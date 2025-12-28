Αθηνά Ωνάση: Τα ήσυχα Χριστούγεννα στην Ολλανδία και η πραγματική περιουσία της εγγονής του Αριστοτέλη

Μακριά από την Ελλάδα, χωρίς κοσμικές εμφανίσεις και με απόλυτη διακριτικότητα, η Αθηνά Ωνάση πέρασε και τα φετινά Χριστούγεννα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι η ζωή που έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια απέχει έτη φωτός από τον μύθο και τη λάμψη του ονόματος που κουβαλά. Όπως σχεδόν κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση, βρέθηκε στο Valkenswaard, κοντά στις ιππικές της εγκαταστάσεις, σε έναν τόπο που έχει εξελιχθεί σε μόνιμη βάση και προσωπικό της καταφύγιο.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα η Αθηνά Ωνάση αντιμετωπίζει πλέον τις γιορτές ως περίοδο ηρεμίας και απομόνωσης, μακριά από το κοινωνικό «πρωτόκολλο» που συνόδευε παλαιότερα το επώνυμό της.

Η επιλογή αυτή συνδέεται άμεσα με τη ζωή της μετά το διαζύγιο από τον Βραζιλιάνο ιππέα Αλβάρο ντε Μιράντα Νέτο, τον γνωστό «Ντόντα», ο οποίος κάθε Χριστούγεννα φροντίζει μέσω φωτογραφιών που αναρτά στα social media να δείχνει το πόσο ευτυχισμένος είναι με την σύζυγό του Ντενίζ Σεβέρο και τα παιδιά τους.

Ο γάμος της Αθηνάς με τον Αλβάρο για χρόνια απασχόλησε τον διεθνή Τύπο, έληξε αφήνοντας πίσω του όχι μόνο έναν δύσκολο προσωπικό κύκλο αλλά και μια σαφή αλλαγή πορείας. Μετά τον χωρισμό, η Αθηνά Ωνάση αποσύρθηκε σχεδόν πλήρως από τη δημόσια σφαίρα, απομακρύνθηκε από τη Βραζιλία και επέλεξε έναν τρόπο ζωής που της επιτρέπει να κινείται χωρίς συνεχή έκθεση. Ελάχιστες είναι οι εμφανίσεις της σε δημόσιες εκδηλώσεις και όσοι την αναγνωρίζουν μένουν έκπληκτοι με την αλλαγή στην εμφάνισή της.

Στο επίκεντρο της καθημερινότητάς της βρίσκονται τα άλογα και η ιππασία. Όπως αναφέρουν ξένα μέσα που καλύπτουν τη διεθνή ιππική σκηνή, η σχέση της με τον χώρο δεν είναι απλώς συναισθηματική αλλά και επαγγελματική. Οι στάβλοι, τα άλογα υψηλών προδιαγραφών και οι εγκαταστάσεις που διατηρεί στη Βόρεια Ευρώπη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της αλλά και της περιουσίας της.

Μιας περιουσίας που έχει συρρικνωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Διεθνείς οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η καθαρή περιουσία της Αθηνάς Ωνάση σήμερα υπολογίζεται κάτω από το 1 δισ. δολάρια, αισθητά μειωμένη σε σχέση με τα ποσά που της αποδίδονταν όταν ενηλικιώθηκε. Η πώληση του Σκορπιού, οι οικονομικές επιπτώσεις του διαζυγίου, αλλά και οι υψηλές δαπάνες που απαιτεί η επαγγελματική ιππασία έχουν αλλάξει το τοπίο.

Σύμφωνα με αναλύσεις που φιλοξενούνται στον διεθνή Τύπο, η περιουσία της κατανέμεται σήμερα σε ακίνητα στην Ευρώπη, σημαντικές ρευστές καταθέσεις, χαρτοφυλάκια μετοχών και ομολόγων, αλλά και σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται άμεσα με τον ιππικό χώρο. Τα άλογα και οι στάβλοι της εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ακίνητη περιουσία της παραμένει ιδιαίτερα αξιόλογη, αν και μακριά από τις υπερβολικές εκτιμήσεις του παρελθόντος.

Παράλληλα, ξένα οικονομικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια η Αθηνά Ωνάση δείχνει αυξημένο ενδιαφέρον για πιο ενεργό ρόλο στη διαχείριση της περιουσίας της, με συμμετοχές και τοποθετήσεις σε εταιρικά σχήματα και επενδυτικές δομές, κυρίως στη Γαλλία και την Ελβετία. Ήδη την περασμένη Άνοιξη αποκαλύφτηκε η συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο του γαλλικού ομίλου λιανεμπορίου Groupe Casino, μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες supermarket στη Γαλλία. Χωρίς να επιδιώκει προβολή, φαίνεται να κινείται με γνώμονα τη σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του πλούτου της.

