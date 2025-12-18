Non stop οι οσκαρικές ταινίες στη Nova: To βραβευμένο με 2 Oscar «Wicked» στη ζώνη Sunday Premiere!

Αυτή την Κυριακή 21/12 (22:00) στο Novacinema1 με τους Cynthia Erivo, Ariana Grande, Peter Dinklage και σκηνοθεσία του Jon M. Chu

M ην χάσετε τη ρομαντική ταινία φαντασίας που απέσπασε 2 Oscar (Βραβείο Καλύτερων Κοστουμιών για τον Paul Tazewell και Βραβείο Καλύτερης Σκηνογραφίας για τον Nathan Crowley ).

Και φυσικά στην ΕΟΝ On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!

Οι Κυριακές στη Nova συνεχίζουν να έχουν έντονη Oscarική διάθεση! Tη ρομαντική ταινία φαντασίας «Wicked» (2024, διάρκειας 103’) με τους Cynthia Erivo, Ariana Grande, Peter Dinklage και σκηνοθεσία του Jon M. Chu θα απολαύσουν οι σινεφίλ αυτή την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου (22:00) στη ζώνηSundayPremiere της Nova, στο Novacinema1.

Στο φιλμ που απέσπασε 2 Oscar(Βραβείο Καλύτερων Κοστουμιών για τον Paul Tazewell και Βραβείο Καλύτερης Σκηνογραφίας για τον Nathan Crowley), οι συνδρομητές παρακολουθούνπως σε μια χώρα γεμάτη θαύματα δύο απρόσμενες φίλες ενώνονται από τη μαγεία και χωρίζονται από την εξουσία. Η αλήθεια ανατρέπει τα παραμύθια. Η συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 21/12!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.