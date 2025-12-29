search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web

29.12.2025 10:29

«Maserati: The Brothers»: H νέα ταινία του Bobby Moresco με καστ αστέρων (photos)

29.12.2025 10:29
al-pacino_2912_1920-1080_new
credit: AP

Η γερμανική εταιρεία παραγωγής Kodachrome ανακοίνωσε την είσοδό της στο φιλόδοξο κινηματογραφικό πρότζεκτ «Maserati: The Brothers», ενισχύοντας τη διεθνή δυναμική μιας παραγωγής που συγκεντρώνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Μπόμπι Μορέσκο (Bobby Moresco) αποτελεί το νέο μεγάλο στοίχημα του Ιταλού παραγωγού Αντρέα Ιερβολίνο (Andrea Iervolino). Μετά τις βιογραφίες των Ferrari και Lamborghini, ο Ιερβολίνο στρέφει τον φακό στον Αλφιέρι Μαζεράτι (Alfieri Maserati), τον οραματιστή μηχανικό του οποίου το όνομα έμελλε να γίνει συνώνυμο της καινοτομίας και των υψηλών επιδόσεων στον κόσμο της αυτοκίνησης.

Πρωταγωνιστούν οι Άντονι Χόπκινς (Anthony Hopkins), Αλ Πατσίνο (Al Pacino), Σαλβατόρε Εσπόζιτο (Salvatore Esposito), Τζέσικα Άλμπα (Jessica Alba), Άντι Γκαρσία (Andy Garcia) και Μικέλε Μορόνε (Michele Morrone).

Η παραγωγή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με την Kodachrome να συμμετέχει στη χρηματοδότηση και στην προώθηση και διανομή του φιλμ στις ευρωπαϊκές αγορές, σύμφωνα με το Deadline.

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς η συμμετοχή σε ένα πρότζεκτ που περιλαμβάνει την κινηματογραφική αφήγηση ενός από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα στην ιστορία των αγώνων ταχύτητας», δήλωσε ο Michael Müllner, διευθύνων σύμβουλος της Kodachrome.

«Το όνομα Μαζεράτι φέρνει στο νου την επιτυχία, το συναίσθημα, τον τολμηρό σχεδιασμό και την απόλυτη ισχύ στους αγώνων ταχύτητας. Όλα εκείνα τα συστατικά, που συνθέτουν μια εξαιρετική κινηματογραφική παραγωγή».

Η ταινία «Maserati: The Brothers», αναμένεται στις ιταλικές αίθουσες τον Οκτώβριο του 2026.

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

thessaloniki-kyma
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Φουρτούνιασε ο Θερμαϊκός, έφτασαν τα 10 μποφόρ οι άνεμοι (video)

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

