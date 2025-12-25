search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 12:58
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.12.2025 20:09

Αυτό είναι το ακυκλοφόρητο χριστουγεννιάτικο τραγούδι των Queen «Not For Sale (Polar Bear)» (Video)

25.12.2025 20:09
queen live aid

Οι Queen κυκλοφόρησαν ένα μέχρι πρότινος άγνωστο χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τίτλο «Not For Sale (Polar Bear)».

Ηχογραφήθηκε το 1974 για το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, «Queen II».

Το τραγούδι, στο οποίο συμμετέχουν ο κιθαρίστας των Queen, Μπράιαν Μέι, και ο αείμνηστος Φρέντι Μέρκιουρι στα φωνητικά, δεν κατάφερε ποτέ να περάσει στην τελική επιλογή και παρέμεινε ακυκλοφόρητο για πέντε δεκαετίες. Μέχρι τώρα.

Ο Μέι έπαιξε το τραγούδι για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια μιας ειδικής εκπομπής στον ραδιοφωνικό σταθμό Planet Rock νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και είπε ότι έχει πολύ παλιά ιστορία.

Ο Μέι είπε: «Ο κόσμος μπορεί να έχει ακούσει μια bootleg έκδοση του Not for Sale (Polar Bear) από τους Smile (το προηγούμενο συγκρότημά του), είναι ένα τραγούδι που πηγαίνει πολύ πίσω, αλλά απ’ όσο γνωρίζω κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ αυτή την έκδοση. Είναι ένα έργο σε εξέλιξη και θα εμφανιστεί στην επερχόμενη κυκλοφορία του ανανεωμένου άλμπουμ των Queen II – που θα κυκλοφορήσει του χρόνου – αλλά το προσθέτω κρυφά στο Planet Rock special μου επειδή με ενδιαφέρει να μάθω τι σκέφτεται ο κόσμος γι’ αυτό. Ελπίζω ο κόσμος να έχει υπέροχα Χριστούγεννα και μια υπέροχη Πρωτοχρονιά!»

Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία αδειοδότησης μουσικής Phonographic Performance Limited (PPL) ανακοίνωσε ότι οι Queen ήταν το πιο πολυπαιγμένο ροκ συγκρότημα στο βρετανικό ραδιόφωνο και την τηλεόραση τον 21ο αιώνα.

Διαβάστε επίσης:

Το «White Christmas» το πιο επιτυχημένο single όλων των εποχών σε φυσική μορφή

Κριτική ταινίας: «Father Mother Sister Brother» – Τελικά, η οικογένεια είναι μια ζεστή γωνιά

Ο Κίλιαν Μέρφι επιστρέφει στον ρόλο του Τόμι Σέλμπι με την ταινία «Peaky Blinders: The Immortal Man» – Δείτε το επίσημο teaser

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekrixi-syria
ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Έκρηξη σε τζαμί, τουλάχιστον 3 νεκροί και 5 τραυματίες

dendias-samos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Δένδια στην Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα

trump zelenski 88-new
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Νέα συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ την Κυριακή στη Φλόριντα

limeniko_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπισμός 30 μεταναστών στα ανοιχτά της Γαύδου

dimos-athinas-pirotexnimata
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα με Κωστή Μαραβέγια, Ρένα Μόρφη, Νίκο Μουτσινά και Τόνια Σωτηροπούλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

thodi-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Έφη Θώδη κατά Νίκου Οικονομόπουλου: «Απαράδεκτος, θα τον παρακαλέσω να μην ξαναπεί αυτό το τραγούδι» (Video)

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

Αντίστροφη μέτρηση για την εξαφάνιση των πολικών αρκούδων - Media
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι πολικές αρκούδες «ξαναγράφουν το DNA τους» για να επιβιώσουν από την υπερθέρμανση της Αρκτικής

fidi
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πόσο έξυπνα είναι τα φίδια;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 12:58
ekrixi-syria
ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Έκρηξη σε τζαμί, τουλάχιστον 3 νεκροί και 5 τραυματίες

dendias-samos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Δένδια στην Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα

trump zelenski 88-new
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Νέα συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ την Κυριακή στη Φλόριντα

1 / 3