούς φανταστικούς κόσμους όπου η μουσική γίνεται ζωγραφιά και η τέχνη της όπερας συναντά τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025, 12:30-13:30

Ηλικίες: 3-5 ετών

Ελεύθερη συμμετοχή με δωρεάν δελτίο εισόδου

Μάθετε περισσότερα εδώ