Κλειστά τα θέατρα το Σάββατο -Απεργούν ηθοποιοί και μουσικοί

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, τα θέατρα, λόγω απεργίας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.

Τα θέατρα θα κλείσουν, στο πλαίσιο απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, με βασικό αίτημα την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Στην απεργία συμμετέχει επίσης ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος.

«Το Σάββατο 27 Δεκέμβρη απεργούμε στα θέατρα μαζί με τους ηθοποιούς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο χώρο του θεάτρου, ενάντια στην αδιαλλαξία των θεατρικών επιχειρήσεων. Την απεργία έχει εξαγγείλει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και στηρίζουν όλα τα σωματεία εργαζόμενων στο χώρο του θεάτρου καθώς και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος. Η απεργία γίνεται με στόχο να εξαναγκαστούν οι δυο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις στο χώρο του Θεάτρου, ΕΝΘΕΠΑ και ΠΕΕΘ, να προσέλθουν σε συζήτηση με το Σωματείο Ηθοποιών και να υπογράψουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος.

Οι πολίτες που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για θεατρικές παραστάσεις της συγκεκριμένης ημέρας θα έχουν τη δυνατότητα αντικατάστασής τους.

