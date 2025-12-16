search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 15:57
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.12.2025 13:43

Εκκίνηση διεθνούς διαγωνισμού για την αξιοποίηση του τουριστικού λιμένα Καλαμαριάς (Μαρίνα Αρετσούς)

16.12.2025 13:43
marina-kalamarias-1

Το Υπερταμείο/Growthfund ανακοινώνει την εκκίνηση διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Καλαμαριάς.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, με την καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος να έχει οριστεί στις 27 Φεβρουαρίου 2026. Η διάρκεια της παραχώρησης ανέρχεται σε τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) έτη, ενώ δύναται να θεσπιστεί δικαίωμα προαίρεσης του Υπερταμείου για την περαιτέρω παράταση της διάρκειας παραχώρησης για επιπλέον 10 έτη, κατά το μέγιστο.

Η Μαρίνα Καλαμαριάς βρίσκεται στην ανατολική ακτή του Θερμαϊκού Κόλπου, στο παράκτιο μέτωπο του Δήμου Καλαμαριάς, σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και 9 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο Μακεδονία, και αποτελεί τον μοναδικό τουριστικό λιμένα σε λειτουργία στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η δυναμικότητά της ανέρχεται σε 242 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών μήκους έως 30 μέτρων, ενώ το σύνολο της χερσαίας ζώνης της μαρίνας διαμορφώνεται σε 76.210 τ.μ..

Για την αξιοποίηση του τουριστικού λιμένα, το Υπερταμείο έχει εκπονήσει Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης (Master Plan), το οποίο έχει εγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2023. Η χωροθέτηση της μαρίνας ολοκληρώθηκε με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού τον Οκτώβριο 2025, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου.

Σύμφωνα με το ΠΔ, στη μαρίνα επιτρέπονται, μεταξύ άλλων, χρήσεις τουρισμού, αναψυχής και χερσαίας αποθήκευσης και συντήρησης σκαφών, ενώ προβλέπεται η διαμόρφωση υπαίθριων χώρων και διαδρόμων περιπάτου και άθλησης και χώρων πρασίνου, στους οποίους η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη για όλους. Προβλέπεται, επίσης, η αύξηση της δυναμικότητάς της σε 327 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής μήκους έως 40 μέτρων.

Λεπτομέρειες της διαγωνιστικής διαδικασίας περιγράφονται στην Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπερταμείου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
krotos
ADVERTORIAL

(κρότος) του Σπύρου Αναστασίνη – Βασισμένο στο διήγημα της Λιλής Ζωγράφου «Ο τρόμος», στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από 16 Ιανουαρίου 2026

aigio-mpokser-34345
ΕΛΛΑΔΑ

Περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο έδειξε η νεκροψία του 43χρονου που γρονθοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο του Αιγίου

euroclear
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «όχι» από Βέλγιο στην πρόταση για την αποδέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Εντείνεται το αδιέξοδο της ΕΕ

axtsioglou 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αχτσιόγλου σε κυβέρνηση: Αφήστε την άνεση με τον πόλεμο, δε θα πάτε εσείς, τα παιδιά της εργατικής τάξης θα στείλετε στο μέτωπο

xrysi avgi
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για Χρυσή Αυγή – Κόλαφος η εισαγγελέας: «Ο Παύλος Φύσσας επελέχη ως στόχος επειδή τους χλεύαζε – Ήταν απόφαση της ηγεσίας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 15:54
krotos
ADVERTORIAL

(κρότος) του Σπύρου Αναστασίνη – Βασισμένο στο διήγημα της Λιλής Ζωγράφου «Ο τρόμος», στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από 16 Ιανουαρίου 2026

aigio-mpokser-34345
ΕΛΛΑΔΑ

Περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο έδειξε η νεκροψία του 43χρονου που γρονθοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο του Αιγίου

euroclear
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «όχι» από Βέλγιο στην πρόταση για την αποδέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Εντείνεται το αδιέξοδο της ΕΕ

1 / 3