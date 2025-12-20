search
Ολοκληρώθηκε η 2η εκπαιδευτική δράση του AgrifoodLeadership 2025–2026 στα Ιωάννινα

20.12.2025 06:50
agrifood

Στα Ιωάννινα πραγματοποιήθηκε η δεύτερη εκπαιδευτική δράση του προγράμματος Agrifood Leadership 2025–2026, από την Παρασκευή 12 έως την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, με θεματική ενότητα «Ηγεσία και Επικοινωνία». Την εκπαίδευση συντόνισε η Λία Σούρλα, Senior Trainer και Business Consultant.

Το πρόγραμμα Agrifood Leadership υλοποιείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, με ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τεχνικός και στρατηγικός σύμβουλος του προγράμματος είναι το Rutgers University των Ηνωμένων Πολιτειών. Την εκπαιδευτική δράση υποστήριξε ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι συμμετέχοντες εστίασαν στον ρόλο της επικοινωνίας ως βασικού εργαλείου αποτελεσματικής ηγεσίας. Μέσα από διαδραστικές ασκήσεις και πρακτικά παραδείγματα, ανέπτυξαν δεξιότητες που σχετίζονται με τη συνεργασία, τη σαφήνεια στον λόγο, το public speaking και την ενίσχυση της επιρροής τους στον επαγγελματικό τους ρόλο.

Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ. Εκεί, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Ιωάννη Πατούνα, απόφοιτο του Agrifood Leadership και Διευθυντή Έρευνας, Ανάπτυξης και Διοίκησης Λειτουργιών του συνεταιρισμού. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη λειτουργία της ΠΙΝΔΟΣ, στα ζητήματα εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και στον στρατηγικό σχεδιασμό και τις προοπτικές ανάπτυξης του οργανισμού.

Η δεύτερη εκπαιδευτική δράση συνέβαλε περαιτέρω στη σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, ενισχύοντας τη δημιουργία ενός δικτύου νέων επαγγελματιών του αγροδιατροφικού τομέα. Το πρόγραμμα Agrifood Leadership συνεχίζει, τα τελευταία χρόνια, να λειτουργεί ως πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσης, εμπειριών και συνεργασιών στον ευρύτερο αγροδιατροφικό χώρο.

