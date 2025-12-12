search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 17:17
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.12.2025 17:05

Λαμπερή πρεμιέρα για την παράσταση «Το 5ο Βήμα» στο Θέατρο Μικρό Χόρν με χορηγό τον ΟΠΑΠ

12.12.2025 17:05
1

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης θεατρικής παράστασης «Το 5ο Βήμα» στο Θέατρο Μικρό Χόρν, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου και λάμψη από αγαπημένα πρόσωπα της ελληνικής showbiz. Η παράσταση, που ανεβαίνει με χορηγό τον ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Χρυσανθόπουλου, κέρδισε το θερμό χειροκρότημα του κοινού από την πρώτη στιγμή και επιβεβαίωσε τις υψηλές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί πριν από την πρεμιέρα.

Το θεατρικό έργο του βραβευμένου Ιρλανδού συγγραφέα Ντέιβιντ Άιρλαντ δημιουργεί, στα 88 λεπτά της διάρκειάς του, μια αλληγορική σχέση πατέρα-γιου, από τη γέννηση έως τον θάνατο, με τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών, Παντελή Δεντάκη και Θάνου Τοκάκη, να αποσπούν ενθουσιώδη σχόλια από το κοινό.

Η βραδιά είχε έντονο κοσμικό χαρακτήρα, καθώς στο θέατρο έδωσαν το «παρών» πολλά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες από την πρεμιέρα:

Ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, χορηγός της παράστασης
Ο Νίκος Κουρής, η Μαρία Καβογιάννη και ο σκηνοθέτης της παράστασης, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος
Ο Αργύρης Πανταζάρας
O Κώστας Μπερικόπουλος και η Χάρις Αλεξίου
Η Τζένη Μπότση
Η Δήμητρα Στογιάννη
Η Άννα Κουτσαφτίκη
Ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, χορηγός της παράστασης
Η Μελία Κράιλινγκ με τον Λευτέρη Χαρίτο και τη σύντροφό του, Σμαράγδα Αδαμοπούλου
Ευδοκία Ρουμελιώτη, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Μαρία Καβογιάννη
Θάνος Τοκάκης, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος και Παντελής Δεντάκης
Η Αλεξάνδρα Αϊδίνη με τους Θάνο Τοκάκη και Κωνσταντίνο Ασπιώτη
Εύα Παπαδοπούλου, Αγάπη Γιαννακάκη και Τόνια Μουντοκαλάκη από την ομάδα Public & Media Relations του ΟΠΑΠ

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο Μύρων Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. ευρώ στον λογαριασμό του

1
ADVERTORIAL

Λαμπερή πρεμιέρα για την παράσταση «Το 5ο Βήμα» στο Θέατρο Μικρό Χόρν με χορηγό τον ΟΠΑΠ

Primal Scream
LIFESTYLE

Οι Primal Scream υπερασπίζονται την εικόνα της σβάστικας μέσα στο Αστέρι του Δαβίδ που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Λονδίνο

SF-website-wide
ΣΙΝΕΜΑ

«Street Fighter»: Jason Momoa, 50 Cent και Cody Rhodes ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πρώτο teaser (photos/videos)

foinikouda
ΕΛΛΑΔΑ

Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 17:17
xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο Μύρων Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. ευρώ στον λογαριασμό του

1
ADVERTORIAL

Λαμπερή πρεμιέρα για την παράσταση «Το 5ο Βήμα» στο Θέατρο Μικρό Χόρν με χορηγό τον ΟΠΑΠ

Primal Scream
LIFESTYLE

Οι Primal Scream υπερασπίζονται την εικόνα της σβάστικας μέσα στο Αστέρι του Δαβίδ που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Λονδίνο

1 / 3