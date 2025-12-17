Τρίγωνο των Βερμούδων: Νέο μυστήριο με… ανωμαλία που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στη Γη

Νέο μυστήριο στο ήδη υπάρχον; Ο λόγος για το Τρίγωνο των Βερμούδων, που ούτως ή άλλως είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του κόσμου, αλλά οι επιστήμονες μόλις ανακάλυψαν κάτι ακόμη πιο περίεργο στην περιοχή.

Οι ερευνητές εντόπισαν, λοιπόν, μια τεράστια πέτρινη δομή κρυμμένη κάτω από τις Βερμούδες, η οποία «δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στη Γη».

Το στρώμα βράχου μήκους 20 χιλιομέτρων βρίσκεται κάτω από τον ωκεάνιο φλοιό κάτω από τις Βερμούδες και – σύμφωνα με την ομάδα – δεν έχει βρεθεί ποτέ πριν στην περιοχή δομή τόσο παχιά.

Αυτή η ανακάλυψη αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην απάντηση ενός από τα μεγαλύτερα μυστήρια του κόσμου, σχετικά με το διάσημο νησί.

Bermuda’s waters are hiding a mysterious giant structure that’s ‘unlike anything else on Earth’: scientists https://t.co/Iq3AHPxZd7 pic.twitter.com/woDZGRuC9i — New York Post (@nypost) December 15, 2025

Οι Βερμούδες βρίσκονται σε μια υπερυψωμένη περιοχή του ωκεάνιου φλοιού, γνωστή ως «ωκεάνιο κύμα».

Αυτοί οι βραχώδεις σχηματισμοί συνήθως συνδέονται με ηφαιστειακή δραστηριότητα, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι ένα ηφαίστειο ευθύνεται για την παράξενη γεωλογία των Βερμούδων.

Επίσης, δεν έχει υπάρξει έκρηξη στο νησί για περισσότερα από 31 εκατομμύρια χρόνια και οποιαδήποτε ηφαιστειακή διόγκωση θα έπρεπε να έχει υποχωρήσει κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου.

Κοντά στη λύση του μυστηρίου;

Η νέα ανακάλυψη υποδηλώνει ότι η τελευταία έκρηξη εισήγαγε λιωμένο βράχο στον φλοιό ο οποίος, παγώνοντας, ανύψωσε το νησί 500 μέτρα πάνω από τη θάλασσα.

Ο Δρ. William Frazer, σεισμολόγος στο Carnegie Science, δήλωσε στο Live Science: «Συνήθως, έχουμε τον πυθμένα του ωκεάνιου φλοιού και τότε θα ήταν αναμενόμενο να είναι ο μανδύας.

«Αλλά στις Βερμούδες, υπάρχει αυτό το άλλο στρώμα που βρίσκεται κάτω από τον φλοιό, μέσα στην τεκτονική πλάκα πάνω στην οποία βρίσκονται οι Βερμούδες».

Για τους γεωλόγους, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την επίλυση του μεγαλύτερου μυστηρίου των Βερμούδων.

Ενώ οι Βερμούδες είναι διάσημες για το ιστορικό τους με ανεξήγητες εξαφανίσεις πλοίων και αεροσκαφών, το μεγαλύτερο μυστήριο για τους επιστήμονες είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει το ωκεάνιο κύμα τους.

Αλυσίδες νησιών όπως η Χαβάη σχηματίζονται συνήθως λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας πάνω από τα θερμά σημεία του μανδύα – μέρη όπου θερμά λιωμένα πετρώματα από τον μανδύα ανεβαίνουν προς την επιφάνεια.

Καθώς αυτό το θερμό υλικό σπρώχνει τον φλοιό δημιουργώντας νησιά, ανυψώνει επίσης την τεκτονική πλάκα προς τα πάνω δημιουργώντας έναν «ωκεάνιο κυματισμό».

Δεδομένου ότι οι Βερμούδες δεν έχουν στοιχεία ηφαιστειακής δραστηριότητας τα τελευταία 31 εκατομμύρια χρόνια, οι επιστήμονες δεν μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί ο κυματισμός τους ήταν ακόμα τόσο υψηλός.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη DailyMail, επειδή αυτό το νεοανακαλυφθέν στρώμα είναι λιγότερο πυκνό από το περιβάλλον πέτρωμα, εκτρέπει τα διερχόμενα σεισμικά κύματα και ωθεί το νησί προς τα πάνω.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα στρώμα βράχου, πάχους 20 χιλιομέτρων, που βρίσκεται κάτω από τον ωκεάνιο φλοιό κάτω από τις Βερμούδες και ανυψώνει το νησί 500 μέτρα από τη θάλασσα

Προηγούμενη έρευνα έχει διαπιστώσει ότι η παλιά λάβα στις Βερμούδες έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ορυκτό πυρίτιο, γεγονός που υποδηλώνει ότι προήλθε από ένα στρώμα της Γης που έχει πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα.

Αυτός ο άνθρακας πιθανότατα αναδύθηκε από τα βάθη του μανδύα της Γης όταν η υπερήπειρος Παγγαία άνοιξε για να σχηματίσει τον Ατλαντικό Ωκεανό πριν από 900 έως 300 εκατομμύρια χρόνια.

Αυτό θα μπορούσε να είναι αυτό που κάνει τις Βερμούδες τόσο διαφορετικές από τα νησιά-θερμά σημεία στον Ειρηνικό ή τον Ινδικό ωκεανό, που είναι συγκριτικά πολύ παλαιότεροι ωκεανοί.

Τα ναυάγια και οι θεωρίες συνωμοσίας

Η μακρά ιστορία των θανατηφόρων ναυαγίων στο Τρίγωνο των Βερμούδων έχει προκαλέσει ατελείωτες υπερφυσικές εικασίες και θεωρίες συνωμοσίας.

Αλλά οι επιστήμονες λένε τώρα ότι αυτό μπορεί επίσης να έχει μια εντελώς φυσική, επιστημονική εξήγηση.

Ο Δρ Simon Boxall, ωκεανογράφος από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, λέει ότι το ρεκόρ εξαφανίσεων του Τριγώνου των Βερμούδων οφείλεται σε «απάτητα κύματα».

Γνωστά και ως ακραία κύματα καταιγίδας, πρόκειται για απρόβλεπτα τοιχώματα νερού που μπορούν να φτάσουν στο διπλάσιο ύψος από τα κανονικά κύματα.

Καθώς υψώνονται έως και 30 μέτρα στον αέρα, τα κύματα αυτά είναι ασυνήθιστα απότομα και απρόβλεπτα, καθώς μπορούν να χτυπήσουν ένα πλοίο απροσδόκητα από κατευθύνσεις διαφορετικές από τον επικρατούντα άνεμο – και να το βουλιάξουν.

