28.12.2025 19:09

Συρία: Τουλάχιστον 3 νεκροί και 60 τραυματίες σε συγκρούσεις που ξέσπασαν σε διαδηλώσεις Αλαουιτών

syria 66540- new

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και δεκάδες τραυματίστηκαν σε διαδηλώσεις που πραγματοποίησαν σε πολλές πόλεις της Συρίας χιλιάδες Αλαουίτες διαμαρτυρόμενοι μετά από μια θανατηφόρα επίθεση που είχε στόχο αυτή τη μουσουλμανική μειονότητα.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συριακές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν δύο ανθρώπους ενώ διέλυαν μια διαδήλωση στην παράκτια πόλη Λαττάκεια, στη δυτική Συρία.

Το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, επικαλούμενο υγειονομικούς αξιωματούχους, αργότερα έκανε λόγο για τρεις νεκρούς και 60 τραυματίες.

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών, αλλά δήλωσαν ότι «έχουν θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο» και κατηγόρησαν υποστηρικτές του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ ότι επιτέθηκαν στις δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με ακτιβιστές και με τις αρχές ασφαλείας, βίαια επεισόδια ξέσπασαν σήμερα ανάμεσα σε υποστηρικτές και σε αντιπάλους της συριακής κυβέρνησης με αποτέλεσμα να σημειωθούν και αρκετοί τραυματισμοί.

Παρόμοιες διαδηλώσεις σημειώθηκαν στις συριακές επαρχίες Ταρτούς, Χομς και Χάμα, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο.

Γαλάτσι: Φωτιά έξω από κτίριο στην οδό Δροσοπούλου: Κάηκαν δύο ΙΧ και τρεις μηχανές (video)

Τι αφήνει πίσω της η χρονιά και τι μας περιμένει το 2026

Τουρκία: Επτά αστυνομικοί τραυματίες σε συμπλοκή με μαχητές του ISIS

Η κρυμμένη Μπριζίτ Μπαρντό

«Το Τεστ» του Τζόρντι Βαγιέχο Ντουάρι

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

Γρίπη Α: Συναγερμός από την αύξηση των κρουσμάτων - Ποιες είναι οι επικίνδυνες επιπλοκές

1 / 3