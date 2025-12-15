search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 16:49
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 15:26

Ο Λάκης Γαβαλάς ξαναχτυπά: Κάνει την Ερμού πασαρέλα και σκορπίζει τη λάμψη του – Χριστουγεννιάτικο glam powered by ΣΚΡΑΤΣ

15.12.2025 15:26
gavalas-skrats-2

Στα κόκκινα ντύθηκε η γιορτινή Αθήνα με ένα απρόβλεπτο red carpet catwalk στην Ερμού, όπου ο Λάκης Γαβαλάς πήρε τον ρόλο του…coach.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, fashion expert και κριτής του GNTM βρέθηκε για δεύτερη φορά στην Ερμού, τη μετέτρεψε σε σημείο απόλυτης λάμψης, στρώνοντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο χαλί, και προσκάλεσε τους περαστικούς να περπατήσουν… σαν μοντέλα στη δική του πασαρέλα.

Με tips για glam εμφανίσεις ενόψει των Χριστουγέννων, ο Λάκης Γαβαλάς, μέσα από τη διαδικτυακή εκπομπή του «Κόκκινο Χαλί», με χορηγό το ΣΚΡΑΤΣ, έφερε τη δική του εκδοχή για «red carpet» looks στο κέντρο της πόλης.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alberto eskenazy
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε στα 73 του o ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

gripi new
ΥΓΕΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας: Αυξημένη εγρήγορση για τη σούπερ γρίπη Η3Ν2 – υποκλάδος Κ

russia_xilo_1512_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Μαλλιά κουβάρια» έγιναν ο… Άγιος Βασίλης με τον… Spider-man και τον… Μίκι Μάους (video)

clooney amal 887- new
LIFESTYLE

Τζορτζ Κλούνεϊ: «Έχω αποφασίσει να μην φιλάω πια γυναίκες στις ταινίες» – Η συζήτηση με την Αμάλ που τον…επηρέασε

rob-reiner
ΚΟΣΜΟΣ

Με κομμένο το λαιμό βρέθηκαν ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγος του – «Είναι επικίνδυνος», είπε η κόρη του ζευγαριού στην αστυνομία για τον δράστη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 16:49
alberto eskenazy
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε στα 73 του o ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

gripi new
ΥΓΕΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας: Αυξημένη εγρήγορση για τη σούπερ γρίπη Η3Ν2 – υποκλάδος Κ

russia_xilo_1512_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Μαλλιά κουβάρια» έγιναν ο… Άγιος Βασίλης με τον… Spider-man και τον… Μίκι Μάους (video)

1 / 3