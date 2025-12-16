Τριήμερο αφιέρωμα στον κινηματογράφο της Τσενγκντού στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης το τριήμερο αφιέρωμα στον σύγχρονο κινεζικό κινηματογράφο της Τσενγκντού, σύγχρονης μητρόπολης 22 εκατομμυρίων κατοίκων και πρωτεύουσας της επαρχίας Σιτσουάν. Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, περιλάμβανε την προβολή έξι πρόσφατων ταινιών από μία από τις πλέον δυναμικές κινηματογραφικές σκηνές της Κίνας.
Στόχος του αφιερώματος ήταν να συστήσει στο αθηναϊκό κοινό μια λιγότερο γνωστή αλλά ιδιαίτερα ζωντανή κινηματογραφική σκηνή. Οι προβολές ανέδειξαν την ποικιλομορφία των ειδών και τις διαφορετικές αφηγηματικές προσεγγίσεις των παραγωγών με βάση την Τσενγκντού.
Ιστορικό και σύγχρονη δυναμική
Η κινηματογραφική παραγωγή στην Τσενγκντού έχει βαθιές ρίζες ήδη από τη δεκαετία του 1920. Τότε η πόλη αναδείχθηκε σε σημαντικό πολιτιστικό και καλλιτεχνικό κέντρο της νοτιοδυτικής Κίνας, φιλοξενώντας στούντιο, κινηματογράφους και δημιουργούς με έντονη κοινωνική και ρεαλιστική ματιά.
Μετά τις μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας του 1980, η Τσενγκντού έγινε εστία ανεξάρτητου και πειραματικού κινηματογράφου, συνδεδεμένου με τη λεγόμενη «Νέα Κινεζική Σινεφίλ Σκηνή». Παράλληλα αναπτύχθηκαν θεσμοί εκπαίδευσης, φεστιβάλ και υποδομές παραγωγής.
Σήμερα η πόλη γνωρίζει δυναμική αναγέννηση και στον οπτικοακουστικό τομέα, με κρατική και ιδιωτική στήριξη, σύγχρονα κινηματογραφικά πάρκα, ψηφιακά στούντιο και διεθνείς συμπαραγωγές. Οι παραγωγές «Chengdu-made» έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική, από εμπορικά επιτυχημένα animation έως μεγάλες παραγωγές επιστημονικής φαντασίας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Τσενγκντού ως ανερχόμενου κόμβου κινηματογραφικής δημιουργίας και πολιτιστικής καινοτομίας στην Κίνα.
Οι ταινίες του αφιερώματος
Στο πλαίσιο του αφιερώματος παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα έξι ταινίες που αποτύπωσαν όψεις της σύγχρονης κινεζικής κοινωνίας και της πολιτιστικής ταυτότητας της Τσενγκντού:
Το αφιέρωμα λειτούργησε ως συμπυκνωμένη παρουσίαση της σύγχρονης κινηματογραφικής παραγωγής της Τσενγκντού, προσφέροντας μια ευκαιρία γνωριμίας με ταινίες που σπάνια προβάλλονται στην Ελλάδα.
