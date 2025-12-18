search
18.12.2025 12:44

Non stop οι οσκαρικές ταινίες στη Nova: To βραβευμένο με 2 Oscar «Wicked» στη ζώνη Sunday Premiere!

18.12.2025 12:44
wicked_nova_adv
  • Αυτή την Κυριακή 21/12 (22:00) στο Novacinema1 με τους Cynthia Erivo, Ariana Grande, Peter Dinklage και σκηνοθεσία του Jon M. Chu
  • Mην χάσετε τη ρομαντική ταινία φαντασίας που απέσπασε 2 Oscar (Βραβείο Καλύτερων Κοστουμιών για τον Paul Tazewell και Βραβείο Καλύτερης Σκηνογραφίας για τον Nathan Crowley).
  • Και φυσικά στην ΕΟΝ On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!

Οι Κυριακές στη Nova συνεχίζουν να έχουν έντονη Oscarική διάθεση! Tη ρομαντική ταινία φαντασίας «Wicked» (2024, διάρκειας 103’) με τους Cynthia Erivo, Ariana Grande, Peter Dinklage και σκηνοθεσία του Jon M. Chu θα απολαύσουν οι σινεφίλ αυτή την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου (22:00) στη ζώνηSundayPremiere της Nova, στο Novacinema1.

Στο φιλμ που απέσπασε 2 Oscar(Βραβείο Καλύτερων Κοστουμιών για τον Paul Tazewell και Βραβείο Καλύτερης Σκηνογραφίας για τον Nathan Crowley), οι συνδρομητές παρακολουθούνπως σε μια χώρα γεμάτη θαύματα δύο απρόσμενες φίλες ενώνονται από τη μαγεία και χωρίζονται από την εξουσία. Η αλήθεια ανατρέπει τα παραμύθια. Η συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 21/12!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

parastasi–2-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Η Ωραία Ελένη στην Κοιλάδα των Νεκρών Ερώτων»: Η απολαυστική μουσικοθεατρική παράσταση έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής

antony-price
LIFESTYLE

Antony Price: Πέθανε ο θρυλικός βρετανός σχεδιαστής – Είχε «ντύσει» τον Μπόουι, τους Duran Duran, τους Roxy Music και τη βασίλισσα Καμίλα

SKERTSOS_ZOI_MARINAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλή επίθεση Μαρινάκη – Σκέρτσου στην Κωνσταντοπούλου: «Είναι η προσωποποίηση του φασισμού»

putin 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Ο Τραμπ να μη κάνει το μοιραίο λάθος να επιτεθεί στη Βενεζουέλα» – Για «πολύ επικίνδυνη κατάσταση» μιλά το Κρεμλίνο

eu_combustion-engine-ban_1812_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι αντιδράσεις οργανισμών και αυτοκινητοβιομηχανιών στην αναθεώρηση του στόχου για απαγόρευση πώλησης κινητήρων εσωτερικής καύσης το 2035

polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

pappas anna karaxalios famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Τι ώρα θα φανούν σήμερα στα ΑΤΜ Δώρο Χριστουγέννων, επίδομα ανεργίας και υπόλοιπες παροχές

oukranos-fotia
ΚΟΣΜΟΣ

Εγκλημα σοκ στη Βιέννη: Βασάνισαν και έκαψαν ζωντανό τον γιο του αντιδημάρχου στο Χάρκοβο

