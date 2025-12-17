search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 13:58
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.12.2025 12:38

Λάκης Γαβαλάς, Σουζάνα Κεγγίτση και Έλενα Γαλύφα μας περιμένουν σήμερα στο πιο stylish Χριστουγεννιάτικο ραντεβού στο Athens Metro Mall – Το Madwalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ επιστρέφει σήμερα από τις 14:00 έως τις 18:30

17.12.2025 12:38
skrats-gavalas

Τι είναι αυτό που σε βάζει σε Χριστουγεννιάτικο mood, απογειώνει το στιλ σου και εκπέμπει ατελείωτη λάμψη; Το Madwalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ στο Athens Metro Mall!

Σήμερα, από τις 14:00 μέχρι και τις 18:30, το Madwalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ μας περιμένει στο εμπορικό κέντρο του Αγίου Δημητρίου για να ζήσουμε μια Χριστουγεννιάτικη εμπειρία γεμάτη μόδα, έμπνευση και εορταστικά vibes.

Θα ανακαλύψουμε μοναδικά fashion tips από τον εμβληματικό Λάκη Γαβαλά, τον άνθρωπο που έχει γίνει συνώνυμο της υψηλής αισθητικής και του τολμηρού στυλ. Θα μάθουμε τα πιο χρήσιμα beauty hacks από την beauty expert Σουζάνα Κεγγίτση και θα απογειώσουμε τις φωτογραφίες μας με τo posing coaching της fashion specialist Έλενας Γαλύφα.

Μετά το απόλυτο success story του περασμένου Σαββάτου, το ΣΚΡΑΤΣ, το πιο …τυχερό δώρο των εφετινών γιορτών θα βρίσκεται και πάλι σήμερα στο Athens Metro Mall, για να δώσει το απαραίτητο festive glam, ενώ το MAD Radio θα εκπέμπει ζωντανά από τις 14:00 έως τις 18:30, δίνοντας ρυθμό στο εορταστικό κλίμα.

Δείτε τα highlights από το Madwalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ, του περασμένου Σαββάτου:

18+ επίγειο |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paparizou-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Τάκης Ζαχαράτος και Έλενα Παπαρίζου: «The Velvet Night» στο NOX – The Cabaret Edition

ypertameio_alikes
ADVERTORIAL

Εκκίνηση διεθνούς διαγωνισμού από το Υπερταμείο για την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στις Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.

protagonistes_savvopoulos_new
MEDIA

Alpha: Ιστορίες για τον Διονύση Σαββόπουλο στους «Πρωταγωνιστές» από τον… Διονύση Σαββόπουλο στις 18/12

filiates 4
ΕΛΛΑΔΑ

Διοργάνωση 2ου Χριστουγεννιάτικου Χωριού από τον Δήμο Φιλιατών

guilfoyle-omilia
ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΓΑΔΑ η Γκίλφοϊλ, θα παραστεί στη συν. Τύπου για τις ανακοινώσεις της υπόθεσης με το ναρκόπλοιο του «Έλληνα Εσκομπάρ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

alexis-papahelas
MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

pierrakakis eurogroup 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον «Καραβίτη» εορταστικό τραπέζι Πιερρακάκη με δημοσιογράφους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 13:58
paparizou-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Τάκης Ζαχαράτος και Έλενα Παπαρίζου: «The Velvet Night» στο NOX – The Cabaret Edition

ypertameio_alikes
ADVERTORIAL

Εκκίνηση διεθνούς διαγωνισμού από το Υπερταμείο για την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στις Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.

protagonistes_savvopoulos_new
MEDIA

Alpha: Ιστορίες για τον Διονύση Σαββόπουλο στους «Πρωταγωνιστές» από τον… Διονύση Σαββόπουλο στις 18/12

1 / 3