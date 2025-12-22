Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα

Χριστούγεννα με αγροτικές κινητοποιήσεις λοιπόν κι όποιος αντέξει.

Κυβέρνηση και αγρότες έχουν επιδοθεί και σε έναν αγώνα εντυπώσεων – επικοινωνιακό τρόπον τινά.

Η μεν, δια στόματος και του πρωθυπουργού χαρακτήρισε παράλογη την επιμονή όσων κινητοποιούνται και επικαλέστηκε τις ανάγκες της κοινωνίας και της… πατρίδας για ανοιχτούς δρόμους.

Οι δε διαβεβαιώνουν ότι δεν είναι εκείνοι που κλείνουν ή θα κλείσουν τους δρόμους. Και πως τα τρακτέρ θα μείνουν στην άκρη – σε εγρήγορση και διαμαρτυρία, αλλά όχι σαν αδιαπέραστα μπλοκ, καθώς προέχει η μετακίνηση των ταξιδιωτών στις εορτές.

Δύσκολη εξίσωση, που πάντως ένα πολιτικό κακό το κάνει στην κυβέρνηση.

Ακόμα και η τελευταία, η χθεσινή πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη για διάλογο έπεσε στο κενό – καλά… Φώτα πια!

Τώρα, αυτά με κάτι έρευνες, ελέγχους για παράνομες επιδοτήσεις, που αφορούν σε αγροτοσυνδικαλιστή τι να σας πω. Επικαλούμαι το δικαίωμα της… αναμονής.

Το γκάλοπ της Χαριλάου

Δεν τους πτοούν στη Χαριλάου τα γκάλοπ που δημοσιεύτηκαν την περασμένη εβδομάδα. Και τα οποία έφερναν το ΠΑΣΟΚ να χάνει κι αυτό κάτι, την ώρα που η ΝΔ καταγράφει εμφανώς απώλειες.

Μαθαίνω ότι στην ηγεσία του Κινήματος έχουν τις δικές τους μετρήσεις – είναι φως φανάρι, λένε, ότι πάμε καλά.

Τι είναι το καλά; Κρατήστε σημειώσεις: Στην απλή πρόθεση (χωρίς καν αναγωγές επί των εγκύρων, ούτε βέβαια πάμε σε εκτίμηση ψήφου) η ΝΔ είναι ελαφρώς κάτω από το 20%, το ΠΑΣΟΚ καθαρά δεύτερο με άνεση διψήφιο, ενώ οι Βελόπουλος και Κωνσταντοπούλου στο 7%. Όσο για τον Τσίπρα, οι μετρήσεις της Χαριλάου τον βρίσκουν με το ζόρι στο 9%, ενώ για την Καρυστιανού το ποσοστό είναι στο 6%, λένε.

Αν ισχύουν τα ευρήματα αυτά, τότε το ΠΑΣΟΚ θα ηρεμήσει κάπως. Θα βοηθούσε όμως η δημοσιοποίησή του, καθώς τα γκάλοπ εσωτερικής χρήσης έχουν αξία μόνο για το στενό περιβάλλον – δεν αρκεί να τα επικαλείται κανείς, πρέπει να τα δείχνει.

Βολιδοσκοπήσεις από Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού και οι συνεργάτες της έχουν ήδη αρχίσει να αναζητούν στελέχη για το νέο κόμμα. Και κυρίως υποψήφιους για τα ψηφοδέλτια.

Η απόφαση για κάθοδο στην πολιτική είναι ειλημμένη.

Και φυσικά αλλάζει όλο το σκηνικό, ανεξαρτήτως εάν τελικά θα καταφέρει ή όχι να κάνει τη διαφορά το νέο κόμμα, όποτε κι αν εμφανιστεί.

Πάντως το ενδιαφέρον θα είναι ποιοι συγγενείς θα πάνε μαζί της και ποιοι όχι. Και πόσο σφοδρή θα είναι η σύγκρουση ανάμεσά τους.

Ο Πλακιάς είναι έτσι κι αλλιώς απέναντι στην Καρυστιανού, αλλά φαίνεται ότι Παπαγγελής και Ρούτσι θα είναι μαζί της.

Πληροφορίες λένε επίσης ότι πρότεινε στον Βασίλη Κοκοτάκη (ειδικό πραγματογνώμονας και τεχνικό σύμβουλο οικογενειών θυμάτων στα Τέμπη) να είναι υποψήφιος στο Ηράκλειο, αλλά εκείνος έδειξε αρνητικός.

Παραιτήσεις για χάρη της Ιθάκης και ο δίπορτο

Με αυτά που γίνονται εκεί στις σχέσεις του Αλέξη Τσίπρα και τους παλιούς συντρόφους του στον ΣΥΡΙΖΑ, είμαι στα όρια να συμπονέσω τους βουλευτές της Κουμουνδούρου.

Όχι εκείνους που δεν θέλει ο Τσίπρας ή δεν τον θέλουν. Αλλά εκείνους που τον θέλουν και τους θέλει. Διότι ο όρος για να πάνε στο νέο κόμμα είναι να… παραιτηθούν από βουλευτές, όπως έκανε και ο ίδιος.

Και, εντάξει, να παραιτηθούν ένα μήνα πριν τις εκλογές, δεν είναι μεγάλη η θυσία.

Όμως εάν τους βάλει να παραιτηθούν από την ερχόμενη άνοιξη και οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 2027, ποιοι αντέχουν απώλεια ενός έτους βουλευτικής θητείας – μισθοί, προνόμια, επαφή με την εκλογική πελατεία και ένα σωρό άλλα θα χάσουν.

Βέβαια εκεί θα φανούν τα… παλικάρια. Όπως ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος που δεν πήγε στην ψήφιση του προϋπολογισμού επειδή προτίμησε να παραστεί στο βιβλίο του Τσίπρα στην Πάτρα.

Αφού συμπεριφέρεται ως… στέλεχος του νέου κόμματος, τι κάθεται και κάνει στον ΣΥΡΙΖΑ;

Το δίπορτο δεν είναι συμβατή έννοια με την πολιτική εντιμότητα έτσι; Ή μήπως είναι για κάποιους;

Εκτός ο Γιώργος Τσίπρας από το κόμμα του Αλέξη

Παρεμπιπτόντως είδα την δεικτική κριτική (δια άρθρου) που έκανε ο Γιώργος Τσίπρας στον Χουλιαράκη, τον στενό συνεργάτη του Αλέξη, για τα υπερπλεονάσματα και το «μαξιλάρι» του 2019. Κατάλαβα (και μάλλον κατάλαβα σωστά) ότι ο ξάδελφος δεν έχει θέση στο κόμμα του ξαδέλφου. Διότι όπως του είπε κάποτε του Γιώργου ο Αλέξης, «εσύ έχεις κάνει καριέρα με το δικό μου επίθετο».

Φυλλορροεί ο Κασσελάκης

Δύσκολα τα πράγματα για τον Στέφανο Κασσελάκη, ενόψει του περίφημου συνεδρίου που θα αποφασίσει, λέει, τα πάντα.

Δεν είναι μόνο η Κυριακή Μάλαμα, η βουλευτής από τη Χαλκιδική, που παραιτήθηκε χθες.

Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης είναι προ της εξόδου εδώ και κάποιο καιρό, μαθαίνω.

Αλλά και η Θεοδώρα Τζάκρη δεν αισθάνεται άνετα με αυτή την κατάσταση της προϊούσας φθοράς. Δεν θα κάνει εύκολα κάποια οριστική κίνηση, αλλά μία απόσταση την έχει – για να βλέπει καλύτερα.

Αντιθέτως η Ραλλία Χρηστίδου και η Γιώτα Πούλου παραμένουν σταθερές και στην πρώτη γραμμή.

Αλλά τα καλύτερα είναι μάλλον πίσω, λένε όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στο Κίνημα Δημοκρατίας.

Δύσκολα να ανακάμψει δηλαδή, καθώς δεν είναι και δεδομένο τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο Κασσελάκης με τις συνεργασίες.

