Αυτό είναι το ακυκλοφόρητο χριστουγεννιάτικο τραγούδι των Queen «Not For Sale (Polar Bear)» (Video)

Οι Queen κυκλοφόρησαν ένα μέχρι πρότινος άγνωστο χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τίτλο «Not For Sale (Polar Bear)».

Ηχογραφήθηκε το 1974 για το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, «Queen II».

Το τραγούδι, στο οποίο συμμετέχουν ο κιθαρίστας των Queen, Μπράιαν Μέι, και ο αείμνηστος Φρέντι Μέρκιουρι στα φωνητικά, δεν κατάφερε ποτέ να περάσει στην τελική επιλογή και παρέμεινε ακυκλοφόρητο για πέντε δεκαετίες. Μέχρι τώρα.

Ο Μέι έπαιξε το τραγούδι για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια μιας ειδικής εκπομπής στον ραδιοφωνικό σταθμό Planet Rock νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και είπε ότι έχει πολύ παλιά ιστορία.

Ο Μέι είπε: «Ο κόσμος μπορεί να έχει ακούσει μια bootleg έκδοση του Not for Sale (Polar Bear) από τους Smile (το προηγούμενο συγκρότημά του), είναι ένα τραγούδι που πηγαίνει πολύ πίσω, αλλά απ’ όσο γνωρίζω κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ αυτή την έκδοση. Είναι ένα έργο σε εξέλιξη και θα εμφανιστεί στην επερχόμενη κυκλοφορία του ανανεωμένου άλμπουμ των Queen II – που θα κυκλοφορήσει του χρόνου – αλλά το προσθέτω κρυφά στο Planet Rock special μου επειδή με ενδιαφέρει να μάθω τι σκέφτεται ο κόσμος γι’ αυτό. Ελπίζω ο κόσμος να έχει υπέροχα Χριστούγεννα και μια υπέροχη Πρωτοχρονιά!»

Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία αδειοδότησης μουσικής Phonographic Performance Limited (PPL) ανακοίνωσε ότι οι Queen ήταν το πιο πολυπαιγμένο ροκ συγκρότημα στο βρετανικό ραδιόφωνο και την τηλεόραση τον 21ο αιώνα.

Διαβάστε επίσης:

Το «White Christmas» το πιο επιτυχημένο single όλων των εποχών σε φυσική μορφή

Κριτική ταινίας: «Father Mother Sister Brother» – Τελικά, η οικογένεια είναι μια ζεστή γωνιά

Ο Κίλιαν Μέρφι επιστρέφει στον ρόλο του Τόμι Σέλμπι με την ταινία «Peaky Blinders: The Immortal Man» – Δείτε το επίσημο teaser