ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 16:00
23.12.2025 14:36

Η ΕΤΑΔ στηρίζει το έργο της Emfasis Non-Profit – «Γράμμα στον Άγιο Βασίλη» έγραψαν εκατοντάδες παιδιά στα Χιονοδρομικά Κέντρα Παρνασσού και Βόρας – Καϊμάκτσαλαν

23.12.2025 14:36
etad

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, η ΕΤΑΔ, θυγατρική του Υπερταμείου, αφιέρωσε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, προσφοράς για  συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ανάγκη και χαράς για τα παιδιά.

Η εταιρεία εφέτος, στο πλαίσιο της κοινωνικής υπευθυνότητας της, έγινε αρωγός το έργο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Emfasis Non-Profit, η οποία υποστηρίζει άτομα που βιώνουν αστεγία και κοινωνικό αποκλεισμό. Περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι της ΕΤΑΔ μετείχαν στο πρόγραμμα “Merry Streetmas” και υποδέχθηκαν στους χώρους της εταιρείας στελέχη και εθελοντές της Emfasis Non-Profit. Υπό την καθοδήγησή τους, συσκεύασαν είδη πρώτης ανάγκης και έγραψαν ευχές για τους ωφελούμενους του οργανισμού, μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού για τη συμμετοχή και συγκίνησης για την προσφορά στον συνάνθρωπο. Συνολικά συσκευάστηκαν περισσότερα από 400 κιλά τρόφιμα, ενώ συνολικά η προσφορά στους ωφελούμενούς της Emfasis από τη δράση αυτή θα είναι πολλαπλάσια.

Την ίδια ημέρα, τα χιονοδρομικά κέντρα της ΕΤΑΔ, Παρνασσού και Βόρας – Καϊμάκτσαλαν ντύθηκαν εορταστικά και υποδέχθηκαν τους πρώτους επισκέπτες της χειμερινής περιόδου, μαθητές και μαθήτριες από τα σχολεία των όμορων περιοχών, καθώς η εταιρεία για δεύτερη συνεχή χρονιά, συμμετείχε στη δράση «Γράψε ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη», συνεργασία με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Τα δύο χιονοδρομικά φιλοξένησαν συνολικά εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων των οικείων Δήμων, που έπαιξαν με το χιόνι, έγραψαν γράμμα στον Άγιο Βασίλη και είχαν την ευκαιρία να τον συναντήσουν από κοντά, σε μια εμφάνιση – έκπληξη του αγαπημένου Αγίου των παιδιών.

Με δράσεις σαν αυτές, η ΕΤΑΔ επιβεβαιώνει έμπρακτα τον κοινωνικό της ρόλο, επενδύοντας στη στήριξη των ευάλωτων ομάδων και στη δημιουργία εμπειριών χαράς και συμπερίληψης για τα παιδιά και τις τοπικές κοινωνίες.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με την ΕΤΑΔ, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

