13.12.2025 16:11

Κύπρος: Αυτοκτόνησε 23χρονος κρατούμενος – Φέρεται να λειτουργούσε ως «υπηρέτης» ισχυρότερων κρατουμένων

13.12.2025 16:11
filakes_trikalon

Σοκ έχει προκαλέσει στις Κεντρικές Φυλακές Κύπρου ο θάνατος 23χρονου αλλοδαπού κατάδικου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο κελί του το πρωί του Σαββάτου (13/12) και όλα δείχνουν πως έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα σοβαρών γεγονότων που εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια και τις συνθήκες κράτησης στο σωφρονιστικό σύστημα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα κυπριακών ΜΜΕ, λίγο πριν από τις 6:45 το πρωί, συγκρατούμενος του 23χρονου ειδοποίησε δεσμοφύλακα, αναφέροντας ότι ο νεαρός δεν ανέπνεε. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, προκειμένου να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο κρατούμενος προέβη στην αυτοχειρία.

Πηγές από το περιβάλλον των φυλακών αναφέρουν ότι ο 23χρονος φέρεται να λειτουργούσε ως «υπηρέτης» ισχυρότερων κρατουμένων, αναλαμβάνοντας καθήκοντα όπως ο καθαρισμός κελιών και το πλύσιμο ρούχων, υπό καθεστώς πίεσης και φόβου. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για μια κατάσταση που ο νεαρός δεν μπόρεσε να αντέξει, γεγονός που εξετάζεται πλέον στο πλαίσιο των ερευνών.

Έκθεση-κόλαφος του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η αυτοκτονία σημειώνεται λίγες μόλις ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Επιτροπής Πρόληψης Βασανιστηρίων (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην έκθεση καταγράφεται ότι ισχυρές ομάδες κρατουμένων ελέγχουν ολόκληρες πτέρυγες, επιβάλλοντας άτυπες «ποινές» και κανόνες, με τις αρμόδιες αρχές να εμφανίζονται παθητικές ή ανίκανες να παρέμβουν.

Το τραγικό συμβάν έρχεται σε μια περίοδο όπου οι φυλακές βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο λόγω σοβαρών περιστατικών. Πρόσφατα σημειώθηκε δολοφονία κρατουμένου στην πτέρυγα 4, για την οποία κατηγορείται 30χρονος Ελληνοκύπριος κατάδικος, ενώ μέσα στην ίδια εβδομάδα είχε καταγραφεί και απόπειρα αυτοκτονίας σε άλλη πτέρυγα.

Οι έρευνες για τον θάνατο του 23χρονου βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να καλούνται να απαντήσουν αν υπήρξαν παραλείψεις ή ευθύνες.

Την εικόνα επιβαρύνει περαιτέρω η διαρκής αστάθεια στη διοίκηση των φυλακών, με συνεχείς αλλαγές και προσωρινές τοποθετήσεις σε καίριες θέσεις. Πρόσφατα ανέλαβε καθήκοντα νέα αναπληρώτρια διευθύντρια, την ώρα που παραμένουν ανοιχτές καταγγελίες για κακομεταχείριση κρατουμένων και εύνοια προς συγκεκριμένα πρόσωπα.

Οι δεσμοφύλακες, από την πλευρά τους, εκπέμπουν σήμα κινδύνου, μιλώντας για ακραίες συνθήκες κράτησης, συνεχή βία και συχνές συμπλοκές. Επιρρίπτουν σημαντικό μέρος της ευθύνης στην υποστελέχωση, αποκαλύπτοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η αναλογία φτάνει έναν δεσμοφύλακα για 60 έως 70 κρατούμενους.

