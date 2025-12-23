search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 13:52
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.12.2025 12:35

Ο Χρήστος Μενιδιάτης στο εορταστικό Game Time: Το ντουέτο με τον Ντέμη Νικολαΐδη και ο Μέσι σε ρόλο του Άη Βασίλη

23.12.2025 12:35
menidiatis_opap

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ερμηνεύει τη νέα μεγάλη επιτυχία του και συμμετέχει σε Challenge για τα κάλαντα με τη Χριστίνα Βραχάλη και τη Λίλα Κουντουριώτη

Χριστουγεννιάτικη μαγεία, ποδόσφαιρο και Ευχοστολίδια συναντιούνται στο εορταστικό επεισόδιο του ΟΠΑΠ Game Time με καλεσμένο τον Χρήστο Μενιδιάτη.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αποκαλύπτει ότι θα ήθελε να κάνει ντουέτο με τον Ντέμη Νικολαΐδη, επιλέγει τον Γιάννη Πλούταρχο για συμπαίκτη του στο γήπεδο και «ντύνει» τον Λιονέλ Μέσι Άγιο Βασίλη για να φέρει δώρα στα παιδιά του.

Μιλάει με πάθος για την ομάδα του, την ΑΕΚ, σχολιάζει τον πρώτο αγώνα της το 2026 με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης και μπαίνει στο δίλημμα των γιορτών: μελομακάρονα ή νίκη της ΑΕΚ στο 90΄!

Αποδέχεται το Challenge της Χριστίνας Βραχάλη και της Λίλας Κουντουριώτη και συναγωνίζεται μαζί τους στα κάλαντα με αφορμή τα Ευχοστολίδια, που εφέτος γίνονται διπλά, καθώς για κάθε παιδική ευχή που πραγματοποιείται, ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, κάνει ακόμη μία.

Το μουσικό φινάλε υπογράφει ο ίδιος, με το νέο του τραγούδι «Μέχρι εκεί μπορούσες», το οποίο αφιερώνει στο κοινό του Game Time, σφραγίζοντας ιδανικά το τελευταίο επεισόδιο του 2025.

Δείτε το νέο επεισόδιο στο παρακάτω link:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ilikiomenoi_new
ΥΓΕΙΑ

Αρθρίτιδα: Συμβουλές για πιο ανώδυνο χειμώνα

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Σοκαριστικό ατύχημα σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ – Σοβαρά τραυματισμένος ένας άνδρας

ukraine_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, ανάμεσά τους 4χρονο παιδί – Σήκωσε μαχητικά η Πολωνία (video)

tsaligopoulou-galani-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Δήμητρα Γαλάνη – Ελένη Τσαλιγοπούλου – Εστουδιαντίνα Νέας Ιώνιας Βόλου: Λαμπερή πρεμιέρα στο VOX

Kim- Ju- Ae-5 (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν… «πουσάρει» τον τουρισμό με περιοδεία σε 5 ξενοδοχεία της Βόρειας Κορέας – Μαζί και η κόρη του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

kalxas-234723
ΚΑΛΧΑΣ

Εκλογικό συναγερμό προκάλεσε η… υποψηφιότητα Θεμιστοκλέους, η στήριξη ΓΑΠ σε Καρυστιανού, η αποκήρυξη της β’ θέσης από Δούκα, και τα μυστήρια της Νίνας

tsipras-patra-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτοι «πυρήνες» υποστηρικτών Τσίπρα σε Πέλλα και Μεσσηνία με «πρωταγωνιστές» μέλη της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 13:51
ilikiomenoi_new
ΥΓΕΙΑ

Αρθρίτιδα: Συμβουλές για πιο ανώδυνο χειμώνα

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Σοκαριστικό ατύχημα σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ – Σοβαρά τραυματισμένος ένας άνδρας

ukraine_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, ανάμεσά τους 4χρονο παιδί – Σήκωσε μαχητικά η Πολωνία (video)

1 / 3