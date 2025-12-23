Ο Γεωργιάδης εγκαινίασε το Κ.Υ στο Αμύνταιο στην ιδιαίτερη παρτίδα του: «Συντελείται μια κοσμογονία στην υγεία»

«Πριν από +70 χρόνια ένα νεαρό τότε παιδί από το Αμύνταιο της Μακεδονίας, ο Σάκης Γεωργιάδης έφυγε με τα πόδια από το Αμύνταιο για να αναζητήσει την τύχη του στην Αθήνα. Σήμερα εγώ ο γιος του, ως ο Υπουργός Υγείας της Ελλάδος είχα την ευλογία να επιστρέψω στο τόπο του πατέρα μου για να εγκαινιάσω το πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Αμύνταιο που φτιάξαμε μέσα σε δύο μόλις χρόνια. Αισθάνθηκα μεγάλη συγκίνηση σήμερα σκεπτόμενος αυτόν τον κύκλο και πιστεύω ότι ο πατέρας μου κάπως με καμάρωσε από εκεί ψηλά».

Με αυτά τα λόγια ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ιδιαιτέρα συγκινημένος, εγκαινίασε σήμερα το πρώτο Κέντρο Υγείας της Μακεδονίας που ανακαινίζεται και είναι αυτό του Αμύνταιου. Όπως είπε ο υπουργός στη Μακεδονία συντελείται μια κοσμογονία στην υγεία, καθώς μέσα από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης ανακαινίζονται πολλές υγειονομικές δομές όπως το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ), το Μαμάτσιο, το νοσοκομείο της Κοζάνης.

« Σε λίγους μήνες εδώ στην Δυτική Μακεδονία θα εγκαινιάσω αλλά 4 Κέντρα Υγείας, καινούργια πτέρυγα στην Κοζάνη, καινούργια ΤΕΠ σε όλα τα Νοσοκομεία κλπ εδώ συντελείται μία Κοσμογονία στην Υγεία.».

