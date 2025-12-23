20% payzy cashback σε προϊόντα τεχνολογίας στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ

20% επιστροφή της αξίας των χριστουγεννιάτικων αγορών τους (payzy cashback) κερδίζουν οι καταναλωτές που θα αποκτήσουν προηγμένα προϊόντα τεχνολογίας στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ, στα φυσικά καταστήματαή online στα cosmote.gr και germanos.gr, ολοκληρώνοντας τις αγορές τους με κάρτα payzy[1].

Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου 2026 με ανώτατο όριο επιστροφής τα 500€ απευθείας στο payzy πορτοφόλι για αγορές συνολικής τελικής αξίας 149€ και άνω.

Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν αυτό που τους ταιριάζει μέσα από μια ευρεία γκάμα smartphones, laptops, tablets, wearables, τηλεοράσεων, καθώς και προϊόντα smarthome και gaming, ενώ στον ΓΕΡΜΑΝΟ θα βρουν και οικιακές μικροσυσκευές.

Ενδεικτικά, οι καταναλωτές θα βρουν:

· Το SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB, με οθόνη DynamicAMOLED 2X 6.9” με ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz και σύστημα τριπλής οπίσθιας κάμερας με κύρια 200MP, στα 1499€[2] και όφελος 30% σε GalaxyWearables[3] με ταυτόχρονη αγορά.

· Το XΙΑΟΜΙ 15T 5G 12/256GB, με οθόνη AMOLED 6.83” και τριπλό σύστημα κάμερών Leica 50MP, από 549€ ή δωρεάν με μετατροπή καρτοκινητού σε σύνδεση στο πρόγραμμα COSMOTE GIGAMAX 35[4]. Επίσης, θα λάβουν δώρο τη XIAOMI G20 Lite[5] ασύρματη σκούπα αξίας 119€.

· Το APPLEiPad 11th Gen 11” Wi-Fi 128GBμε οθόνη LiquidRetina11” και επεξεργαστήΑ16, στα 379€.

· AppleWatch, από 269€ με 3 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Επιπλέον, η λειτουργία Cellular connectivity που έχουν συγκεκριμένα μοντέλα υποστηρίζεται από την COSMOTE TELEKOM, μέσω της υπηρεσίας COSMOTE MULTISIM, με τους 3 πρώτους μήνες να παρέχονται δωρεάν.

· PS5 ® Consoles, από 349€.

· Το laptopASUS Vivobook 15 15.6” με επεξεργαστή AMD Ryzen 7,μνήμη 16GB και 512GB SSD στα 549€.

· To ασύρματο ηχείο JBLPARTYBOXCLUB 120, με δώρο μικρόφωνο JBLPBM 100, στα 339€, καθώς και τοJBLGO4, σε ποικιλία χρωμάτων, στα 39,90€.

· Το TP-LINKDecoX50 AX3000 Σύστημα MeshWi-Fi 2-pack, με τεχνολογία Wi-Fi 6 και κάλυψη για έως 420 τ.μ., στα 129€.

· Τη Samsung 4K Smart TV 8072F στα 549€ για το μοντέλο των65ιντσών καιστα699€για το μοντέλο των75ιντσών,μεδωρεάν 5 χρόνια εγγύηση[6]. Επιπλέον, οι καταναλωτές που θα συνδυάσουν την αγορά νέας τηλεόρασης με νέα συνδρομή σε πακέτο COSMOTE TV, θα λάβουν επιπλέον έκπτωση 50€ για την αγορά τους[7].

· ΤονTOYOTOMI Sonzai Plus TDE16GSP23 Αφυγραντήρα, με ιονιστή, ικανότητα αφύγρανσης 16 lt ανά ημέρα και Wi-Fi, στα 169€.

Για να επωφεληθούν οι καταναλωτές από την προσφορά χρειάζεται να έχουν εγγραφεί στο payzy και κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, να χρησιμοποιήσουν είτε την virtual χρεωστική payzyVisa κάρτα τους –εκδίδεται στο payzyapp και προστίθεται στο digitalwallet του κινητού (googlepay&applepay)- είτε την φυσική payzyVisa κάρτα.

[1]Εξαιρούνται τα iPhone. Όροι και προϋποθέσεις στα germanos.gr, cosmote.gr & στο payzy.gr .

[2]Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές και συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%. Ισχύουν έως 31/12 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

[3]To όφελος 30% σε GalaxyWearables ισχύει έως 04/01/2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων & εφαρμόζεται στην τιμή μόνο ενός εκ των διαθέσιμων προς πώληση watch ή buds ή ring με ταυτόχρονη αγορά ενός από τα συμβατά smartphones.

[4]H προσφορά στη σύνδεση ισχύει έως 31/12 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, για μετατροπή καρτοκινητού σε σύνδεση 24μηνης δέσμευσης με 100% επιδότηση.

[5]H προσφορά XIAOMI με δώρο «G20 Lite Ασύρματη Σκούπα» ισχύει έως 04/01/02026 ή μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων και μόνο για το δίκτυο καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ & germanos.gr.

[6]Η επέκταση εγγύησης για τις TV ισχύει έως τις 04/01. Όροι και προϋποθέσεις εδώ.

[7]Η προσφορά ισχύει μόνο σε φυσικά καταστήματα μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και αφορούν νέες συνδέσεις συμβολαίου (12μηνης ή 24μηνης διάρκειας) COSMOTE TV Cinema, Sports ή Full.