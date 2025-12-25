Ozzy Osbourne: Γιατί ο «πρίγκιπας του σκότους» απεχθανόταν τα Χριστούγεννα (Video)

Ακόμα και το προσωνύμιό του προετοιμάζει για τη στάση του απέναντι στα Χριστούγεννα: ο Ozzy Osbourne, γνωστός και ως ο «πρίγκιπας του σκότους» απεχθανόταν την εορταστική περίοδο.

Μάλιστα, ένας φαν του μόνταρε ένα βίντεο από το ριάλιτι του Ozzy και της οικογένειάς του, το «The Osbourne Family Christmas Special», στο οποίο ο πολυαγαπημένος τραγουδιστής -που πέθανε φέτος, σκορπίζοντας θλίψη στον κόσμο της μουσικής- δεν κρύβει τη… σιχαμάρα του για τα Χριστούγεννα και τις γιορτές.

Το βίντεο είναι ξεκαρδιστικό ωστόσο ο Ozzer δεν άλλαξε ποτέ άποψη για τις γιορτές: «Σάρον, μόλις είδα ένα φρικτό όνειρο. Ονειρεύτηκα ότι ήταν Χριστούγεννα», λέει στη γυναίκα του στην αρχή του μοντάζ. Εκείνη τον ενημερώνει ότι είναι πράγματι Χριστούγεννα. «Ω, γαμώτο», απαντάει εκείνος.

Ο Ozzy δεν φάνηκε ποτέ να αλλάζει γνώμη για το θέμα. Αντιθέτως, η αντιπάθειά του φαινόταν να γίνεται όλο και πιο έντονη όσο μεγάλωνε. «Πάντα έλεγα στη Σάρον: “Γ@@ώ τα Χριστούγεννα, τα μισώ”», είπε το 2018. Τότε ετοιμαζόταν για το Ozzfest. «Είναι για τους shopaholics και τα παιδιά, γι’ αυτό πάντα ήθελα να δουλεύω τα Χριστούγεννα».

