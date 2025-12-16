search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 13:58
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.12.2025 12:24

Η “Πλεξούδα” το best-seller της Λετισιά Κολπμπανί για πρώτη φορά επι σκηνής στο Θέατρο Μεταξουργείο με τις: Χρύσα Βακάλη, Παναγιώτα Βλαντή και Γιασεμί Κηλαηδόνη

16.12.2025 12:24
plexouda
Από 17 Ιανουαρίου 2026, θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Μεταξουργείο «Η πλεξούδα», θεατρική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου της Λετισιά Κολομπανί.
Το βιβλίο-φαινόμενο που έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες με πάνω από 10 εκατομμύρια αναγνώστες, θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως «ύμνος» στην γυναικεία δύναμη.
Ένας φόρος τιμής στο θάρρος των γυναικών.

Να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα «Η πλεξούδα» θα ανέβει για πρώτη φορά σε μορφή παράστασης.

Ηρωίδες του τρείς γυναίκες της σύγχρονης εποχής. Τρεις γυναίκες που ζουν σε διαφορετικά μήκη και πλάτη της γης, ανήκουν σε διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, πιστεύουν σε διαφορετικές θρησκείες. Τρεις γυναίκες που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους μα κινούνται χωρίς να το ξέρουν πάνω σε κοινούς άξονες. Σε εκείνους που πηγαίνουν κόντρα στη βία, στον εξευτελισμό της ανθρώπινης υπόστασης, στην περιθωριοποίηση, στην αμφισβήτηση, στο μίσος, στον ρατσισμό, στην περιφρόνηση. Είναι μόνες μα τολμούν να σηκώσουν το βλέμμα ψηλά και να πιστέψουν στον εαυτό τους διεκδικώντας τα όνειρά τους, επιζητώντας την ελευθερία τους, λυτρώνοντας την ψυχή τους.

Ταυτότητα παράστασης«Πλεξούδα» της Λετισιά Κολομπανί
Παίζουν (με αλφαβητική σειρά) : Χρύσα Βακάλη, Παναγιώτα Βλαντή, Γιασεμί Κηλαηδόνη
Μετάφραση: Γιάννης Στρίγκος
Σκηνοθεσία – Θεατρική προσαρμογή: Κυριακή Σπανού
Σκηνογράφος: Ολυμπία Σιδερίδου
Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα
Σχεδιασμός φωτισμών: Μελίνα Μάσχα
Μουσική επιμέλεια: Νείλος Καραγιάννης
Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία ΠιακουλάκηΔιεύθυνση παραγωγής: Τζίνα Παπαδοπούλου
Παραγωγή: Μεταξουργείο ΑΜΚΕ
Προβολή και Eπικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου-We Will
Διαχείριση Social Media : Άννα Χρυσάνθου – BPM Productions
Πού: Θέατρο Μεταξουργείο, Ακαδήμου 14 & Κεραμεικού, τηλ.: 210-5234382, www.metaxourgeiotheatre.gr.
Πότε: Από 17 Ιανουαρίου 2026, κάθε Σάββατο στις 20:30 και Κυριακή 19:00
Εισιτήρια: 22,00 € (γενική είσοδος), 17,00 € (φοιτητές, άνεργοι, συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, πολύτεκνοι).
Early Bird : 15,00€ έως 4/1/26 στο www.more.com
Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-pleksouda
Διάρκεια: 100’ (χωρίς διάλειμμα)
Το βιβλίο «Πλεξούδα» της Λετισιά Κολομπανί κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ https://bit.ly/4rXuq77
Η παράσταση ανεβαίνει με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karystianou-aslanidis
ΕΛΛΑΔΑ

Το Δ.Σ του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών για Καρυστιανού: Προσωπική της επιλογή το κόμμα

cliff-richard-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κλιφ Ρίτσαρντ: Ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη (Video)

pierrakakis_sepe_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει πιο γρήγορα απ’ όσο πιστεύαμε

elon musk 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έλον Μασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία με περιουσία 600 δισ. δολαρίων

Screenshot 2025-12-16 134546
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξέρω ότι δεν είμαι με την Ελλάδα του «φραπέ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 13:58
karystianou-aslanidis
ΕΛΛΑΔΑ

Το Δ.Σ του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών για Καρυστιανού: Προσωπική της επιλογή το κόμμα

cliff-richard-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κλιφ Ρίτσαρντ: Ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη (Video)

pierrakakis_sepe_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει πιο γρήγορα απ’ όσο πιστεύαμε

1 / 3