Η Nova προσφέρει και αυτά τα Χριστούγεννα ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση για όλους στο κορυφαίο περιεχόμενο της EON!

Η Nova, προσφέρει για ακόμη μια φορά, αυτά τα Χριστούγεννα, το συναρπαστικό περιεχόμενο της EON, δωρεάν για όλους. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Nova υλοποιεί την ενέργεια που έχουν αγκαλιάσει χιλιάδες οικογένειες και δίνει τη δυνατότητα σε όλη την Ελλάδα έως τις 11 Ιανουαρίου 2026, να απολαύσει το ασύγκριτο περιεχόμενο και τη μοναδική εμπειρία που προσφέρει η πλατφόρμα EON.
Μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουν για έναν ολόκληρο μήνα το συναρπαστικό περιεχόμενο της Nova με premium αθλητικά γεγονότα από τα κανάλια Novasports & κινηματογραφικά προγράμματα, δημοφιλή θεματικά κανάλια, ελληνικά κανάλια ελεύθερης λήψης και μια μοναδική συλλογή καναλιών για παιδιά.
Συγκεκριμένα, η ΕΟΝ προσφέρει χωρίς χρέωση το συναρπαστικό περιεχόμενο των κινηματογραφικών καναλιών Novacinema με
Το ασυναγώνιστο αθλητικό περιεχόμενο των αθλητικών καναλιών Novasports είναι διαθέσιμο επίσης δωρεάν, προσφέροντας στους φίλους των sports τη μοναδική ευκαιρία να απολαύσουν:
Η πλατφόρμα EON της Nova προσφέρει μια ολοκληρωμένη και προσωποποιημένη εμπειρία θέασης, συνδυάζοντας live και on-demand περιεχόμενο με σύγχρονες λειτουργίες που απογειώνουν την εμπειρία του χρήστη. Με το EON Sports Mode, οι λάτρεις των σπορ απολαμβάνουν ζωντανά στατιστικά, ενημερώσεις, βαθμολογίες και προηγμένες πληροφορίες αγώνων, ενώ η EON Kids εξασφαλίζει ένα ασφαλές, φιλικό και προσαρμοσμένο περιβάλλον για παιδιά, με κατάλληλο περιεχόμενο και γονικό έλεγχο. Η πλατφόρμα υποστηρίζει πολλαπλές συσκευές και προφίλ χρηστών, προσφέροντας μια εύχρηστη, δυναμική και πλήρως εξατομικευμένη τηλεοπτική εμπειρία.
Η διαδικασία είναι πολύ απλή! Με μια επίσκεψη στο eon.nova.gr, όλοι μπορούν να αποκτήσουν έναν μοναδικό κωδικό και να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση στο αποκλειστικό περιεχόμενο της EON.
Τα Χριστούγεννα, είναι η πιο όμορφη οικογενειακή περίοδος και η Nova φροντίζει να την κάνει ακόμη πιο όμορφη προσφέροντας δωρεάν σε όλους το κορυφαίο περιεχόμενο της EON!
