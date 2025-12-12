Γιορτινή Επιστήμη on Stage: Stand-up Jingle Sci-bells στο Ωδείο Αθηνών | 18-21 Δεκεμβρίου

Παράξενες χριστουγεννιάτικες ιστορίες θα ακουστούν για πρώτη φορά στο Athens Science Festival, στη μεγάλη αυτή γιορτή της επιστήμης που φέτος μεταμορφώνεται σε ένα χαρούμενο χριστουγεννιάτικο εργαστήρι.

Αν αναρωτιέστε από ποιους;

Μα, από τους Science Reactors που και τη χρονιά αυτή δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από το Athens Science Festival καθώς τους ενώνουν ‘άρρηκτοι’ δεσμοί επιστήμης! Είναι ο χώρος απ’ όπου ουσιαστικά «ξεπήδησαν». Εκεί έδωσαν τις πρώτες μεγάλες παραστάσεις τους, εκεί απέκτησαν τους πολυάριθμους φίλους τους, που γέλασαν μαζί τους, «συνομίλησαν», και προβληματίστηκαν πάνω σε επιστημονικά καθημερινά θέματα, στη μορφή του stand up comedy.

Συνεπείς στο «πνεύμα» του φετινού φεστιβάλ ‘έστησαν’ μια καινούργια παράσταση stand up το Jingle Sci-bells., όπου επιστημονικές ιστορίες και γιορτινές απορίες μπλέκονται με χιούμορ:

Τι θα γινόταν αν ο Αϊ-Βασίλης είχε κοινωνικά δίκτυα; Αν το γκι του Πανοραμίξ κρυβόταν σε αντικαρκινικές θεραπείες; Αν τα φαντάσματα των Χριστουγέννων μας ταξίδευαν μέχρι τους δεινόσαυρους; Αν το Αστέρι των Χριστουγέννων ήταν απλώς… μια αστρονομική εμμονή; Μήπως υπάρχει AI-Βασίλης που κατεβαίνει από το cloud αντί για την καμινάδα; Και τι ρόλο παίζει ο γερο-Σκρουτζ μέσα σε όλα αυτά;

Επιστήμονες από διαφορετικά πεδία ανεβαίνουν στη σκηνή και με χιούμορ μας δείχνουν πώς η επιστήμη φωτίζει τις πιο απρόσμενες πλευρές των Χριστουγέννων. Ένα εορταστικό stand up γεμάτο γέλιο, εκπλήξεις και ανατροπές, στο πλαίσιο του Athens Science Festival – Christmas Lab 2025.

Και η παράσταση θα κλείσει με τα πιο γλαφυρά επιστημονικά χριστουγεννιάτικα κάλαντα που έχετε ακούσει.

Και επειδή πάντα στα παιδιά που λένε τα κάλαντα δίνουν κάποιο φιλοδώρημα… τρέξετε να κλείστε το εισιτήριο σας για να τους ακούστε, το φεστιβάλ έχει είσοδο. Εδώ το link για τα εισιτήρια της παράστασης:

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, 21.30

https://www.ticketmaster.gr/stand-up-jingle-sci-bells_sp_2143563.html

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά) οι:

Χαρα Αφαλωνιάτη (κτηνίατρος), Γιώργος Γαλανόπουλος (ηλεκτρολόγος-μηχανικός), Σταύρος Δημητρακούδης (αστροφυσικός), Μάκης Ζωιδάκης (βιοχημικός), Αντωνία Καραμολέγκου (Μηχανική Μάθηση), Νίκος Παπαδημητρίου (χημικός-μηχανικός), Πιέρρος Πατουχέας (γεωλόγος-stand up comedian).

Παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Αντωναρόπουλος ( φιλοσοφία-ρητορική)

Ιδέα-σχεδιασμός-συντονισμός: Ελένη Γραμματικοπούλου, Επικοινωνία της Επιστήμης

Για περισσότερες πληροφορίες στο www.sciencereactors.gr

Η πρόσβαση στην πραγματοποιείται με το εισιτήριο Γενικής Εισόδου, το οποίο αντιστοιχεί στην ημέρα διεξαγωγής κάθε εκδήλωσης.

Τρίγωνα, κάλαντα, μελομακάρονα, εντυπωσιακά πειράματα, ομιλίες, παραστάσεις και απολαυστικές προβολές συναντιούνται στο The Christmas Lab, από 18 έως 21 Δεκεμβρίου 2025, στο Ωδείο Αθηνών.

Το Athens Science Festival 2025 διοργανώνεται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό «Επιστήμη Επικοινωνία – SciCo» και το British Council σε συνεργασία με πλήθος ακαδημαϊκών, ερευνητικών φορέων και εκπαιδευτικών οργανισμών.

Διάθεση εισιτηρίων στην ticketmaster και το δίκτυο των μεταπωλητών της.

Γενική Είσοδος: 5€

Παιδιά έως 3 ετών: ΔΩΡΕΑΝ

Γενική Είσοδος & Παραστάσεις: από 5€ έως 15€

Γενική Είσοδος & Παραστάσεις – Μειωμένο (ΑΝΕΡΓΩΝ, ΑΜΕΑ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ): 5€ έως 12€

*Με την αγορά ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ εισιτηρίου, είναι απαραίτητη η επίδειξη του ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓHΤΙΚΟΥ στην είσοδο.

*Για σχολικές επισκέψεις δηλώστε συμμετοχή στο https://www.athens-science-festival.gr/schools-visits/, κόστος εισιτηρίου 8€.

Για πληροφορίες: https://www.athens-science-festival.gr/