Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Ιανουάριος 2026

Ελάτε να κάνετε τον Γύρο του κόσμου, να ταξιδέψετε στη Σελήνη, να γνωρίσετε την Αθανασία Μηλαρέση, να ανακαλύψετε το Μπαλισιγκούν, να σας υποδεχθούν σε μία σπηλιά, να φτιάξετε το γούρι του 2026 και μοσχομυριστά σαπούνια, να «μεταφερθείτε» στον Όλυμπο, να αναζητήσετε τα ίχνη των δεινοσαύρων και να γιορτάσετε την Πρωτοχρονιά στην Ασία!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-5 ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Ο Γύρος του Κόσμου σε 70 λεπτά…

Θα ήθελες να κάνεις τον Γύρο του Κόσμου; Να δεις πώς ζουν τα παιδιά από τη μία άκρη της γης έως την άλλη; Φαντάσου πώς είναι η ζωή στην έρημο, στη ζούγκλα και στους πάγους! Υπάρχουν τόσα διαφορετικά μέρη! Εσένα, πού θα σου άρεσε να ζεις; Έλα να διαλέξεις, αφού ανακαλύψεις μικρά μυστικά κάθε τόπου μέσα από το παιχνίδι!



Ώρα:12:00 | Διάρκεια:70 λεπτά

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Φεγγαράκι μου λαμπρό…

«…θα’ ρθω τώρα να σε βρω, να σε δω από κοντά, να μου μάθεις μυστικά!». Ένα μαγικό ταξίδι στη Σελήνη για μικρούς και μεγάλους αστροναύτες! Μία περιπέτεια ανάμεσα σε κρατήρες, φεγγαρόσκονη, κομήτες και πεφταστέρια! Ένα μικρό βήμα για το παιδί, ένα μεγάλο για την παιδικότητα!

Ώρα:12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Ψάχνοντας το μυστικό της… Αθανασίας

Ποια είναι η Αθανασία Μηλαρέση και γιατί μας προσκαλεί στο σπιτικό της; Τι κοινό μπορεί να έχουν η Χιονάτη και ο Νεύτωνας, η Αθηνά, η Ήρα και η Αφροδίτη με τον Γουλιέλμο Τέλλο; Γνωστές και άγνωστες ιστορίες έρχονται στην επιφάνεια σε μία συναρπαστική συνάντηση γεμάτη αποκαλύψεις, εκπλήξεις και παιχνίδια.

Ώρα:12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Μια φορά κι έναν καιρό στο Mπαλισιγκούν …

…στο νησί όπου ζούσαν μόνο ζώα και δεν είχαν πατήσει ποτέ το πόδι τους οι άνθρωποι. Ώσπου μία μέρα οι άνθρωποι το ανακάλυψαν. Πόσο τυχεροί ήταν! Είναι, όμως, τυχερά και τα ζώα που συνάντησαν τους ανθρώπους; Τους συμπεριφέρθηκαν οι άνθρωποι, άραγε, με τον καλύτερο τρόπο; Τι θα λέγατε να ταξιδέψουμε ως το Μπαλισιγκούν και να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των ζώων;

Ώρα: 12:00 | Διάρκεια:70 λεπτά

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Ίχνη, Πέτρα, Πηλός, Φωτιά …όλοι μέσα στην προϊστορική σπηλιά

Δύο άνθρωποι από την προϊστορική εποχή ανοίγουν τη σπηλιά τους και μας υποδέχονται γύρω από τη φωτιά. Ακολουθώντας ίχνη, θα μάθουμε μερικά από τα μυστικά τους. Πώς ζούσαν; Τι έτρωγαν; Υλικά όπως η πέτρα κι ο πηλός θα μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε την καθημερινότητά τους.

Ώρα: 12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

5-8 ΕΤΩΝ

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026

Ένα Γούρι… 2026 Ευχές

Για να κυλήσει γλυκά η νέα χρονιά ένα γούρι «ξεχωριστό» χρειαζόμαστε, φτιαγμένο από τα χεράκια μας, γεμάτο με τύχη και ευχές. Σ’ ένα εργαστήρι γουριών θα τρυπώσουμε, το δικό μας γούρι θα δημιουργήσουμε και το νέο έτος θα καλωσορίσουμε!



Ώρα:12:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

Σαπούνια με μυρωδιά Πρωτοχρονιάς

Δεν τρώγονται, μα μυρίζουν σαν βασιλόπιτα και είναι πασπαλισμένα με όλη τη μαγεία των εορτών! Τελικά, τι συμβαίνει σε αυτό το εργαστήρι; Θα ανακαλύψουμε μαζί την άγνωστη, σε πολλούς, ιστορία του σαπουνιού, καθώς και τις ιδιότητές του, και θα κατασκευάσουμε τα δικά μας πρωτοχρονιάτικα μοσχομυριστά σαπούνια γλυκερίνης!



Ώρα:16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

«Φουρτούνες στον Όλυμπο…»

Συναγερμός στο βουνό των θεών! Οι θεοί «τσακώνονται», μα τα παιδιά το διασκεδάζουν! Με αφορμή γνωστές και άγνωστες έριδες των ολύμπιων θεών, παίζουμε, συνεργαζόμαστε, φανταζόμαστε και δημιουργούμε!

Ώρα: 16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Οι Δεινόσαυροι στην επιφάνεια

Εκατομμύρια χρόνια πριν, τα πλάσματα αυτά κυριαρχούσαν στον πλανήτη μας. Μπορεί να μην βρεθήκαμε ποτέ μαζί, μπορεί να μην υπήρχαν στην Ελλάδα, μας άφησαν όμως τα ίχνη τους σε διάφορα μέρη του κόσμου. Αυτά τα ίχνη αναζητούμε για να τους «ξαναζωντανέψουμε»!



Ώρα:16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Πρωτοχρονιά Ξανά…

Κι όμως, ο ερχομός του νέου χρόνου δεν γιορτάζεται στον κόσμο πάντα την ίδια ημέρα! Τι θα λέγατε για ένα ταξίδι στην Ασία, για να καλωσορίσουμε ξανά το 2026, εκεί που θα το υποδεχθούν σε λίγες ημέρες! Ένας κόκκινος δράκος επισκέπτεται τον «Ελληνικό Κόσμο» και μας προσκαλεί να γιορτάσουμε όλοι μαζί του με παραμύθια, φαγητό, χορό και μουσική.

Ώρα:16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά