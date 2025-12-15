COSMOTE TELEKOM: Γιορτινές δράσεις και ξεχωριστές εμπειρίες στο Πεδίον του Άρεως και στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Τον μαγικό κόσμο των γιορτών θα ζήσουν από κοντά οι επισκέπτες στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό – Πεδίον του Άρεως και στον Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του ΚΠΙΣΝ (Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) μέσα από τις δράσεις της COSMOTE TELEKOM. Μέχρι τις 6 Ιανουαρίου στο Πεδίον του Άρεως και μέχρι τις 7 Ιανουαρίου στο ΚΠΙΣΝ, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα εορταστικών δράσεων και συμμετοχικών εμπειριών, που συνδυάζουν δημιουργικότητα, ψυχαγωγία και τεχνολογία.

Χριστουγεννιάτικο Χωριό – Πεδίον του Άρεως

Στο σπιτάκι της COSMOTE TELEKOM, οι επισκέπτες μπορούν να φωτογραφηθούν με τον Άγιο Βασίλη, να φτιάξουν τις δικές τους χριστουγεννιάτικες κονκάρδες, να γράψουν γράμμα στον Άγιο Βασίλη, ενώ με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορούν να «ταξιδέψουν» στον Βόρειο Πόλο. Σε ένα δεύτερο σημείο του Πάρκου, στο Xmas Hub της COSMOTE TELEKOM, τα παιδιά μπορούν να συμμετάσχουν σε face painting, καθώς και σε δημιουργικά εργαστήρια κατασκευής χριστουγεννιάτικων στολιδιών και κεραμικής. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί μια βραδιά προβολής αγαπημένων παιδικών ταινιών σε υπαίθριο σινεμά, καθώς και μουσικές βραδιές, πάντα στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ

Το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων BioLumina που διεξάγεται με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM, δημιουργεί ένα εντυπωσιακό φωτιστικό οικοσύστημα στον χώρο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Επίσης, η COSMOTE TELEKOM είναι χορηγός στο Makers’ Market, όπου οι παρευρισκόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της και να δημιουργήσουν χριστουγεννιάτικα χάρτινα στολίδια γεμάτα γιορτινά αυτοκόλλητα.

Χριστούγεννα με την COSMOTE TELEKOM σε όλη την Ελλάδα

Η COSMOTE TELEKOM μοιράζει χαρά ανά την Ελλάδα, στηρίζοντας τις εορταστικές εκδηλώσεις σε πολλούς μικρούς και μεγάλους Δήμους της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι χορηγός, μεταξύ άλλων, και στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στους Δήμους Πειραιά, Περιστερίου, Θεσσαλονίκης και Λάρισας.