ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

26.12.2025 09:25

Το ασήμι ξεπέρασε τα 75 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά στην ιστορία

26.12.2025 09:25
Η τιμή του αργύρου ξεπέρασε το συμβολικό όριο των 75 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά στην ιστορία, καθώς τα πολύτιμα μέταλλα και τα μέταλλα βιομηχανικής χρήσης ευρύτερα έχουν φθάσει σε τιμές ύψους άνευ προηγουμένου στο τέλος της χρονιάς που φεύγει, εξαιτίας κυρίως των οικονομικών και γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

Το ασήμι έφθασε σήμερα στα 75,15 δολάρια/ουγγιά (31,1 γραμμάρια). Ο χρυσός επίσης κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, τιμάται πλέον 4.531,04 δολάρια η ουγγιά.

Από τον Ιανουάριο η τιμή του χρυσού έχει καταγράψει άνοδο 70% και αυτή του αργύρου 150%, ετήσιες επιδόσεις που μπορούν να συγκριθούν μόνο με εκείνες του 1979.

Τα πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται κατεξοχήν αξίες καταφύγια, με άλλα λόγια ασφαλείς πόροι μακροπρόθεσμα, κι αποκτώνται από κεντρικές τράπεζες, επενδυτικούς θεσμούς και ιδιώτες που έχουν σκοπό να καλύψουν τα νώτα τους, ιδίως σε περιόδους αβεβαιότητας.

Ο χρυσός και το ασήμι έχουν έτσι καβαλήσει το κύμα κινήσεων επενδυτών με φόντο τον γεωπολιτικό κίνδυνο που συνδέεται με την κρίση ΗΠΑ-Βενεζουέλας.

Το δολάριο και τα αξιόγραφα του αμερικανικού δημοσίου, που γενικά θεωρούνται επίσης αξίες καταφύγια ανταγωνιστικά των πολύτιμων μετάλλων, έχουν γίνει λιγότερο ελκυστικές τοποθετήσεις φέτος.

Οι αβεβαιότητες για την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ συνέβαλαν στην τάση αυτή, που ενισχύεται εξαιτίας της προοπτικής περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed), που κάνει το δολάριο λιγότερο ενδιαφέρον για αρκετούς επενδυτές.

Ορισμένοι επενδυτές εκφράζουν ανησυχία για τα κρατικά χρέη μεγάλων οικονομιών και τη φούσκα του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αβεβαιότητες ωθούν έτσι προς τα πάνω τις τιμές των μετάλλων καθώς επενδυτές κρίνουν σοφό να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, σημείωσε ο Τζον Πλασάρ, αναλυτής της Cité Gestion Private Bank. «Τα μέταλλα γίνονται μάλλον διασφάλιση, παρά κερδοσκοπικές τοποθετήσεις», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

