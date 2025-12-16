search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 15:52
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.12.2025 14:36

Τριήμερο αφιέρωμα στον κινηματογράφο της Τσενγκντού στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

16.12.2025 14:36
idrima-kakogianni-kineziko-sinema-3

Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης το τριήμερο αφιέρωμα στον σύγχρονο κινεζικό κινηματογράφο της Τσενγκντού, σύγχρονης μητρόπολης 22 εκατομμυρίων κατοίκων και πρωτεύουσας της επαρχίας Σιτσουάν. Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, περιλάμβανε την προβολή έξι πρόσφατων ταινιών από μία από τις πλέον δυναμικές κινηματογραφικές σκηνές της Κίνας.

Στόχος του αφιερώματος ήταν να συστήσει στο αθηναϊκό κοινό μια λιγότερο γνωστή αλλά ιδιαίτερα ζωντανή κινηματογραφική σκηνή. Οι προβολές ανέδειξαν την ποικιλομορφία των ειδών και τις διαφορετικές αφηγηματικές προσεγγίσεις των παραγωγών με βάση την Τσενγκντού.

Ιστορικό και σύγχρονη δυναμική

Η κινηματογραφική παραγωγή στην Τσενγκντού έχει βαθιές ρίζες ήδη από τη δεκαετία του 1920. Τότε η πόλη αναδείχθηκε σε σημαντικό πολιτιστικό και καλλιτεχνικό κέντρο της νοτιοδυτικής Κίνας, φιλοξενώντας στούντιο, κινηματογράφους και δημιουργούς με έντονη κοινωνική και ρεαλιστική ματιά.

Μετά τις μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας του 1980, η Τσενγκντού έγινε εστία ανεξάρτητου και πειραματικού κινηματογράφου, συνδεδεμένου με τη λεγόμενη «Νέα Κινεζική Σινεφίλ Σκηνή». Παράλληλα αναπτύχθηκαν θεσμοί εκπαίδευσης, φεστιβάλ και υποδομές παραγωγής.

Σήμερα η πόλη γνωρίζει δυναμική αναγέννηση και στον οπτικοακουστικό τομέα, με κρατική και ιδιωτική στήριξη, σύγχρονα κινηματογραφικά πάρκα, ψηφιακά στούντιο και διεθνείς συμπαραγωγές. Οι παραγωγές «Chengdu-made» έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική, από εμπορικά επιτυχημένα animation έως μεγάλες παραγωγές επιστημονικής φαντασίας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Τσενγκντού ως ανερχόμενου κόμβου κινηματογραφικής δημιουργίας και πολιτιστικής καινοτομίας στην Κίνα.

Οι ταινίες του αφιερώματος

Στο πλαίσιο του αφιερώματος παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα έξι ταινίες που αποτύπωσαν όψεις της σύγχρονης κινεζικής κοινωνίας και της πολιτιστικής ταυτότητας της Τσενγκντού:

  • Captain Qomolangma (ντοκιμαντέρ, σκηνοθεσία Γου Ξι): Η κατάκτηση του Έβερεστ από ομάδα ορειβατών του Σιτσουάν και η κινηματογράφηση με drone σε υψόμετρο-ρεκόρ.
  • Heroes of the Golden Mask (animation, σκηνοθεσία Σον Πάτρικ Ο’Ράιλι): Ένα περιπετειώδες ταξίδι στο μύθο του αρχαίου Σου.
  • The Shadowless Tower (ταινία τέχνης, σκηνοθεσία Ζανγκ Λου): Μια ιστορία συμφιλίωσης και αναζήτησης ταυτότητας.
  • Hot Pot Artist (κωμωδία, σκηνοθεσία Κούι Ζίγια): Ένας σκηνοθέτης αναζητά μια δεύτερη ευκαιρία μέσα από έναν διαγωνισμό μαγειρικής.
  • Panda Plan (περιπετειώδης κωμωδία δράσης, σκηνοθεσία Ζανγκ Λουάν, με τον Τζάκι Τσαν): Μια απρόβλεπτη συμμαχία για τη διάσωση ενός «εθνικού θησαυρού».
  • Everlasting Love (ταινία τέχνης, σκηνοθεσία Ντινγκ Πέι): Το δράμα δύο δίδυμων αδελφών μετά από έναν καταστροφικό σεισμό.

Το αφιέρωμα λειτούργησε ως συμπυκνωμένη παρουσίαση της σύγχρονης κινηματογραφικής παραγωγής της Τσενγκντού, προσφέροντας μια ευκαιρία γνωριμίας με ταινίες που σπάνια προβάλλονται στην Ελλάδα.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
krotos
ADVERTORIAL

(κρότος) του Σπύρου Αναστασίνη – Βασισμένο στο διήγημα της Λιλής Ζωγράφου «Ο τρόμος», στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από 16 Ιανουαρίου 2026

aigio-mpokser-34345
ΕΛΛΑΔΑ

Περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο έδειξε η νεκροψία του 43χρονου που γρονθοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο του Αιγίου

euroclear
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «όχι» από Βέλγιο στην πρόταση για την αποδέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Εντείνεται το αδιέξοδο της ΕΕ

axtsioglou 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αχτσιόγλου σε κυβέρνηση: Αφήστε την άνεση με τον πόλεμο, δε θα πάτε εσείς, τα παιδιά της εργατικής τάξης θα στείλετε στο μέτωπο

xrysi avgi
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για Χρυσή Αυγή – Κόλαφος η εισαγγελέας: «Ο Παύλος Φύσσας επελέχη ως στόχος επειδή τους χλεύαζε – Ήταν απόφαση της ηγεσίας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 15:48
krotos
ADVERTORIAL

(κρότος) του Σπύρου Αναστασίνη – Βασισμένο στο διήγημα της Λιλής Ζωγράφου «Ο τρόμος», στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από 16 Ιανουαρίου 2026

aigio-mpokser-34345
ΕΛΛΑΔΑ

Περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο έδειξε η νεκροψία του 43χρονου που γρονθοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο του Αιγίου

euroclear
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «όχι» από Βέλγιο στην πρόταση για την αποδέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Εντείνεται το αδιέξοδο της ΕΕ

1 / 3