Η Αγορά της γειτονιάς μας! Παραμονή Χριστουγέννων στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

«Η Αγορά της Γειτονιάς μας!» σας περιμένει την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, από τις 10:00 έως τις

18:00, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης! Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την Παραμονή των

Χριστουγέννων, κάνοντας βόλτα με τους αγαπημένους σας, αγοράζοντας τα τελευταία γιορτινά

δώρα, απολαμβάνοντας ζεστά ροφήματα και γλυκά, ενώ οι μικροί μας φίλοι 5-10 ετών θα

συμμετέχουν σε δωρεάν διαδραστικά εργαστήρια!

Στο στολισμένο Αίθριο θα βρίσκονται brands που αγαπάνε την Κυψέλη με ξεχωριστές επιλογές

όπως, χειροποίητα γούρια, κεραμικά, κεριά, βιβλία, κάρτες, prints, παιχνίδια, ρούχα, εσώρουχα,

κοσμήματα, καλλυντικά, προϊόντα μελιού και άλλα πολλά και ωραία για τα δώρα της τελευταίας

στιγμής!

Κοντά μας θα είναι οι Conseederate, Yoso Art Lab, Mnous, The Green Post It, Elli Papadaki,

Funny Radical Acne Scars, The Alchemist Candles, Cool Crips, Druscreenprints, Εκδόσεις

Κλειδάριθμος, Miss Pasta Flora, Tandem, Xoutou’s, Ovary Gang και Christie’s.

Το Santo Belto, το αγαπημένο μπιστρό της Κυψέλης, θα μας συντροφεύει με τα υπέροχα γλυκά του,

brownies, cookies, carrot cake, cinnamon rolls, αρωματικό τσάι μασάλα και φυσικά, ζεστό κρασί!

Παράλληλα, τα παιδιά 5-10 ετών θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος στο θεατρικό εργαστήριο

«Μικροί καλλιτέχνες σε γιορτινές περιπέτειες!» και στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής «Φτιάχνουμε

χριστουγεννιάτικα τρουφάκια».

Πιο αναλυτικά:

«Μικροί καλλιτέχνες σε γιορτινές περιπέτειες!»

Όλα θα τα ανακατέψω, όλα θα τα μπουρδουκλώσω, και λόγο σε κανέναν δεν θα δώσω! Μια ξέφρενη

διαδραστική αφήγηση με πολλή μουσική, πειράγματα και παιχνίδια!

Στο τέλος θα φτιάξουμε, το δικό μας τραγούδι, τον δικό μας καλικάντζαρο, τη δική μας ευχή! Οι τολμηροί και παιχνιδιάρηδες καλικάντζαροι συναντιούνται/ εξορμούν στη Γη! Ποια είναι η φύση των περίεργων αυτών πλασμάτων;

Είναι οι πολυμήχανοι βοηθοί του Άη Βασίλη ή είναι της νύχτας και της αταξίας οι φίλοι;

Σχεδιασμός-Κείμενο: Ντίνα Σταματοπούλου

Περφόρμερς-Εμψυχώτριες/ τές: Ράνια Φουρλάνου, Άρτεμις Δούρου και Δημήτρης Γιαννής (ζωντανή

μουσική)

Χώρος διεξαγωγής: Μεγάλο Φ

Ώρες διεξαγωγής: 10:00-11:30 & 14:00-15:30

Για παιδιά 5-10 ετών.

«Φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικα τρουφάκια»

Οι μικροί μας ζαχαροπλάστες φτιάχνουν λαχταριστά σοκολατένια τρουφάκια και τα διακοσμούν με

πολύχρωμα υλικά, γιορτινή διάθεση και μπόλικη αγάπη!

Μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά δημιουργούν, διασκεδάζουν και παίρνουν μαζί τους τις δικές τους γλυκές χριστουγεννιάτικες δημιουργίες!

Χώρος διεξαγωγής: Creative Lab

Ώρες διεξαγωγής: 12:00-13:00 & 13:00-14:00

Για παιδιά 5-10 ετών.