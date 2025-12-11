Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Οργή των κομμάτων – ακόμα και της ΝΔ – με την επιλεκτική αφωνία του «Φραπέ»

Η απόφαση του «γαλάζιου» αγροτοσυνδικαλιστή, Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως «Φραπέ», να επικαλεστεί για δεύτερη φορά το δικαίωμα της σιωπής πυροδότησε οργισμένες αντιδράσεις από τα κόμματα που συμμετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή που ερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΝΔ: Περιφρόνηση

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και πηγές της ΝΔ έκαναν λόγο για «περιφρόνηση» του «Φραπέ» προς την Εξεταστική, ανακοινώνοντας ότι στέλνουν τον Γ. Ξυλούρη στον εισαγγελέα.

Οι πηγές της πλειοψηφίας σημειώνουν ότι «η σημερινή παρουσία του κ. Γιώργου Ξυλούρη στη Βουλή ήταν αποκαλυπτική για την περιφρόνησή του προς τη διαδικασία και για την αδυναμία του να δώσει πειστικές εξηγήσεις. Από την πρώτη στιγμή επέλεξε την πλήρη άρνηση συνεργασίας, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τη φράση “επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής” και αποφεύγοντας οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματα της Εξεταστικής Επιτροπής».

«Παρότι σιώπησε για όλα τα κρίσιμα ζητήματα, έσπευσε να απαντήσει μόνο όταν η συζήτηση αφορούσε την κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σημασία της περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου της. Η επιλεκτική αυτή στάση του κ. Ξυλούρη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το τι επιδιώκει να αποκρύψει και ποια ευθύνη θέλει να αποφύγει», προστίθεται.

«Την ίδια ώρα, όμως, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κάνουν ότι δεν γνωρίζουν αν είναι πράγματι ύποπτος, μολονότι στην προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει ο ευρωπαίος εισαγγελέας κ. Δ. Μουζάκης, ο κ. Ξυλούρης χαρακτηρίζεται ως “ηγετικό στέλεχος” της εγκληματικής οργάνωσης. Προφανώς, είτε δεν μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν τη δικογραφία είτε παριστάνουν ότι δεν γνωρίζουν για ένα βίντεο στο ΤikΤok», αναφέρουν.

Τονίζουν δε, ότι η ΝΔ «παραμένει προσηλωμένη στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στη διασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών, με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και στο έργο της Βουλής. Ως εκ τούτου, για να περισωθεί το κύρος της Επιτροπής τα πρακτικά θα σταλούν άμεσα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω».

ΠΑΣΟΚ: Συγκάλυψη

Επίθεση στη ΝΔ εξαπολύουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «ένας από τους πιο κρίσιμους μάρτυρες στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Γ. Ξυλούρης, γνωστός ως Φραπές, επέλεξε σήμερα σε αγαστή συνεργασία με τη ΝΔ να μην απαντήσει στις ερωτήσεις των μελών της εξεταστικής επιτροπής. Την ώρα που όχι μόνο οι αγρότες σε όλη την χώρα, αλλά και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας ζητούν απαντήσεις για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Ξυλούρης επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής προκειμένου να μην απαντήσει σε ερωτήσεις.

Ο κ. Ξυλούρης βρήκε έναν άξιο σύμμαχο στην προσπάθειά του να μην καταθέσει και να διατηρήσει την σιωπή του, τον εισηγητή της πλειοψηφίας ο οποίος επέμενε με πάθος ότι ο κ. Ξυλούρης έχει καταστεί ύποπτος και δεν μπορεί να καταθέσει! Είναι χαρακτηριστικό ο ίδιος ο κ. Ξυλούρης επιβεβαίωσε ότι δεν έχει κληθεί από κάποια δικαστική αρχή. Όσα ισχυρίστηκε ο κ. Λαζαρίδης, ως «συνήγορος υπεράσπισης» του μάρτυρα, είναι νομικά ανυπόστατα, εσφαλμένα και παραπειστικά! Ο κ. Ξυλούρης δεν είναι ύποπτος, διότι δεν έχει κληθεί σε προκαταρτική διαδικασία. Είχε υποχρέωση μαρτυρίας ως μάρτυρας!

Ο κ. Ξυλούρης δεν απάντησε στο τι μεσολάβησε από την προηγούμενη άρνησή του να εμφανιστεί στην εξεταστική επιτροπή. Προφανώς αποφασίστηκε και του επεβλήθη η σημερινή ανούσια εμφάνισή του. Είναι ενδεικτικό για την αξιοπιστία του μάρτυρα ότι αμφισβήτησε το περιεχόμενο των νόμιμων επισυνδέσεων…

Ο κ. Ξυλούρης επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής όταν ερωτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ:

Γιατί επισκεπτόταν τόσο συχνά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και υπό ποια ιδιότητα είχε τέτοια πρόσβαση στα πολιτικά πρόσωπα που κατονομάζει.

Ποια ακριβώς είναι η σχέση του με τον πρώην Υπουργό Μ. Βορίδη, τον κ. Αυγενάκη αλλά και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και την οικογένεια του.

Πόσο συχνά έβλεπε τον «Μάκη» για ζητήματα ΟΠΕΚΕΠΕ, χρόνια μετά την απομάκρυνση του κ. Βορίδη από το ΥΠΑΑΤ και ενώ ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μετά το 2021 ουδέποτε ασχολήθηκε με ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης

Τι είδους σχέση ήταν αυτή που είχε με τον Υπουργό ΑΑΤ κ. Αυγενάκη ο οποίος τον έβαζε να κάνει μήνυση σε υπαλλήλους του ΟΠΚΕΠΕ.

Ποιος του έκλεινε ραντεβού με τον πρόεδρο της ΑΑΔΕ, κ. Πιτσιλή, προκειμένου να ρυθμίσει σοβαρή φορολογική του εκκρεμότητα, για τον οποίο πρόεδρο της ΑΑΔΕ ο κ. Ξυλούρης έλεγε ότι «τον κοιτούσε στις τσέπες»…

Για ποιο λόγο εμφανίζεται και πώς τολμά να ζητά την παρέμβαση υπουργών για την αλλαγή της («να ξεκωλώσουμε» όπως αναφέρει στις επισυνδέσεις) Ευρωπαίας Εισαγγελέως Παπανδρέου και από πού αντλεί αυτήν τη δύναμη ως εν δυνάμει ελεγχόμενος.

Πώς είχε πρόσβαση σε Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου, Διοικήσεις του ΟΠΚΕΠΕ και διευθυντές των γραφείων των Υπουργών προκειμένου να «καθαρίζει» τα ζητήματά του.

Πώς ζητούσε από Πρόεδρο οργανισμού πιστοποίησης να «κάνει τα στραβά μάτια» ώστε να πληρωθεί χωρίς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις με την χαρακτηριστική φράση «ίντα θες για να λαδώσεις την σαλάτα».

Πώς μπορούσε και είχε πρόσβαση σε δεσμευμένα ΑΦΜ και σε λίστες πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ που έστελνε στην Τράπεζα ο τεχνικός σύμβουλος.

Τι έχει συμβεί με την διαχείριση της Κοινοπραξίας Συνεταιριστικών Οργανώσεων Σουλτανίνας (ΚΣΟΣ) στην οποία είναι πρόεδρος, για την οποία οι ορκωτοί ελεγκτές δεν μπόρεσαν να διατυπώσουν ελεγχτική γνώμη και προκύπτουν οφειλές του προς την κοινοπραξία ύψους πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Με ποια ιδιότητα μπορούσε να συνομιλεί με τους Προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Γενικούς Γραμματείς δίνοντας εντολή και ζητώντας να σταματήσουν οι έλεγχοι.

Από που αντλεί την ισχύ να λέει ότι «αν δεν του ξεμπλοκάρουν ΑΦΜ θα τους σκοτώσει όλους».

Που βρήκε τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά του, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Ο κ. Ξυλούρης επέλεξε τη σιωπή για να μη αποκαλύψει από που αντλεί την δύναμη να επηρεάζει, να απειλεί και να παρεμβαίνει στον ΟΠΕΚΠΕ προκειμένου να εξυπηρετήσει προσωπικά του συμφέροντα. Επέλεξε την σιωπή για να μην αποκαλύψει ποια είναι η πραγματική του σχέση με κορυφαία στελέχη της ΝΔ και της Κυβέρνησης. Επέλεξε την σιωπή για να μην αποκαλυφθεί η εγκληματική οργάνωση που δρούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα αυτά τα χρόνια.

Η σιωπή του είναι ακόμη μια πράξη που έρχεται να προστεθεί στην προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αγρότες ζητούν απαντήσεις για να μάθουν επιτέλους τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Ξυλούρης και οι συνήγοροί του εντός της επιτροπής, φρόντισαν να τον προστατευόσουν και να τον διευκολύνουν ώστε αυτές οι απαντήσεις να μη δοθούν».

ΣΥΡΙΖΑ: Εξευτελισμός

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι ο «Φραπές» «εμφανώς “δασκαλεμένος” από το Μέγαρο Μαξίμου, παραβιάζει τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τον Νόμο. Η σιωπή, όμως, είναι συνενοχή. Η Εξεταστική Επιτροπή οφείλει να περισώσει το κύρος της και να τον στείλει με τη διαδικασία του αυτοφώρου στον αρμόδιο εισαγγελέα».

«Βέβαια», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, «οι μεθοδεύσεις της ΝΔ και των “γαλάζιων” κομματαρχών δεν προκαλούν, πλέον, καμία έκπληξη. Πρόσφατα, ο κ. Σταμάτης Τρίμπαλης, “αχυράνθρωπος” του κατηγορούμενου επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου, ομολόγησε ότι, πριν από την κατάθεσή του στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, είχε λάβει τις ερωτήσεις των μελών της ΝΔ».

«Οι στημένες Επιτροπές γελοιοποιούν και εξευτελίζουν το κοινοβούλιο και προκαλούν την οργή των πολιτών», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι «ο θεσμικός κατήφορος με στόχο τη συγκάλυψη φέρει φαρδιά – πλατιά την υπογραφή του ενορχηστρωτή των σκανδάλων, Κυριάκου Μητσοτάκη».

Διαβάστε επίσης

Νέα κίνηση κατευνασμού των αγροτών απο την κυβέρνηση: Ο ΕΛΓΑ δίνει παράταση εισφοράς και επιταχύνει τις αποζημιώσεις

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Nέας Δημοκρατίας σε νευρική κρίση και το Μέγαρο Μαξίμου σε διαρκή αγωνία υπό το φόβο ατυχήματος

Δημοσκόπηση RealPolls: Απώλειες για ΝΔ λόγω αγροτικού, κέρδη για Κωνσταντοπούλου και Τσίπρα, ναι στις προοδευτικές συνεργασίες, όχι με τη Δεξιά λένε στο ΠΑΣΟΚ